Skoki w Engelbergu: Ryoyu Kobayashi wygrywa! Kacper Tomasiak wyrównał swój rekord

Niedzielna rywalizacja na Gross-Titlis-Schanze to dla skoczków generalna próba przed najważniejszą imprezą pierwszej części sezonu, która wystartuje 29 grudnia w Oberstdorfie. Zdecydowanym faworytem zawodów jest Domen Prevc. Słoweniec zdominował początek zimy, wygrywając pięć ostatnich konkursów, w tym sobotnie zmagania w Szwajcarii. Jeśli w niedzielę znów stanie na najwyższym stopniu podium, wyrówna osiągnięcia Thomasa Morgensterna, Gregora Schlierenzauera i Janne Ahonena, którzy w XXI wieku notowali serie sześciu triumfów z rzędu.

Wyniki konkursu w Engelbergu:

Na żywo Puchar Świata w Engelbergu - niedziela, 21.12 Wyniki konkursu w Engelbergu: 1. Ryoyu Kobayashi

2. Domen Prevc

3. Felix Hoffmann

5. Kacper Tomasiak

13. Paweł Wąsek

18. Kamil Stoch

27. Maciej Kot Domen Prevc ląduje za rozmiarem skoczni. Fenomenalny skok, problemy przy lądowaniu. 141 metrów! Niskie noty za styl i jest drugi. Ryoyu Kobayashi wygrywa w Engelbergu. 129,5 metra Philippa Raimunda. Niemiec na trzecim miejscu. Spycha z podium Kacpra Tomasiaka. 129 metrów Forfanga. Wiatr przeszkadzał mu mniej i... jest piąty! Tomasiak zakończy najgorzej na piątej pozycji. Za blisko Kacper Tomasiak... 126,5 metra w wykonaniu Polaka. Niższa rekompensata niż u Kobayashiego. Jest trzeci obecnie. Najgorzej zajmie szóste miejsce. Ryoyu Kobayashi skacze 132 metry, niezłe noty od sędziów i jest liderem. 6,2 punktu przed Hoffmannem. Znowu wieje bardzo mocno. Czekamy na ostatnie pięć skoków. 132,5 metra Felixa Hoffmanna i jest nowym liderem! Ponad 10 punktów przewagi nad Schusterem. Jonas Schuster za blisko, by walczyć o coś więcej w tym konkursie, ale... jest obecnie liderem! Ren Nikaido z obniżonej belki poszybował bardzo daleko. 137 metrów, wysokie noty i jest... trzeci! 0,2 punktu do lidera. Piękny skok Naokiego Nakamury. 136 metrów! Wskakuje przed Pawła Wąska na trzecie miejsce. Zostało dziesięciu skoczków! Paweł Wąsek nie utrzyma miejsca w pierwszej dziesiątce. Obecnie trzecie miejsce. 140 metrów Stephana Embachera! Ale lot! Ale poszybował nowy rekordzista skoczni! Kamil Stoch po słabym skoku Stefana Krafta awansował już o trzy pozycje. Maciej Kot utrzyma swoje miejsce z pierwszej serii. 118 metrów Mariusa Lindvika. Czwarte miejsce obecnie. Timi Zajc po skoku na 133,5 metra jest nowym liderem. Tylko 113 metrów Manuela Fettnera. Jest ostatni... Ilya Mizernykh ląduje zdecydowanie za blisko, więc Kamil Stoch utrzyma swoją pozycję z pierwszej serii. Kamil Stoch skacze 121 metrów i zajmuje obecnie drugie miejsce. Luca Roth też za Maciejem Kotem. Juri Kesseli po skoku na 115,5 metra na trzecim miejscu. Kevin Bickner ostatni! Maciej Kot zgarnie co najmniej dwa punkty. Antti Aalto skacze w gorszych warunkach. 119 metrów, 20 punktów rekompensaty i jest liderem. Maciej Kot mizernie... Blisko, słabo... Jest ostatni! Skracamy rozbieg o kolejny rozmiar. Maciej Kot zasiadł na belce i szybko z niej zszedł. Yannick Wasser skacze, ale zdecydowanie zbyt blisko przy takim wietrze pod narty. Kolejna przerwa w konkursie... Yukiya Sato awansuje o jedną pozycję. Obaj skoczyli 133 metry, ale różnicę zrobiła rekompensata. Zaczynamy drugą serię! Czterech Polaków w drugiej serii - Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Czekamy na serię finałową! Kacper Tomasiak czwarty po pierwszej serii! Paweł Wąsek dziesiąty razem z Naokim Nakamurą. Piękny skok Domena Prevca! Ale pofrunął! Ale poszybował. I to z takim wiatrem. 133 metry i jest liderem ex aequo z Philippem Raimundem! Czekamy na skok Domena Prevca! Bardzo ładny skok Ryoyu Kobayashiego. 133 metry z niską rekompensatą. Czwarte miejsce za Kacprem Tomasiakiem! Ale wiatr kręci na ostatniej prostej... 130 metrów Anże Laniska w dobrych warunkach. To będzie za mało, by wbić się na podium! Dopiero osiemnaste miejsce Słoweńca. Philipp Raimund po skoku na 132 metry zostaje... nowym liderem! Sam się tego nie spodziewał! Kacper Tomasiak zakończy pierwszą serię najgorzej na szóstym miejscu. Niezły skok Stefana Krafta na 125,5 metra. Niskie były jednak noty i jest dopiero na dziesiątym miejscu. Stephan Embacher Z REKORDERM SKOCZNIE! 