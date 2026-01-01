Turniej Czterech Skoczni: Klasyfikacja generalna. Miejsce Kacpra Tomasiaka robi wielkie wrażenie!

Mateusz Sobiecki
żródło PAP
2026-01-01 19:02

Noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen potwierdził to, co obserwujemy od kilku tygodni: Domen Prevc jest obecnie poza zasięgiem rywali. Słoweniec w wielkim stylu wygrał drugą odsłonę Turnieju Czterech Skoczni, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Polskich kibiców najbardziej ucieszyła postawa 18-letniego Kacpra Tomasiaka, który znajduje się na znakomitym miejscu w klasyfikacji generalnej.

Kacper Tomasiak rośnie na nową gwiazdę polskich skoków narciarskich?

  • Kacper Tomasiak imponuje niesamowitą formą w tym sezonie Pucharu Świata
  • 18-latek utrzymuje także znakomitą formę również podczas Turnieju Czterech Skoczni
  • Zobacz, jak wygląda aktualna klasyfikacja generalna TCS

Turniej Czterech Skoczni: Ósme miejsce Kacpra Tomasiaka w Ga-Pa

Prevc nie pozostawił złudzeń. Choć po pierwszej serii jego przewaga nad Janem Hoerlem wynosiła "tylko" 3,2 punktu, w finale Słoweniec odpalił petardę, lądując na 141. metrze. Austriak odpowiedział skokiem krótszym o blisko 10 metrów, co w efekcie dało Prevcowi gigantyczną przewagę 15,4 punktu. Podium uzupełnił kolejny z Austriaków, Stephan Embacher. Dla Domena Prevca to siódma wygrana w ośmiu ostatnich startach – statystyka, która budzi respekt.

Z obozu Biało-Czerwonych najlepiej spisał się Kacper Tomasiak. Młody Polak pewnie wygrał parę KO z legendarnym Simonem Ammannem (130,5 m przy 122,5 m Szwajcara). Na półmetku zajmował wysoką, siódmą lokatę. W finale skoczył 129,5 m, co skutkowało spadkiem o jedno "oczko", ale ósma pozycja w tak prestiżowym turnieju to wciąż znakomity wynik.

Pozostali Polacy, którzy awansowali do finału, nie zdołali poprawić swoich lokat. Kamil Stoch (20. miejsce) i Maciej Kot (23. miejsce) oddali solidne, lecz nie porywające skoki, nieznacznie spadając w klasyfikacji względem pierwszej serii. Już po pierwszym skoku z rywalizacją pożegnał się Paweł Wąsek (35. miejsce).

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni

  • 1. Domen Prevc (Słowenia) 619,8
  • 2. Jan Hoerl (Austria) 584,8
  • 3. Stephan Embacher (Austria) 578,3

...

  • 9. Kacper Tomasiak (Polska) 540,5
  • 19. Kamil Stoch (Polska) 513,3
  • 26. Maciej Kot (Polska) 362,3
  • 30. Paweł Wąsek (Polska) 345,4
  • 46. Piotr Żyła (Polska) 118,8

Gdzie kolejne konkursy Turnieju Czterech Skoczni?

Teraz karuzela TCS przenosi się do Austrii. Kwalifikacje w Innsbrucku odbędą się już w sobotę. Prevc zabiera tam ze sobą potężny kapitał – 35 punktów przewagi nad wiceliderem.

