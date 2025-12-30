Oto sekret Domena Prevca. Aż trudno uwierzyć! Jego rodak się wygadał

Domen Prevc w wielkim stylu wygrał konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

Było to już jego szóste zwycięstwo w tym sezonie!

W czym tkwi sekret formy Słoweńca? Ciekawą informacją podzielił się jego rodak i były skoczek - Jernej Damjan.

Domen Prevc bezsprzecznie jest w tym momencie najlepszym skoczkiem świata. Już 9 razy z rzędu stał na podium zawodów Pucharu Świata, a w siedmiu ostatnich konkursach aż sześć razy był najlepszy - w tym na inaugurację 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Tylko w drugim konkursie w Engelbergu nieznacznie przegrał z Ryoyu Kobayashim przez słabsze lądowanie w finałowym skoku. Gdyby nie gorsze noty od sędziów, wyrównałby rekord sześciu zwycięstw z rzędu Thomasa Morgensterna, Gregora Schlierenzauera i Janne Ahonena, a w Oberstdorfie najpewniej stałby się indywidualnym rekordzistą. Stało się jednak inaczej, a Prevc w pełni skupia się teraz na triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

Lider Pucharu Świata wykonał pierwszy duży krok, deklasując rywali w Oberstdorfie. Ma już 17,5 pkt przewagi nad drugim Danielem Tschofenigiem, a kibice zastanawiają się, czy ktokolwiek zdoła zagrozić mu w drodze po Złotego Orła. Może być o to ciężko, bo od mistrzostw świata w Trondheim Słoweniec skacze fantastycznie i stał się jednym z najpewniejszych skoczków w stawce. A warunki ma wymarzone, o czym na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" opowiedział Jernej Damjan.

Oto sekret Domena Prevca. Jego rodak ujawnia

Były słoweński skoczek podkreślił, że zmiana zaszła przede wszystkim w głowie 26-latka po tegorocznych MŚ. Pomogło to uwolnić drzemiący w nim potencjał.

- Domen ma ciało stworzone do uprawiania skoków narciarskich. Przez jakiś czas byłem zaangażowany w działania FIS. Ostatecznie nie rozpocząłem pracy w federacji, ale zanosiło się na to, że będę kontrolerem sprzętu. Mierzyłem Domena kilka razy. Nie mogłem uwierzyć, gdy widziałem te wyniki. Były bardzo niskie. Z drugiej strony, byłem pewien, że nie oszukuje - przyznał Damjan w rozmowie z Natalią Żaczek.

Czym dokładnie wyróżnia się najmłodszy ze słynnych braci Prevców?

- Domen ma bardzo długi tułów i jednocześnie krótkie nogi i dzięki temu sporo zyskuje. Jeśli jest na odwrót, to niestety nie jest to budowa skoczka. Budowa pomaga albo przeszkadza w sporcie. Mam 1,71 m, więc to dyskwalifikuje mnie w NBA (śmiech) - zobrazował to Słoweniec.

Po tym, co pokazał w Oberstdorfie jego młodszy rodak, należy zastanawiać się, czy Prevc zostanie czwartym w historii zawodnikiem, który sięgnie po triumf w TCS z czterema wygranymi konkursami. Sukces z Oberstdorfu musiałby powtórzyć 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen, 4 stycznia w Innsbrucku i na zakończenie 6 stycznia w Bischofshofen. Wcześniej taka sztuka udała się tylko Svenowi Hannawaldowi, Kamilowi Stochowi i Ryoyu Kobayashiemu. Wydaje się, że Prevc ma wszelkie możliwości, by dołączyć do tego grona.