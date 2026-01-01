TCS Ga-Pa: Kolejny sukces Kacpra Tomasiaka! Niesamowita forma polskiego skoczka

- Kacper Tomasiak znów pokazał, jak wielkim jest talentem!
- Polski skoczek rywalizował w noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa
- Tomasiak wylądował w pierwszej dziesiątce. Jak poszło pozostałym Polakom?
Kacper Tomasiak w czołowej dziesiątce w Ga-Pa! Świetny występ
Kacper Tomasiak błyszczy formą w tym sezonie Pucharu Świata. Młody zawodnik debiutuje w tym sezonie także w Turnieju Czterech Skoczni i jako jedyny z Polaków utrzymuje znakomitą formę, regularnie walcząc o czołową dziesiątkę kolejnych konkursów. I ta sztuka udała mu się także w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął ósme miejsce po kolejnych bardzo dobrych skokach.
Czwartkowy konkurs wygrał Domen Prevc, który nie zostawił rywalom żadnych złudzeń! Słoweniec pędzi po kolejny sukces w karierze i po zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajął Jan Hoerl, a trzeci był Stephan Embacher.
Turniej Czterech Skoczni: Kuriozalna historia w Ga-Pa. Zawodnicy zostali... uwięzieni
To kolejne zwycięstwo Domena Prevca, który ma 35 punktów przewagi nad kolejnymi zawodnikami w Turnieju Czterech Skoczni.
Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Jak poszło pozostałym Polakom?
W drugiej serii zobaczyliśmy łącznie trzech Polaków. Oprócz Kacpra Tomasiaka, który zakończył rywalizację w TOP10, drugi raz skakali Kamil Stoch oraz Maciej Kot. Obaj, niestety, stracili kilka pozycji względem pierwszej serii.
Kamil Stoch zakończył rywalizację w ostatnim konkursie w Ga-Pa w karierze na dwudziestym miejscu. Z kolei Maciej Kot wylądował na 23. pozycji.