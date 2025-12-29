Wybuch Kamila Stocha po ostatnim skoku. Tak pożegnał się z Oberstdorfem!

Kamil Stoch po trwającym sezonie 2025/2026 zakończy karierę.

W poniedziałek, 29 grudnia, po raz ostatni wystąpił w zawodach Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

W konkursie TCS zajął 17. miejsce, a po ostatnim skoku wybuchł z radości.

Zobacz, jak Stoch pożegnał się ze skocznią Schattenbergschanze (HS137) w Oberstdorfie.

Już kilka miesięcy przed startem zimowego sezonu Kamil Stoch ogłosił, że będzie to jego "ostatni taniec". Od tamtej pory w cieniu walki o jak najlepsze wyniki trwa jego pożegnanie z kolejnymi obiektami. Pod koniec roku 38-latek po raz dwudziesty i ostatni stanął na starcie Turnieju Czterech Skoczni. Stoch to trzykrotny zwycięzca tego niemiecko-austriackiego cyklu, w tym jeden ze zdobywców Szlema - w sezonie 2017/18 wygrał wszystkie cztery konkursy TCS w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Tym razem nie znajduje się w gronie głównych faworytów do zwycięstwa, ale skoki w Oberstdorfie i tak dostarczyły mu sporo radości.

Już po niedzielnych kwalifikacjach Stoch był zadowolony z 14. miejsca po skoku na 130,5 m. Z nadzieją czekał na poniedziałkowy konkurs, a z rytmu nie wybiła go nawet wpadka w serii próbnej, w której spadł na 102. metrze i był ostatni. Już w pierwszej serii trzykrotny mistrz olimpijski nie krył radości po skoku na 131 metrów, który przyniósł mu zwycięstwo w parze KO z Japończykiem Tomofumim Naito i 17. miejsce. A prawdziwy szał ogarnął go po ostatnim konkursowym skoku na 131,5 m!

Stoch już po wylądowaniu ekspresyjnie wyraził radość całym sobą, a szeroki uśmiech towarzyszył mu aż do prezentacji wyników. Nawet po wyświetleniu informacji, że dobry skok nie wystarczył do prowadzenia - w tamtym momencie przegrał z prowadzącym Manuelem Fettnerem o punkt - 38-latek tryskał dobrą energią.

Pożegnalny skok "Rakiety z Zębu" na Schattenbergschanze obejrzysz poniżej, ale warto przypomnieć, że nie musi to być pożegnanie Stocha z Oberstdorfem. Po raz ostatni wystąpił w zawodach Pucharu Świata i TCS w tej miejscowości, ale w dniach 22-25 stycznia 2026 właśnie w Oberstdorfie odbędą się mistrzostwa świata w lotach. Na skoczni do lotów im. Heiniego Klopfera utytułowany polski skoczek wywalczył swój jedyny indywidualny medal MŚwL - srebro w 2018 roku. Na razie przed nim kolejne konkursy 74. TCS: 1 stycznia w Ga-Pa, 4 stycznia w Innsbrucku i 6 stycznia w Bischofshofen.

Takiego Kamila lubimy najbardziej!Uśmiechniętego. Cieszącego się skokami 😁Piękne pożegnanie z Oberstdorfem z bananem na twarzy 🍌#skijumpingfamily #TCS #Oberstdorf pic.twitter.com/1q0s7vN6lA— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 29, 2025