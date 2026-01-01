Turniej Czterech Skoczni: Klasyfikacja generalna. Miejsce Kacpra Tomasiaka robi wielkie wrażenie!

Kacper Tomasiak imponuje niesamowitą formą w tym sezonie Pucharu Świata

18-latek utrzymuje także znakomitą formę również podczas Turnieju Czterech Skoczni

Zobacz, jak wygląda aktualna klasyfikacja generalna TCS

Turniej Czterech Skoczni: Ósme miejsce Kacpra Tomasiaka w Ga-Pa

Prevc nie pozostawił złudzeń. Choć po pierwszej serii jego przewaga nad Janem Hoerlem wynosiła "tylko" 3,2 punktu, w finale Słoweniec odpalił petardę, lądując na 141. metrze. Austriak odpowiedział skokiem krótszym o blisko 10 metrów, co w efekcie dało Prevcowi gigantyczną przewagę 15,4 punktu. Podium uzupełnił kolejny z Austriaków, Stephan Embacher. Dla Domena Prevca to siódma wygrana w ośmiu ostatnich startach – statystyka, która budzi respekt.

Z obozu Biało-Czerwonych najlepiej spisał się Kacper Tomasiak. Młody Polak pewnie wygrał parę KO z legendarnym Simonem Ammannem (130,5 m przy 122,5 m Szwajcara). Na półmetku zajmował wysoką, siódmą lokatę. W finale skoczył 129,5 m, co skutkowało spadkiem o jedno "oczko", ale ósma pozycja w tak prestiżowym turnieju to wciąż znakomity wynik.

Pozostali Polacy, którzy awansowali do finału, nie zdołali poprawić swoich lokat. Kamil Stoch (20. miejsce) i Maciej Kot (23. miejsce) oddali solidne, lecz nie porywające skoki, nieznacznie spadając w klasyfikacji względem pierwszej serii. Już po pierwszym skoku z rywalizacją pożegnał się Paweł Wąsek (35. miejsce).

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni

1. Domen Prevc (Słowenia) 619,8

2. Jan Hoerl (Austria) 584,8

3. Stephan Embacher (Austria) 578,3

...

9. Kacper Tomasiak (Polska) 540,5

19. Kamil Stoch (Polska) 513,3

26. Maciej Kot (Polska) 362,3

30. Paweł Wąsek (Polska) 345,4

46. Piotr Żyła (Polska) 118,8

Gdzie kolejne konkursy Turnieju Czterech Skoczni?

Teraz karuzela TCS przenosi się do Austrii. Kwalifikacje w Innsbrucku odbędą się już w sobotę. Prevc zabiera tam ze sobą potężny kapitał – 35 punktów przewagi nad wiceliderem.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera