Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 1.01.2026? Wyniki kwalifikacji

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 przeniósł się z Oberstdorfu do Ga-Pa.

31 grudnia 2025 r. odbyły się kwalifikacje do noworocznego konkursu TCS.

Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.

Na kogo wpadli Polacy? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Ga-Pa (odbędzie się 1 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Kwalifikacje 31.12.2025 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Z kim skaczą Polacy w parach KO?

Niestety, Piotr Żyła nie przebrnął kwalifikacji i po zajęciu 53. miejsca konkurs w Ga-Pa obejrzy w roli kibica. Zdecydowanie lepiej wypadli pozostali Polacy - na czele z Kamilem Stochem, który zajął świetne 9. miejsce! Był na nim ex aequo z Timim Zajcem, a system KO w takiej sytuacji premiuje wyżej notowanego zawodnika w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W związku z tym trzykrotny mistrz olimpijski wpadł na 41. w kwalifikacjach Jewhena Marusiaka.

Pozostałe pary Polaków są naprawdę ciekawe - 18-letni Kacper Tomasiak wpadł na legendarnego Simona Ammanna! A Macieja Kota i Pawła Wąska czekają emocjonujące starcia z Norwegami. Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Ga-Pa:

10. Kamil Stoch - 41. Jewhen Marusiak

12. Kacper Tomasiak - 39. Simon Ammann

17. Maciej Kot - 34. Marius Lindvik

18. Johann Andre Forfang - 33. Paweł Wąsek

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen: