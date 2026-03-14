PŚ w skokach. Koszmar Piotra Żyły, ale co stało się później! Wtopa Domena Prevca w Oslo

Sobotni konkurs Pucharu Świata w Oslo przyniósł sensacyjne rozstrzygnięcia.

Tylko dwóch Polaków awansowało do drugiej serii, a klęskę poniósł także Domen Prevc!

Absolutny bohater tego sezonu zajął dopiero 42. miejsce, tuż przed 46. Piotrem Żyłą.

PŚ w Oslo: Koszmar Żyły, wtopa Prevca

Puchar Świata w skokach narciarskich zbliża się do końca, i choć znamy już triumfatora, wciąż budzi sporo emocji. W pierwszym z dwóch konkursu w Oslo wystąpiło czterech Polaków, ale tylko Kacper Tomasiak i Maciej Kot awansowali do drugiej serii - z 15. i 19. miejsca po skokach na 124,5 metra. Niewiele zabrakło 32. Aleksandrowi Zniszczołowi (122,5 m), a zupełnie nieudany skok oddał Piotr Żyła. 117,5 m dało mu odległe 46. miejsce w stawce 50 zawodników, ale jego słaby występ i tak przyćmiła sensacyjna wpadka Domena Prevca! Lider PŚ, który w Planicy odbierze Kryształową Kulę, przepadł w pierwszej serii.

To dopiero czwarty konkurs w tym sezonie, który Prevc ukończył poza czołową "4" i drugi bez punktów - po szokującej dyskwalifikacji tydzień temu w Lahti. Tym razem Słoweniec po sporych problemach w powietrzu skoczył tylko 117,5 m i zajął odległe 42. miejsce! W pierwszej serii odpadli też m.in. Niemcy Philipp Raimund i Felix Hoffmann z czołowej "10" PŚ, a ledwo w "30" zmieścili się Stefan Kraft i Anze Lanisek.

- To chyba było połączenie kilku elementów. Wydawało mi się, i podobnie powiedzieli trenerzy, że ten skok mógł być lepszy niż wczoraj. Za progiem poszedłem może trochę zbyt agresywnie. Niestety nie udało mi się wskoczyć nawet do drugiej serii, więc jest jak jest, przygotowuję się teraz na jutro - komentował na gorąco Prevc przed kamerą Eurosportu.

- Jeśli popatrzymy na dzisiejszy konkurs to wielu topowych zawodników miało problemy, nie skakali najlepiej. Tak jak mówiłem, to jest zawsze kombinacja kilku elementów. Skakanie nie jest czarno-białe. Oczywiście gdybym skoczył perfekcyjnie, to wynik może byłby inny, ale taki jest sport i muszę to zaakceptować i wyciągnąć z tego lekcję - dodał.

Sensacyjne zwycięstwo Gregora Deschwandena

Na półmetku prowadził Austriak Maximilian Ortner z notą 136,3 pkt po skoku na 132 m. Drugi Szwajcar Gregor Deschwanden osiągnął 132,5 m i 133,4 pkt, a trzeci był Norweg Johann Andre Forfang - 128,5 m i 129,2 pkt. Ostatecznie po pierwsze zwycięstwo w karierze sięgnął Deschwanden, a na podium stanęli obok niego Ortner i Japończyk Naoki Nakamura!

Wyniki Pucharu Świata w Oslo (HS134) w sobotę 14.03.2026:

1. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 263,1 pkt (132,5/130,5 m)

2. Maximilian Ortner (Austria) - 261,7 pkt (132/126,5 m)

3. Naoki Nakamura (Japonia) - 251,7 pkt (128,5/129 m)

4. Daniel Tschofenig (Austria) - 251,3 pkt (125/130,5 m)

5. Ren Nikaido (Japonia) - 250,6 pkt (129,5/125 m)

6. Niko Kytosaho (Finlandia) - 249,6 pkt (131/125,5 m)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 248,7 pkt (128,5/124,5 m)

8. Antti Aalto (Finlandia) - 248 pkt (129/126,5 m)

9. Manuel Fettner (Austria) - 244 pkt (127,5/124 m)

10. Stephan Embacher (Austria) - 242,3 pkt (125/127 m)

...

22. Kacper Tomasiak (Polska) - 223,3 pkt (124,5/119 m)

25. Maciej Kot (Polska) - 218,1 pkt (124,5/117,5 m)

32. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 110,3 pkt (122,5 m)

36. Philipp Raimund (Niemcy) - 108,7 pkt (119 m)

42. Domen Prevc (Słowenia) - 105,2 pkt (117,5 m)

44. Felix Hoffmann (Niemcy) - 103 pkt (118 m)

46. Piotr Żyła (Polska) - 100,8 pkt (117,5 m)