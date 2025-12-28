Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 29.12.2025? Wyniki kwalifikacji

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 rozpoczął się w niedzielę, 28 grudnia, od kwalifikacji w Oberstdorfie.

Polacy w komplecie awansowali do poniedziałkowego konkursu inaugurującego TCS.

Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.

Na kogo wpadli Polacy? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od lat jest rozgrywany w specyficznej formule - w postaci systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Oberstdorfie (odbędzie się w poniedziałek, 29 grudnia) przystąpiło 65 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Turniej Czterech Skoczni: Z kim skaczą Polacy w Oberstdorfie? Pary KO

Po niezbyt udanych treningach polscy skoczkowie zdecydowanie lepiej wypadli w kwalifikacjach. Najlepszy z nich Kamil Stoch zajął 14. miejsce po skoku na 130,5 m. Rozstawieni w pierwszej serii będą również 19. Maciej Kot, 22. Piotr Żyła i 25. Kacper Tomasiak, który otworzy jutrzejszy konkurs w parze z Finem Niko Kytosaho. Co ciekawe, będziemy świadkami polskiej pary - Kot vs Paweł Wąsek!

Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Oberstdorfie:

14. Kamil Stoch - 37. Tomofumi Naito

19. Maciej Kot - 32. Paweł Wąsek

22. Piotr Żyła - 29. Artti Aigro

25. Kacper Tomasiak - 26. Niko Kytosaho

A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Oberstdorfie:

25. Kacper Tomasiak - 26. Niko Kytosaho

24. Maximilian Ortner - 27. Sandro Hauswirth

23. Rok Oblak - 28. Antti Aalto

22. Piotr Żyła - 29. Artti Aigro

21. Pius Paschke - 30. Robin Pedersen

20. Kristoffer Eriksen Sundal - 31. Ren Nikaido

19. Maciej Kot - 32. Paweł Wąsek

18. Jason Colby - 33. Stefan Kraft

17. Władimir Zografski - 34. Marius Lindvik

16. Jonas Schuster - 35. Sakutaro Kobayashi

15. Halvor Egner Granerud - 36. Simon Ammann

14. Kamil Stoch - 37. Tomofumi Naito

13. Manuel Fettner - 38. Danił Wasiljew

12. Felix Hoffmann - 39. Andreas Wellinger

11. Naoki Nakamura - 40. Kevin Bickner

10. Johann Andre Forfang - 41. Valentin Foubert

9. Anze Lanisek - 42. Ilja Miziernych

8. Gregor Deschwanden - 43. Kaimar Vagul

7. Ryoyu Kobayashi - 44. Constantin Schmid

6. Stephan Embacher - 45. Isak Andreas Langmo

5. Jan Hoerl - 46. Luca Roth

4. Timi Zajc - 47. Jewhen Marusiak

3. Daniel Tschofenig - 48. Roman Koudelka

2. Philipp Raimund - 49. Junshiro Kobayashi

1. Domen Prevc - 50. Eetu Nousiainen