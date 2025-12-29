Domenacja trwa! Nokaut Prevca na otwarcie Turnieju Czterech Skoczni, solidny Tomasiak [WYNIKI]

Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf 29.12.205. Wyniki konkursu:

1. Domen Prevc - 316,7 pkt (141,5/140 m)

2. Daniel Tschofenig - 299,2 pkt (132/134 m)

3. Felix Hoffmann - 297,3 pkt (132,5/136 m)

4. Jan Hoerl - 297,1 pkt (136,5/133 m)

5. Philipp Raimund - 295,6 pkt (136/133 m)

6. Ryoyu Kobayashi - 295 pkt (133/136 m)

7. Stephan Embacher - 291,2 pkt (131/135,5 m)

8. Jonas Schuster - 287,7 pkt (138,5/128,5 m)

9. Stefan Kraft - 286,4 pkt (133,5/127,5 m)

10. Kristoffer Eriksen Sundal - 285,6 pkt (135,5/132 m)

...

14. Kacper Tomasiak - 279,7 pkt (128,5/131,5 m)

17. Kamil Stoch - 271,2 pkt (131/131,5 m)

28. Paweł Wąsek - 238 pkt (122/118,5 m)

...

33. Maciej Kot - 123,1 pkt (121 m)

36. Piotr Żyła - 118,8 pkt (123 m)

DSQ Timi Zajc

Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf - konkurs 29.12.2025 Witamy w relacji na żywo z pierwszego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie! Początek pierwszej serii w systemie KO zaplanowano na godzinę 16:30. O 15:00 rozpoczęła się seria próbna, która nie była szczególnie udana dla Polaków. Wierzymy, że w konkursie wypadną lepiej. Jan Hoerl poszybował najdalej w serii próbnej. Początek konkursu w Oberstdorfie o 16:30! #Oberstdorf #4hills #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/tYFxJH4b6h pic.twitter.com/wHUbdszu3A — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 29, 2025 Seria próbna wyjątkowo nieudana dla Polaków. Gdyby to była 1. runda konkursowa, to w finale byłoby tylko dwóch Biało-Czerwonych - Kacper Tomasiak i Maciej Kot, obaj z Kadry B.



Na szczęście, to tylko seria próbna #Oberstdorf #4hills #skijumpingfamily @Skijumpingpl — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 29, 2025 Tak prezentuje się komplet par KO w pierwszej serii: 25. Kacper Tomasiak - 26. Niko Kytosaho

