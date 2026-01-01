Turniej Czterech Skoczni: Klasyfikacja generalna. Miejsce Kacpra Tomasiaka robi wielkie wrażenie!

- Kacper Tomasiak imponuje niesamowitą formą w tym sezonie Pucharu Świata
- 18-latek utrzymuje także znakomitą formę również podczas Turnieju Czterech Skoczni
- Zobacz, jak wygląda aktualna klasyfikacja generalna TCS
Turniej Czterech Skoczni: Ósme miejsce Kacpra Tomasiaka w Ga-Pa
Prevc nie pozostawił złudzeń. Choć po pierwszej serii jego przewaga nad Janem Hoerlem wynosiła "tylko" 3,2 punktu, w finale Słoweniec odpalił petardę, lądując na 141. metrze. Austriak odpowiedział skokiem krótszym o blisko 10 metrów, co w efekcie dało Prevcowi gigantyczną przewagę 15,4 punktu. Podium uzupełnił kolejny z Austriaków, Stephan Embacher. Dla Domena Prevca to siódma wygrana w ośmiu ostatnich startach – statystyka, która budzi respekt.
Z obozu Biało-Czerwonych najlepiej spisał się Kacper Tomasiak. Młody Polak pewnie wygrał parę KO z legendarnym Simonem Ammannem (130,5 m przy 122,5 m Szwajcara). Na półmetku zajmował wysoką, siódmą lokatę. W finale skoczył 129,5 m, co skutkowało spadkiem o jedno "oczko", ale ósma pozycja w tak prestiżowym turnieju to wciąż znakomity wynik.
Pozostali Polacy, którzy awansowali do finału, nie zdołali poprawić swoich lokat. Kamil Stoch (20. miejsce) i Maciej Kot (23. miejsce) oddali solidne, lecz nie porywające skoki, nieznacznie spadając w klasyfikacji względem pierwszej serii. Już po pierwszym skoku z rywalizacją pożegnał się Paweł Wąsek (35. miejsce).
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 619,8
- 2. Jan Hoerl (Austria) 584,8
- 3. Stephan Embacher (Austria) 578,3
...
- 9. Kacper Tomasiak (Polska) 540,5
- 19. Kamil Stoch (Polska) 513,3
- 26. Maciej Kot (Polska) 362,3
- 30. Paweł Wąsek (Polska) 345,4
- 46. Piotr Żyła (Polska) 118,8
Gdzie kolejne konkursy Turnieju Czterech Skoczni?
Teraz karuzela TCS przenosi się do Austrii. Kwalifikacje w Innsbrucku odbędą się już w sobotę. Prevc zabiera tam ze sobą potężny kapitał – 35 punktów przewagi nad wiceliderem.