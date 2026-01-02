Turniej Czterech Skoczni: Tak Niemcy pożegnali Kamila Stocha w Ga-Pa. Aż przeszły nas ciarki!

Kamil Stoch zajął 20. miejsce w noworocznym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa.

Był to jego ostatni występ na skoczni w Garmisch-Partenkirchen w karierze.

Zobacz w dalszej części tekstu, jak Niemcy pożegnali wybitnego polskiego skoczka.

Trwa ostatni sezon w karierze Kamila Stocha, a co za tym idzie ostatni Turniej Czterech Skoczni. 38-latek jest trzykrotnym zwycięzcą tego cyklu - w sezonach 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Jest także jednym z zaledwie trzech skoczków, którzy wygrali TCS, triumfując we wszystkich czterech konkursach. O powtórzenie tego wyczynu walczy w tym roku Domen Prevc, ale w cieniu popisów Słoweńca trwa pożegnanie polskiego mistrza z kolejnymi skoczniami.

Wybuch Kamila Stocha po ostatnim skoku. Tak pożegnał się z Oberstdorfem!

Obecna forma Stocha pozwala mu na pewne punktowanie. Już w Oberstdorfie trzykrotny mistrz olimpijski cieszył się ostatnimi takimi skokami na słynnej Schattenbergschanze (HS137), które dały mu 17. miejsce. W Garmisch-Partenkirchen najwięcej radości przyniosły mu kwalifikacje, w których oddał świetny skok na 136 metrów i zajął wysokie 9. miejsce. W noworocznym konkursie było nieco słabiej, ale Niemcy i tak docenili jednego z najlepszych skoczków w historii. Szczegóły pod naszym quizem o skokach narciarskich.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Zobacz, jak Niemcy pożegnali Kamila Stocha w Garmisch-Partenkirchen

Obecny na miejscu Damian Michałowski z TVN nagrał, co działo się przy okazji ostatniego skoku Stocha w Ga-Pa. Próba na 129 metrów przyniosła mu ostatecznie 20. miejsce, ale nie wynik był najważniejszy. Gospodarze zadbali o to, żeby godnie pożegnać mistrza.

Zniewaga dla Polaków na otwarciu Turnieju Czterech Skoczni. Potraktowali nas jak amatorów

Ostatni noworoczny konkurs Kamila Stocha. Spiker szaleje ONE AND ONLY, publiczność krzyczy… Piękne pożegnanie GaPa z mistrzem - skomentował dziennikarz TVN.

Na nagraniu słychać, jak niemiecki spiker zapowiada Stocha: "One and only (Jedyny, niepowtarzalny)", a także nazywa go "King Kamil (Król Kamil)". Publiczność, złożona w dużej mierze z Niemców, fetowała 38-latka razem z nim, dziękując za wszystkie lata skakania.

Na półmetku 74. TCS Stoch zajmuje 19. miejsce w klasyfikacji cyklu. Do końca zostały austriackie konkursy w Innsbrucku (4 stycznia) i Bischofshofen (6 stycznia). Nie mamy wątpliwości, że Austriacy również pożegnają godnie jednego z najlepszych skoczków w historii!

Ostatni noworoczny konkurs Kamila Stocha. Spiker szaleje ONE AND ONLY, publiczność krzyczy… piękne pożegnanie GaPa z mistrzem 🫡 pic.twitter.com/0ByYV1hbhm— Damian Michałowski (@damianmichal) January 1, 2026