24. Maximilian Ortner - 27. Sandro Hauswirth

23. Rok Oblak - 28. Antti Aalto

22. Piotr Żyła - 29. Artti Aigro

21. Pius Paschke - 30. Robin Pedersen

20. Kristoffer Eriksen Sundal - 31. Ren Nikaido

19. Maciej Kot - 32. Paweł Wąsek

18. Jason Colby - 33. Stefan Kraft

17. Władimir Zografski - 34. Marius Lindvik

16. Jonas Schuster - 35. Sakutaro Kobayashi

15. Halvor Egner Granerud - 36. Simon Ammann

14. Kamil Stoch - 37. Tomofumi Naito

13. Manuel Fettner - 38. Danił Wasiljew

12. Felix Hoffmann - 39. Andreas Wellinger

11. Naoki Nakamura - 40. Kevin Bickner

10. Johann Andre Forfang - 41. Valentin Foubert

9. Anze Lanisek - 42. Ilja Miziernych

8. Gregor Deschwanden - 43. Kaimar Vagul

7. Ryoyu Kobayashi - 44. Constantin Schmid

6. Stephan Embacher - 45. Isak Andreas Langmo

5. Jan Hoerl - 46. Luca Roth

4. Timi Zajc - 47. Jewhen Marusiak

3. Daniel Tschofenig - 48. Roman Koudelka

2. Philipp Raimund - 49. Junshiro Kobayashi

1. Domen Prevc - 50. Eetu Nousiainen 16:25 Już za kilka minut początek konkursu! Przypominamy - już w pierwszej parze wystąpi Polak, 18-letni Kacper Tomasiak. 16:30 Niko Kytosaho rozpoczyna konkurs z 16. belki! Fin miał drobne problemy po wyjściu z progu, ale i tak prawie doleciał do punktu K. 118 metrów nie powinno jednak stanowić problemu dla Tomasiaka... Brawo Kacper Tomasiak! 128,5 metra i pewny awans do drugiej serii z notą 141,9 pkt! Druga para - Sandro Hauswirth kontra Maximilian Ortner. Solidny skok Szwajcara na 125 m. Jak odpowie Austriak? Ależ skok Ortnera! 134,5 m! Co prawda wiatr nieco osłabł (+7,8 pkt), ale Austriak i tak ma notę lepszą od Polaka o dokładnie 6 pkt. Antti Aalto otworzył trzecią parę skokiem na 123 m. Rok Oblak wygrywa z Finem po skoku na 126 m i melduje się w drugiej serii. Czas na drugą polską parę z udziałem Piotra Żyły! Najpierw Artti Aigro... Estończyk skoczył 128 m, ale ma tylko 2,4 pkt rekompensaty za wiatr. Żyła musi jednak skoczyć naprawdę dobrze... Niestety, Piotr Żyła odpada z dzisiejszego konkursu. Problemy po wyjściu z progu i tylko 123 metry, obecnie przedostatnia nota, więc nie ma co nawet myśleć o pozycji "lucky losera". W kolejnej parze Robin Pedersen zaczął od skoku na 123,5 m. Ale było blisko! Pius Paschke skoczył 122,5 m i przegrał z Pedersenem o zaledwie 0,3 pkt! Piękny skok Rena Nikaido! 135 m! Kristoffer Eriksen Sundal musi się naprawdę sprężyć. Sundal pierwszym zawodnikiem wstrzymanym ze względu na zmieniające się warunki. Norweg jeszcze dalej - 135,5 m! Ale jeszcze mniej punktów za wiatr (+0,6 pkt) i to Nikaido awansował, a Sundal czeka w gronie "lucky loserów". Jury reaguje na poprawę warunków - belka w dół na 15. stopień. I to przed polską parą! Z niższej belki przy rekompensacie 7,9 pkt za wiatr Paweł Wąsek uzyskał 122 m. To naprawdę solidny skok, ale czy wystarczy na Macieja Kota? Kot przegrywa z Wąskiem po skoku na 121 m! Trudno będzie też o awans jako "lucky loser", bo już teraz jest piąty na tej liście... Po wpadce w kwalifikacjach to Stefan Kraft już teraz otwierał parę i zrobił to pięknym skokiem na 133,5 m! Jason Colby pod ścianą... Solidny skok Jasona Colby'ego na 127,5 m, ale to za mało na Krafta. Amerykanin jest jednak drugi wśród "lucky loserów" i ma spore szanse na awans do finału. Kolejna ciekawa para - Marius Lindvik vs Władimir Zografski. I tylko 124,5 m Norwega na otwarcie! Zografski górą o 0,1 pkt po skoku na 127 m! I ma to wielkie znaczenie, bo Lindvik już teraz jest dopiero czwarty wśród przegranych! Sakutaro Kobayashi nie wykorzystał podmuchów pod narty i po skoku na 122,5 m nie powinien sprawić trudności Jonasowi Schusterowi. CO ZA SKOK SCHUSTERA! 138,5 M! Austriak wykorzystał warunki i objął prowadzenie w całym konkursie przed rodakami - Kraftem i Ortnerem. Tomasiak z 5. notą. Tylko 122 metry Simona Ammanna, choć znów mocniej powiało w plecy (+8,1 pkt). Może gdyby nie te noty - 15,5; 15,5; 16... Halvor Egner Granerud nieznacznie, ale wygrywa z Ammannem po skoku na 121,5 m. Wielkie znaczenie miały tu noty za styl... Czas na ostatnią polską parę z Kamilem Stochem! Tomofumi Naito nie skoczył spektakularnie - 122,5 m przy rekompensacie 3,6 pkt za wiatr. Kamil Stoch powinien skoczyć dalej... Brawo Kamil! 131 m i pewny awans do drugiej serii! Miał szczęście do warunków (-0,6 pkt) i ma teraz 6. notę tuż za Tomasiakiem! Bardzo niespokojny lot Daniła Wasiljewa zakończony już na 117. metrze. Manuel Fettner ma przed sobą bardzo łatwe zadanie. 129 m Fettnera i nota zbliżona do Stocha, nieznacznie słabsza o 1,9 pkt. Była para polska, czas na niemiecką - Andreas Wellinger vs Felix Hoffmann, i to ten mniej znany jest faworytem! Katastrofalny skok Wellingera! 110,5 m i może już żegnać się z tym konkursem. Hoffmann zdecydowanie lepiej - 132,5 m przy aż +9,1 pkt za wiatr. Obecnie druga nota Niemca, tylko za Schusterem! Słabiutki skok Kevina Bicknera na 110,5 m. Naoki Nakamura oczywiście górą w tej parze - 126,5 m w trudnych warunkach (+11,5 pkt) i nota nieco wyższa niż ta Stocha. Wyniki po 30 z 50 skoczków: 1. Jonas Schuster - 152,4 pkt

2. Felix Hoffmann - 149,9 pkt

3. Stefan Kraft - 148,5 pkt

4. Maximilian Ortner - 147,9 pkt

5. Ren Nikaido - 145,2 pkt

...

