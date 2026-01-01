Turniej Czterech Skoczni: Kuriozalna historia w Ga-Pa. Zawodnicy zostali... uwięzieni

Tradycyjny, noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa zaczyna skoki w 2026 roku

Po pierwszej serii doszło do kuriozalnej sytuacji

Część skoczków została uwięziona w windzie. Z tego powodu opóźniła się druga seria

Turniej Czterech Skoczni: Dobry występ Polaków w I serii

Trzech Polaków - siódmy Kacper Tomasiak, 18. Kamil Stoch i 20. Maciej Kot - awansowało do serii finałowej drugiego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Na półmetku prowadzi lider Pucharu Świata i TCS Słoweniec Domen Prevc, który uzyskał 143 m.

Drugi jest Austriak Jan Hoerl - 141 m, a trzeci Japończyk Ren Nikaido - 137,5 m. Awansu do finału nie wywalczył 35. Paweł Wąsek, który osiągnął 124,5 m i przegrał w rywalizacji KO z Norwegiem Johannem Andre Forfangiem - 130 m.

Tomasiak (130,5 m) pokonał Szwajcara Simona Ammanna (122,5 m), Stoch (129 m) wygrał z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m), a Kot (127 m) z Norwegiem Mariusem Lindvikiem (126,5 m).

Kuriozalna wpadka podczas Turnieju Czterech Skoczni

Przed drugą serią doszło do kuriozalnej sytuacji, która w Garmisch-Partenkirchen nie była czymś nowym. Jak się okazało, część zawodników przed startem finałowej trzydziestki, utknęła nagle w windzie i nie była w stanie dostać się na belkę startową.

Z tego powodu rywalizacja została zawieszona na kilka minut. Na szczęście stosunkowo szybko udało się rozwiązać problem i zawodnicy wrócili na skocznię.