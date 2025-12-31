Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 1.01.2026? Wyniki kwalifikacji

Rywalizacja w 74. Turnieju Czterech Skoczni przeniosła się z Oberstdorfu do Garmisch-Partenkirchen. Tradycyjnie w Sylwestra odbyły się kwalifikacje do noworocznego konkursu TCS, który zostanie rozegrany w dobrze znanym systemie KO. 50 najlepszych zawodników kwalifikacji podzielono na 25 par. Z kim skaczą Polacy w Ga-Pa 1.01.2026? Sprawdź w dalszej części tekstu.

  • Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 przeniósł się z Oberstdorfu do Ga-Pa.
  • 31 grudnia 2025 r. odbyły się kwalifikacje do noworocznego konkursu TCS.
  • Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.
  • Na kogo wpadli Polacy? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Ga-Pa (odbędzie się 1 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Kwalifikacje 31.12.2025 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa: Z kim skaczą Polacy w parach KO?

Niestety, Piotr Żyła nie przebrnął kwalifikacji i po zajęciu 53. miejsca konkurs w Ga-Pa obejrzy w roli kibica. Zdecydowanie lepiej wypadli pozostali Polacy - na czele z Kamilem Stochem, który zajął świetne 9. miejsce! Był na nim ex aequo z Timim Zajcem, a system KO w takiej sytuacji premiuje wyżej notowanego zawodnika w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W związku z tym trzykrotny mistrz olimpijski wpadł na 41. w kwalifikacjach Jewhena Marusiaka.

Pozostałe pary Polaków są naprawdę ciekawe - 18-letni Kacper Tomasiak wpadł na legendarnego Simona Ammanna! A Macieja Kota i Pawła Wąska czekają emocjonujące starcia z Norwegami. Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Ga-Pa:

  • 10. Kamil Stoch - 41. Jewhen Marusiak
  • 12. Kacper Tomasiak - 39. Simon Ammann
  • 17. Maciej Kot - 34. Marius Lindvik
  • 18. Johann Andre Forfang - 33. Paweł Wąsek
A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen:

  • 25. Stefan Kraft - 26. Rok Oblak
  • 24. Robin Pedersen - 27. Andreas Wellinger
  • 23. Sandro Hauswirth - 28. Ben Bayer
  • 22. Valentin Foubert - 29. Isak Andreas Langmo
  • 21. Władimir Zografski - 30. Naoki Nakamura
  • 20. Pius Paschke - 31. Karl Geiger
  • 19. Gregor Deschwanden - 32. Ilja Miziernych
  • 18. Johann Andre Forfang - 33. Paweł Wąsek
  • 17. Maciej Kot - 34. Marius Lindvik
  • 16. Kristoffer Eriksen Sundal - 35. Yukiya Sato
  • 15. Jonas Schuster - 36. Niko Kytosaho
  • 14. Maximilian Ortner - 37. Jason Colby
  • 13. Daniel Tschofenig - 38. Antti Aalto
  • 12. Kacper Tomasiak - 39. Simon Ammann
  • 11. Ryoyu Kobayashi - 40. Roman Koudelka
  • 10. Kamil Stoch - 41. Jewhen Marusiak
  • 9. Timi Zajc - 42. Mackenzie Boyd-Clowes
  • 8. Felix Hoffmann - 43. Fatih Arda Ipcioglu
  • 7. Manuel Fettner - 44. Jules Chervet
  • 6. Ren Nikaido - 45. Danił Wasiljew
  • 5. Philipp Raimund - 46. Eetu Nousiainen
  • 4. Anze Lanisek - 47. Tate Frantz
  • 3. Stephan Embacher - 48. Kevin Bickner
  • 2. Jan Hoerl - 49. Zak Mogel
  • 1. Domen Prevc - 50. Juri Kesseli
