Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 1.01.2026? Wyniki kwalifikacji

- Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 przeniósł się z Oberstdorfu do Ga-Pa.
- 31 grudnia 2025 r. odbyły się kwalifikacje do noworocznego konkursu TCS.
- Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.
- Na kogo wpadli Polacy? Sprawdź w dalszej części tekstu.
Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Ga-Pa (odbędzie się 1 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?
Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Kwalifikacje 31.12.2025 [WYNIKI LIVE]
Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Z kim skaczą Polacy w parach KO?
Niestety, Piotr Żyła nie przebrnął kwalifikacji i po zajęciu 53. miejsca konkurs w Ga-Pa obejrzy w roli kibica. Zdecydowanie lepiej wypadli pozostali Polacy - na czele z Kamilem Stochem, który zajął świetne 9. miejsce! Był na nim ex aequo z Timim Zajcem, a system KO w takiej sytuacji premiuje wyżej notowanego zawodnika w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W związku z tym trzykrotny mistrz olimpijski wpadł na 41. w kwalifikacjach Jewhena Marusiaka.
Pozostałe pary Polaków są naprawdę ciekawe - 18-letni Kacper Tomasiak wpadł na legendarnego Simona Ammanna! A Macieja Kota i Pawła Wąska czekają emocjonujące starcia z Norwegami. Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Ga-Pa:
- 10. Kamil Stoch - 41. Jewhen Marusiak
- 12. Kacper Tomasiak - 39. Simon Ammann
- 17. Maciej Kot - 34. Marius Lindvik
- 18. Johann Andre Forfang - 33. Paweł Wąsek
A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen:
- 25. Stefan Kraft - 26. Rok Oblak
- 24. Robin Pedersen - 27. Andreas Wellinger
- 23. Sandro Hauswirth - 28. Ben Bayer
- 22. Valentin Foubert - 29. Isak Andreas Langmo
- 21. Władimir Zografski - 30. Naoki Nakamura
- 20. Pius Paschke - 31. Karl Geiger
- 19. Gregor Deschwanden - 32. Ilja Miziernych
- 18. Johann Andre Forfang - 33. Paweł Wąsek
- 17. Maciej Kot - 34. Marius Lindvik
- 16. Kristoffer Eriksen Sundal - 35. Yukiya Sato
- 15. Jonas Schuster - 36. Niko Kytosaho
- 14. Maximilian Ortner - 37. Jason Colby
- 13. Daniel Tschofenig - 38. Antti Aalto
- 12. Kacper Tomasiak - 39. Simon Ammann
- 11. Ryoyu Kobayashi - 40. Roman Koudelka
- 10. Kamil Stoch - 41. Jewhen Marusiak
- 9. Timi Zajc - 42. Mackenzie Boyd-Clowes
- 8. Felix Hoffmann - 43. Fatih Arda Ipcioglu
- 7. Manuel Fettner - 44. Jules Chervet
- 6. Ren Nikaido - 45. Danił Wasiljew
- 5. Philipp Raimund - 46. Eetu Nousiainen
- 4. Anze Lanisek - 47. Tate Frantz
- 3. Stephan Embacher - 48. Kevin Bickner
- 2. Jan Hoerl - 49. Zak Mogel
- 1. Domen Prevc - 50. Juri Kesseli