7. Kacper Tomasiak - 141,9 pkt

9. Kamil Stoch - 137 pkt

17. Paweł Wąsek - 127,8 pkt Po krótkiej przerwie Valentin Foubert otworzył parę skokiem na 124 metry. Tylko 4 pkt za wiatr i to może nie wystarczyć do awansu. Johann Andre Forfang nieznacznie lepszy po skoku na 126 m! Foubert jest obecnie ostatni w gronie "lucky loserów" z notą 127,5 pkt. Ilja Miziernych z Kazachstanu skoczył 126 m i ma notę lepszą od Fouberta! A czy wystarczy to na rywala? Anze Lanisek górą - 130,5 m i obecnie siódma nota. Foubert poza konkursem, Miziernych ostatni w kolejce. Tylko 112,5 metra 18-letniego Kaimara Vagula z Estonii. Proste zadanie przed Gregorem Deschwandenem. Szwajcar oczywiście wygrywa, ale po skoku na 127 m daleko mu do zachwytu. Obecnie 13. miejsce, a na górze jeszcze co najmniej 7 mocnych zawodników. Słabiutki skok Constantina Schmida - 109 m przedstawiciela niemieckiej grupy krajowej. A rywalem Ryoyu Kobayashi... Piękny skok Japończyka na 133 m! Ze wszystkimi składowymi daje to obecnie 5. notę. Isak Andreas Langmo świetnie skakał tu na treningach, ale ponownie zepsuł najważniejszy skok. Tylko 119 m. Stephan Embacher spokojnie przeskoczył Norwega. 131 metrów i obecnie ósma nota Austriaka. Do końca 5 par. Luca Roth skoczył 114 m w starciu z Janem Hoerlem. I Hoerl potwierdza powrót do wielkiej formy! 136,5 m w świetnym stylu i teraz to on ma najwyższą notę! 113,5 m Jewhena Marusiaka, a jego rywalem Timi Zajc. Świetny skok Zajca - 133,5 m przy aż 9,4 pkt za wiatr! Trzecia nota Słoweńca, za Hoerlem i Schusterem! Trzy pary do końca - Roman Koudelka wylądował na 114. metrze. W trudnych warunkach 132 metry Daniela Tschofeniga! Daje mu to teraz trzecią notę! 116,5 m Junshiro Kobayashiego na otwarcie przedostatniej pary z faworytem gospodarzy, Philippem Raimundem. Poprawiły się warunki i Raimund pofrunął 136 m! Ma jednak tylko +0,5 pkt za wiatr, przez co zajął teraz 6. miejsce tuż za Hoffmannem. Ostatnia para - Domen Prevc kontra Eetu Nousiainen! Fin rozpoczął od skoku na 116 m. Lider Pucharu Świata zamyka pierwszą serię! DOMEN PREVC PRZESKOCZYŁ SKOCZNIĘ! 141,5 M! Ponad 8 punktów przewagi Prevca nad Hoerlem! Wyniki po 1. serii: 1. Domen Prevc - 162,2 pkt

2. Jan Hoerl - 153,9 pkt

3. Jonas Schuster - 152,4 pkt

4. Daniel Tschofenig - 152,2 pkt

5. Timi Zajc - 151,5 pkt

6. Felix Hoffmann - 149,9 pkt

7. Philipp Raimund - 148,6 pkt

8. Stefan Kraft - 148,5 pkt

9. Maximilian Ortner - 147,9 pkt

10. Ryoyu Kobayashi - 146,9 pkt

...

15. Kacper Tomasiak - 141,9 pkt

17. Kamil Stoch - 137 pkt

28. Paweł Wąsek - 127,8 pkt

...

34. Maciej Kot - 123,1 pkt

37. Piotr Żyła - 118,8 pkt Początek drugiej serii zaplanowano na 17:50! Domen Prevc odleciał rywalom w pierwszej serii konkursowej w Oberstdorfie! Kacper Tomasiak na 15. miejscu. Finał z trzema Polakami o 17:47! #Oberstdorf #4hills #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/WH761M0TWe pic.twitter.com/v4OF6W6wVo — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 29, 2025 Wśród "lucky loserów" najlepszy Kristoffer Eriksen Sundal na 12. miejscu: "Lucky losers" konkursu w Oberstdorfie:



🇳🇴Kristoffer Eriksen Sundal

🇺🇸Jason Colby

🇨🇭Sandro Hauswirth

🇳🇴Marius Lindvik

🇰🇿Ilja Miziernych#Oberstdorf #4hills #skijumpingfamily @skijumpingpl — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 29, 2025 17:49 Już za chwilę początek drugiej serii! Robin Pedersen rozpoczyna drugą serię z 15. belki. Znów wieje mocniej w plecy (+10,5 pkt) i Norweg skoczył tylko 113 m. I od razu kolejny Norweg - Halvor Egner Granerud. Wypadł zdecydowanie lepiej od kolegi i po skoku na 127,5 m może liczyć na spory awans. A teraz pierwszy z Polaków! Paweł Wąsek miał drobne problemy po wyjściu z progu i skoczył tylko 118,5 m w zdecydowanie lepszych warunkach od Pedersena. Na szczęście i tak jest od niego lepszy o blisko 10 pkt. Pierwszy z "lucky loserów" Ilja Miziernych potwierdził dobrą formę. 126 metrów w warunkach zbliżonych do Wąska i pewne 2. miejsce za Granerudem. Pogromca Piotra Żyły - Artti Aigro - skoczył 125 metrów. I przegrał z Miziernychem o 3,5 pkt! Trzeci z Norwegów, Marius Lindvik, znów nie zachwycił. Tylko 124 m i mistrz olimpijski z Pekinu nieznacznie wyprzedził Miziernycha o 1,2 pkt. Słabszy skok Roka Oblaka - 117,5 m. Miał jednak gorsze warunki od Wąska, więc i tak znacząco wyprzedza Polaka. Bardzo dobry skok Władimira Zografskiego! 130,5 m i Bułgar jest nowym liderem wyraźnie przed Granerudem! Czwarty już Norweg nie wyprzedzi Zografskiego. Johann Andre Forfang skoczył 127 m i zajął 3. miejsce. 123 metry Sandro Hauswirtha i 6. miejsce za Miziernychem. Wyniki po 10 z 30 skoczków: 1. Władimir Zografski - 270,7 pkt

2. Halvor Egner Granerud - 263,6 pkt

3. Johann Andre Forfang - 261,8 pkt

...

9. Paweł Wąsek - 238 pkt Gregor Deschwanden otworzył drugą dziesiątkę - z dwoma Polakami - skokiem na 128 m. Dało mu to 4. miejsce tuż za Forfangiem. Dobry skok Manuela Fettnera - 130,5 m. Dobre noty i Austriak wyprzedził Zografskiego o 1,5 pkt! Jason Colby nieznacznie bliżej - 128,5 m. Do tego niższa rekompensata i Amerykanin zajął 3. miejsce. A na belce już Kamil Stoch! Cieszy się Kamil Stoch po skoku na 131,5 m! Ma jednak odjęte 0,5 pkt za wiatr, przez co przegrał o punkt z Fettnerem. Naoki Nakamura w podobnych warunkach skoczył jeszcze dalej - 132 m! Do tego dostał lepsze noty i on wygrywa z Fettnerem o 6,5 pkt. Czas na ostatniego z Polaków! Pięknie Kacper Tomasiak! 131,5 m, a do tego +2,8 pkt za wiatr! Noty też 0,5 pkt lepsze od Stocha i 18-latek jest nowym liderem! Zaczynamy walkę o czołowe miejsca! 133,5 m Anze Laniska i Słoweniec oczywiście obejmuje prowadzenie o blisko 5 pkt przed Tomasiakiem. Ależ skok Stephana Embachera! 135,5 m i Austriak z pewnością atakuje czołową "10"! Kolejny dobry skok, ale 132 metry Kristoffera Eriksena Sundala to za mało na Embachera! Norweg wyprzedził Laniska o zaledwie punkt. Nieco słabiej Ren Nikaido - 129,5 m. 4. miejsce dla Japończyka, tuż przed Tomasiakiem. Wyniki po 20 z 30 skoczków: 1. Stephan Embacher - 291,2 pkt

2. Kristoffer Eriksen Sundal - 285,6 pkt

3. Anze Lanisek - 284,6 pkt

4. Ren Nikaido - 281,1 pkt

5. Kacper Tomasiak - 279,7 pkt

6. Naoki Nakamura - 278,7 pkt

7. Manuel Fettner - 272,2 pkt

8. Kamil Stoch - 271,2 pkt

9. Władimir Zografski - 270,7 pkt

10. Jason Colby - 264,7 pkt

...

