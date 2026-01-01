Sylwestrowy koszmar Piotra Żyły. Fatalny skok to najmniejszy problem. Zapadła decyzja: to koniec!

Piotr Żyła został wycofany z dalszego udziału w 74. Turnieju Czterech Skoczni i nie wystąpi w konkursach w Innsbrucku (4 stycznia) i Bischofshofen (6 stycznia). Zastąpi go Dawid Kubacki.

Żyła nie zakwalifikował się do konkursu w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia) po słabym występie w kwalifikacjach. Wcześniej, w Obersdorfie, zajął 36. miejsce.

W konkursie w Ga-Pa wystąpi czterech Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje.

Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła kończy swój udział w imprezie

Klamka zapadła! Piotr Żyła w 74. Turnieju Czterech Skoczni już nie wystąpi. Polski Związek Narciarski w sylwestra, 31 grudnia, wydał komunikat, który dla naszego znakomitego skoczka brzmi jak z koszmaru. - Zmiana w składzie Polski na konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen. Dawid Kubacki zastąpi Piotra Żyłę w austriackiej części TCS - czytamy. Czyli to już pewne: Piotr Żyła kończy swój udział w Turnieju Czterech Skoczni. W noworocznym konkursie w Ga-Pa i tak by nie wystąpił, bowiem fatalnie skoczył w odbywających się w sylwestra kwalifikacjach, ale miał jeszcze szansę na starty w Insbrucku (4 stycznia) i Bischofschofen (6 stycznia). Teraz pozostaje nam trzymać kciuki za Dawida Kubackiego, który niedawno uplasował się na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

W sylwestrowych kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen Piotr Żyła zajął dopiero 53. miejsce. Nieco lepiej poszło mu w Obersdorfie. Tam przynajmniej zakwalifikował się do konkursu TCS. W zawodach jednak się nie popisał - przegrał rywalizację w parze z Estończykiem Arttim Aigro i ostatecznie zajął 36. miejsce. W konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa zobaczymy czterech Polaków. W kwalifikacjach awans wywalczyli: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Ich rywalami w pierwszej turze będą odpowiednio: Simon Ammann, Jewhen Marusiak, Marius Lindvik i Johann Andre Forfang. Mimo tego, że ogólna sytuacja w polskich skokach narciarskich najlepiej nie wygląda, to trener naszej drużyny dostrzega pozytywy.

Rozpędzamy się. W każdym konkursie staramy się poprawiać błędy i robić tyle, na ile nas stać. To był solidny dzień (31 grudnia - red.), choć szkoda, że Piotrka nie ma w konkursie noworocznym

- podsumował Maciej Maciusiak w rozmowie z Eurosportem.