135 metrów Austriaka. Fenomenalne warunki, lądowanie na dwie nogi i jest świetna próba. Jest siódmy! 132,5 metra Sundala. Problemy przy lądowaniu i spycha Pawła Wąska na piąte miejsce. Norweg jest czwarty! Kacper Tomasiak nieco za blisko, by zostać liderem, ale nie zawiódł. 131 metrów, prawie 30 punktów rekompensaty za wiatr! Jest drugi. Tylko 0,1 punktu za Forfangiem! 136,5 metra Naokiego Nakamury. Gorsze warunki niż Lindvika i jest ex aequo z Pawłem Wąskiem. 139 metrów Mariusa Lindvika. Fenomenalny skok, słabe lądowanie, ale niektórych sędziów ono nie interesowało. Piąte miejsce! Halvor Egner Granerud też na granicy punktów. 122,5 metra Norwega i dopiero... siedemnaste miejsce. Yannick Wasser w drugiej serii! 121,5 metra Piusha Paschke. Dopiero dziewiętnaste miejsce. Są punkty Macieja Kota! 130,5 metra Johanna Andre Forfanga. Więcej punktów za wiatr, wyższa nota i jest nowym liderem! Jonas Schuster nowym liderem konkursu! 130 metrów, mocny wiatr w plecy. Spycha Pawła Wąska na drugie miejsce. Maciej Kot pierwszym oczekującym do awansu do drugiej serii. Gregor Deschwanden nie będzie punktował w dzisiejszym konkursie. 111 metrów, 39 punktów rekompensaty. Jury podwyższa rozbieg z 20 na 21. Poleciał Kamil Stoch na 120,5 metra. Ponad 32 punkty rekompensaty i... Piąte miejsce! Jest w drugiej serii. Kamil Stoch opuszcza belkę. Wieje za mocno... Szarpnęło mocno Piotrem Żyłą podczas tego skoku. 116,5 metra to raczej za mało... Dopiero 20. miejsce. Jason Colby kompletnie sobie nie poradził z tym skokiem... Jason Colby nadal nie oddał swojego skoku. A po nim skakać będą Kamil Stoch i Piotr Żyła. Nadal czekamy... Kolejna krótka przerwa, ale Jason Colby już siedzi na belce. Tylko znowu zaczyna wiać. Niko Kytosaho poszybował znakomicie i daleko! 138 metrów, cztery metry dalej niż Paweł Wąsek. Fin jest drugi! Antti Aalto spada za punktem K. 125,5 metra w wykonaniu Fina. Siódme miejsce. Paweł Wąsek z awansem do drugiej serii. 116,5 metra Sato. Najwyższa rekompensata punktowa na ten moment. Dziewiąte miejsce. Dawid Kubacki zdecydowanie gorzej. 119 metrów to zdecydowanie za mało. Koniec konkursu dla Polaka. Czwarty od końca na ten moment. Maciej Kot już nie tak pięknie... 119 metrów, warunki zdecydowanie gorsze niż u Wąska. Siódme miejsce... Piękny skok Pawła Wąska! 134 metry w wykonaniu Polaka. Jest liderem! Kevin Bickner poszybował najdalej ze wszystkich. 131 metrów i jest piąty! Świetne miał warunki. Długi lot Simona Ammana, ale miał dobre warunki i to za blisko... 129 metrów w jego wykonaniu daje mu dopiero siódme miejsce. Sandro Hauswirth poszybował na 130 metrów i od razu ożywiła się publiczność! Solidne oceny od sędziów. Jest liderem - razem z Ilyą Mizerkhynem. Felix Trunz po skoku na 122 metry ląduje dopiero na szóstym miejscu. Juri Kesseli jest nowym liderem! Killian Peier po skoku na 118 metrów ląduje na trzecim miejscu. 7 skoczków oddało swoje próby w 15 minut... Idzie to dziś jak krew z nosa! Erik Belshaw zdyskwalifikowany za za duży kombinezon. Luka Roth ląduje w okolicach zielonej linii. 120 metrów w wykonaniu Niemca, wyższa rekompensata, lepsze noty i jest liderem! Upadek Lovro Kosa przy swojej próbie. 118,5 metra. Na szczęście szybko wstał i pokazał, że wszystko jest w porządku. Wiatr wiał w plecy, teraz... wieje piekielnie mocno pod narty... Hektor Kapustnik poszybował w okolice punktu K skoczni w Engelbergu. Miał bardzo dobre warunki w porównaniu z innymi zawodnikami. Jest drugi! Erik Belshaw też opuszcza belkę. Wieje za mocno. 120 metrów Yannicka Wassera. 30 punktów dodanych za wiatr w plecy. I już pierwsza przerwa... Mocno wieje w plecy! 100 metrów Remo Imhofa. Bardzo słaba próba... Liczne grono kibiców zgromadzone pod skocznią. Za moment rusza pierwsza seria! Bardzo dobry występ Kacpra Tomasiaka w kwalifikacjach. Zajął trzecie miejsce, co daje duże nadzieje na dobry występ także w konkursie.

