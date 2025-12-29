Turniej Czterech Skoczni: Nagła zmiana wyników w Oberstdorfie! Zamieszanie po konkursie

Konkurs w Oberstdorfie otworzył Turniej Czterech Skoczni 2025/2026.

W pierwszym z czterech konkursów TCS triumfował Słoweniec Domen Prevc.

Drugi Timi Zajc został zdyskwalifikowany już po konkursie!

Jaki był powód i jak wpłynęło to na wyniki? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Emocje po konkursie otwierającym 74. Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie nie dobiegły końca po ostatnim skoku. Domen Prevc w wielkim stylu znokautował rywali i już po pierwszym z czterech konkursów TCS ma 17,5 pkt przewagi. Początkowo tyle tracili do niego Daniel Tschofenig i Timi Zajc na 2. miejscu, ale już po konkursie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Drugi Zajc został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon! Wpłynęło to na wyniki całego konkursu.

Domenacja trwa! Nokaut Prevca na otwarcie Turnieju Czterech Skoczni, solidny Tomasiak [WYNIKI]

Po kontroli sprzętu okazało się, że Słoweniec miał za długie nogawki kombinezonu o... 3 milimetry. Przepisy są jednak jasne i Mathias Hafele podjął jedyną możliwą decyzję o dyskwalifikacji. Wobec niej drugie miejsce przypadło tylko Tschofenigowi, a na najniższy stopień podium wskoczył Niemiec Felix Hoffmann. Zajc całkowicie wypadł z listy wyników i stracił szansę na sukces w TCS. Ostateczne wyniki konkursu w Oberstdorfie znajdziesz pod naszym quizem o skokach narciarskich.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Wyniki konkursu po dyskwalifikacji Zajca

1. Domen Prevc - 316,7 pkt (141,5/140 m)

2. Daniel Tschofenig - 299,2 pkt (132/134 m)

3. Felix Hoffmann - 297,3 pkt (132,5/136 m)

4. Jan Hoerl - 297,1 pkt (136,5/133 m)

5. Philipp Raimund - 295,6 pkt (136/133 m)

6. Ryoyu Kobayashi - 295 pkt (133/136 m)

7. Stephan Embacher - 291,2 pkt (131/135,5 m)

8. Jonas Schuster - 287,7 pkt (138,5/128,5 m)

9. Stefan Kraft - 286,4 pkt (133,5/127,5 m)

10. Kristoffer Eriksen Sundal - 285,6 pkt (135,5/132 m)

...

14. Kacper Tomasiak - 279,7 pkt (128,5/131,5 m)

17. Kamil Stoch - 271,2 pkt (131/131,5 m)

28. Paweł Wąsek - 238 pkt (122/118,5 m)

...

33. Maciej Kot - 123,1 pkt (121 m)

36. Piotr Żyła - 118,8 pkt (123 m)

DSQ Timi Zajc