19. Paweł Wąsek - 238 pkt I już tylko najlepsza "10" do końca konkursu! Otwiera ją Ryoyu Kobayashi! Odpalił Kobayashi! 136 metrów! Do tego "19" od sędziów i Japończyk obejmuje prowadzenie! Powiało mocniej w plecy (+9,2 pkt) i "tylko" 127 metrów Maximiliana Ortnera! Austriak spada na 5. miejsce, a na górze jeszcze 8 skoczków. W podobnych warunkach Stefan Kraft skoczył 127,5 m! Dostał lepsze noty i dzięki temu zajął 3. miejsce, ale daleko mu do Kobayashiego i Embachera. Zdecydowanie lepszy skok Philippa Raimunda - 133 m! Wyższa rekompensata od Kobayashiego, wysokie noty... Niemiec wyprzedza Japończyka o 0,6 pkt! Osłabł wiatr i Felix Hoffmann huknął 136 m! Dwóch Niemców na prowadzeniu, ale na górze jeszcze 5 skoczków! Timi Zajc jeszcze dalej! 138 metrów! Ma odjęte 0,2 pkt za wiatr, ale to i tak wystarczy do prowadzenia! Słoweniec prowadzi o 1,9 pkt. Czas na trzech Austriaków z rzędu! 134 metry Daniela Tschofeniga, ale +5,8 pkt za wiatr! Będzie blisko... Tschofenig i Zajc ex aequo na prowadzeniu! Słabszy skok Jonasa Schustera! Bujnęło nim w powietrzu i uleciał "tylko" 128,5 m. Daje mu to 7. miejsce, więc i tak będzie w czołowej "10"! Na górze już tylko Jan Hoerl i Domen Prevc! Nieco zepsuł ten skok Hoerl! 133 metry i nieznacznie przegrywa z Tschofenigiem, Zajcem, a także Hoffmannem! Tschofenig i Zajc już pewni 2. miejsca. Czy Domen Prevc utrzyma przewagę?! DOMEN PREVC DEKLASUJE RYWALI! 140 METRÓW! To już 15. zwycięstwo Słoweńca w Pucharze Świata! Już po pierwszym konkursie TCS Prevc ma 17,5 pkt przewagi nad najgroźniejszymi rywalami! Wyniki konkursu: 1. Domen Prevc - 316,7 pkt

2. Timi Zajc - 299,2 pkt

2. Daniel Tschofenig - 299,2 pkt

4. Felix Hoffmann - 297,3 pkt

5. Jan Hoerl - 297,1 pkt

6. Philipp Raimund - 295,6 pkt

7. Ryoyu Kobayashi - 295 pkt

8. Stephan Embacher - 291,2 pkt

9. Jonas Schuster - 287,7 pkt

10. Stefan Kraft - 286,4 pkt

...

15. Kacper Tomasiak - 279,7 pkt

18. Kamil Stoch - 271,2 pkt

29. Paweł Wąsek - 238 pkt To pierwsze w historii zwycięstwo reprezentanta Słowenii w Oberstdorfie! Domen Prevc odlatuje rywalom i wygrywa w Oberstdorfie! Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak na 15. miejscu #Oberstdorf #4hills #skijumpingfamily pic.twitter.com/GD92UFQxmj — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 29, 2025 To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Odśwież relację

74. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się od niedzielnych kwalifikacji w Oberstdorfie. Polacy w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek nie mieli problemów z awansem do konkursu otwierającego zmagania o Złotego Orła. Najlepszy z nich - Stoch - zajął 14. miejsce. Poza nim rozstawieni w parach KO są także 19. Kot, 22. Żyła i 25. Tomasiak, który otworzy dzisiejszy konkurs w parze z Finem Niko Kytosaho. Szczególnym momentem pierwszej serii będzie polski pojedynek Kota z Wąskiem.

Skoki dzisiaj na żywo. Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Wyniki live

Oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepszy występ Polaków, ale nie ma co ukrywać, że podopieczni Macieja Maciusiaka nie należą do faworytów TCS. Za tego głównego uchodzi Słoweniec Domen Prevc, który pokazał moc już w kwalifikacjach. Lider Pucharu Świata był w nich najlepszy z przewagą ponad 10 punktów nad drugim Philippem Raimundem z Niemiec. Oprócz nich w walce o Złotego Orła mają się liczyć także Japończyk Ryoyu Kobayashi i Austriacy, którzy zdominowali ostatnią edycję TCS: Daniel Tschofenig, Jan Hoerl oraz Stefan Kraft. W kwalifikacjach najlepiej wypadł z nich trzeci Tschofenig, a spore problemy miał najbardziej doświadczony Kraft, który zajął dopiero 33. miejsce. Czy był to jedynie wypadek przy pracy? Początek konkursu otwierającego TCS o godzinie 16:30!