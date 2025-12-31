Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Kwalifikacje 31.12.2025 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Wyniki kwalifikacji i numery startowe Polaków (31.12.2025):

33. Maciej Kot

36. Paweł Wąsek

44. Piotr Żyła

48. Kamil Stoch

57. Kacper Tomasiak

Na żywo Turniej Czterech Skoczni: Ga-Pa - kwalifikacje 31.12.2025 Przypomnijmy, że w trakcie TCS kwalifikacje mają szczególne znaczenie - na podstawie ich wyników powstanie 25 par KO pierwszej serii jutrzejszego konkursu. W Ga-Pa już o 11:00 odbyły się oficjalne treningi. W nich najlepszy z Polaków był Kacper Tomasiak, który w drugiej serii uzyskał bardzo dobry 7. wynik: Jan Hoerl górą w drugim treningu, Kacper Tomasiak siódmy. Z oddania skoku zrezygnował Domen Prevc. Początek kwalifikacji w #GaPa o 16:00! #skijumpingfamily #GarmischPartenkirchen



Pełne wyniki: https://t.co/Jzdp1tmLRj pic.twitter.com/iiEcPryNQF — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 31, 2025 Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa! Początek rywalizacji z udziałem 69 skoczków już o godzinie 16:00.

74. Turniej Czterech Skoczni po inauguracji w Oberstdorfie przeniósł się do Garmisch-Partenkirchen. Jak zwykle w tej miejscowości rywalizacja toczy się w Sylwestra i pierwszy dzień nowego roku, wieńcząc niemiecką część TCS. Po pierwszym z czterech konkursów tej edycji najbliżej końcowego sukcesu jest główny faworyt - lider Pucharu Świata Domen Prevc. Słoweniec w Oberstdorfie nie dał szans rywalom i już teraz ma 17,5 pkt przewagi nad drugim Danielem Tschofenigiem. Obecne podium uzupełnia Niemiec Felix Hoffmann. Z Polaków najwyżej sklasyfikowany w TCS jest 14. Kacper Tomasiak, który jest również najlepszym polskim skoczkiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skoki dzisiaj na żywo. Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa kwalifikacje: Wyniki live

18-latek ma za sobą udany debiut w TCS w Oberstdorfie, a w Ga-Pa od pierwszego skoku potwierdza, że jest obecnie najlepszym z polskich skoczków. W rozegranych dziś treningach Tomasiak uzyskał 19. i 7. notę. Czy w kwalifikacjach uda mu się wskoczyć do czołowej "10"? O taki wynik może być trudno reszcie Biało-Czerwonych. Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Piotr Żyła mają przed sobą przede wszystkim jeden cel - zakwalifikować się do noworocznego konkursu. W kwalifikacjach wystąpi 69 zawodników, co oznacza, że aż 19 zabraknie jutro na starcie. Mamy nadzieję, że wśród pechowców nie znajdzie się żaden z Polaków. Początek kwalifikacji w Ga-Pa już o 16:00!