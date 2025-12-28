Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 29.12.2025? Wyniki kwalifikacji

74. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się od kwalifikacji w Oberstdorfie. Tradycyjnie już rywalizacja podczas tego cyklu odbywa się w specjalnym systemie KO. Oznacza to, że 50 najlepszych skoczków kwalifikacji dzieli się na 25 par. Z kim skaczą Polacy w inauguracyjnym konkursie TCS w Oberstdorfie 29.12.2025? Sprawdź w dalszej części tekstu.

  • Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 rozpoczął się w niedzielę, 28 grudnia, od kwalifikacji w Oberstdorfie.
  • Polacy w komplecie awansowali do poniedziałkowego konkursu inaugurującego TCS.
  • Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.
  • Na kogo wpadli Polacy? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od lat jest rozgrywany w specyficznej formule - w postaci systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Oberstdorfie (odbędzie się w poniedziałek, 29 grudnia) przystąpiło 65 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Udany początek Turnieju Czterech Skoczni! Kamil Stoch najlepszy z Polaków, nokaut Domena Prevca [KWALIFIKACJE 28.12.2025]

Turniej Czterech Skoczni: Z kim skaczą Polacy w Oberstdorfie? Pary KO

Po niezbyt udanych treningach polscy skoczkowie zdecydowanie lepiej wypadli w kwalifikacjach. Najlepszy z nich Kamil Stoch zajął 14. miejsce po skoku na 130,5 m. Rozstawieni w pierwszej serii będą również 19. Maciej Kot, 22. Piotr Żyła i 25. Kacper Tomasiak, który otworzy jutrzejszy konkurs w parze z Finem Niko Kytosaho. Co ciekawe, będziemy świadkami polskiej pary - Kot vs Paweł Wąsek!

Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Oberstdorfie:

  • 14. Kamil Stoch  - 37. Tomofumi Naito
  • 19. Maciej Kot - 32. Paweł Wąsek
  • 22. Piotr Żyła - 29. Artti Aigro
  • 25. Kacper Tomasiak - 26. Niko Kytosaho
A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Oberstdorfie:

  • 25. Kacper Tomasiak - 26. Niko Kytosaho
  • 24. Maximilian Ortner - 27. Sandro Hauswirth
  • 23. Rok Oblak - 28. Antti Aalto
  • 22. Piotr Żyła - 29. Artti Aigro
  • 21. Pius Paschke - 30. Robin Pedersen
  • 20. Kristoffer Eriksen Sundal - 31. Ren Nikaido
  • 19. Maciej Kot - 32. Paweł Wąsek
  • 18. Jason Colby - 33. Stefan Kraft
  • 17. Władimir Zografski - 34. Marius Lindvik
  • 16. Jonas Schuster - 35. Sakutaro Kobayashi
  • 15. Halvor Egner Granerud - 36. Simon Ammann
  • 14. Kamil Stoch - 37. Tomofumi Naito
  • 13. Manuel Fettner - 38. Danił Wasiljew
  • 12. Felix Hoffmann - 39. Andreas Wellinger
  • 11. Naoki Nakamura - 40. Kevin Bickner
  • 10. Johann Andre Forfang - 41. Valentin Foubert
  • 9. Anze Lanisek - 42. Ilja Miziernych
  • 8. Gregor Deschwanden - 43. Kaimar Vagul
  • 7. Ryoyu Kobayashi - 44. Constantin Schmid
  • 6. Stephan Embacher - 45. Isak Andreas Langmo
  • 5. Jan Hoerl - 46. Luca Roth
  • 4. Timi Zajc - 47. Jewhen Marusiak
  • 3. Daniel Tschofenig - 48. Roman Koudelka
  • 2. Philipp Raimund - 49. Junshiro Kobayashi
  • 1. Domen Prevc - 50. Eetu Nousiainen
