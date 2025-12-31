Maciej Maciusiak rozwiał wątpliwości w sprawie Turnieju Czterech Skoczni. Mocne słowa trenera

Turniej Czterech Skoczni: Trener kadry szczerze o kolejnych startach

Trener Maciej Maciusiak był zadowolony z występów większości polskich skoczków w kwalifikacjach do drugiego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. - Rozpędzamy się i będziemy walczyć - zadeklarował szkoleniowiec. Kamil Stoch w kwalifikacjach zajął dziewiąte miejsce. Kacper Tomasiak był 12., Maciej Kot - 17., Paweł Wąsek - 33. Odpadł Piotr Żyła.

- Rozpędzamy się. W każdym konkursie staramy się poprawiać błędy i robić tyle, na ile nas stać. To był solidny dzień, choć szkoda, że Piotrka nie ma w konkursie noworocznym - powiedział Maciusiak w Eurosporcie.

Stoch skoczył 136 m, co dało mu 136,1 pkt. Tomasiak uzyskał 136 m i 134,1 pkt, Kot - 130 m i 127,8 pkt, a Wąsek - 123 m i 116,1 pkt. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc, który triumfował w Oberstdorfie i prowadzi w Turnieju Czterech Skoczni.

Maciek zrobił to, co sobie założyliśmy po skokach treningowych. Musiał wrzucić na luz i nie kontrolować, żeby mieć więcej rotacji w pierwszej fazie lotu. To się udało. Oby to zafunkcjonowało również w konkursie. Paweł skakał w bardzo trudnych warunkach, ale była to solidna próba. Też czuje się lepiej niż w Oberstdorfie. Będziemy walczyć - oświadczył trener.

Ostatni start Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni

To ostatni sezon w karierze Stocha, który trzykrotnie wygrał Turniej Czterech Skoczni. Kończący się 2025 rok był przeciętny w wykonaniu jednego z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. - Każdy rok się różni i przynosi nam jakąś naukę i refleksję. Coś trzeba przetrawić i iść dalej - przekazał Stoch.

38-latek był najlepszym z Polaków podczas kwalifikacji w Ga-Pa, a w tym sezonie z grona biało-czerwonych lepiej punktuje tylko 18-letni Tomasiak. - Myślę, że to konsekwencja pracy, którą wykonuję od Klingenthal. Zacząłem skakać swobodniej. Pewne rzeczy trzeba przerobić, żeby w końcu zaczęły działać - podkreślił Stoch.

Tomasiak w tym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata, a tym samym pierwszy raz uczestniczy w Turnieju Czterech Skoczni. Przyznał, że obiekt w Ga-Pa odpowiada mu bardziej niż ten w Oberstdorfie. - Na pewno znajdzie się jeszcze coś do poprawy i coś można udoskonalić, ale myślę, że te skoki są już na bardzo dobrym poziomie. Najważniejsze, żeby dobrze trafiać w próg - oznajmił Tomasiak. Noworoczny konkurs na Grosse Olympiaschanze rozpocznie się o godzinie 14.