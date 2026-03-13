Wielki dramat Kamila Stocha w Oslo! Czterech Polaków przeszło kwalifikacje!

W kwalifikacjach do Pucharu Świata w Oslo silny wiatr pokrzyżował plany, opóźniając start i wpływając na wyniki.

Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, niespodziewanie odpadł z kwalifikacji, zajmując odległe 60. miejsce.

Mimo trudnych warunków, czterech Polaków – Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła – zapewniło sobie awans do sobotniego konkursu.

Za nami kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Oslo. Najlepiej z Polaków zaprezentował się niespodziewanie Maciej Kot, który zajął 15. miejsce po próbie na odległość 124 m. Potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich Kacper Tomasiak tym razem skoczył słabiej. Zajął 34. miejce po skoku na odległość 118,5 m. 35. był Aleksander Zniszczoł - 117 m, a 39. Piotr Żyła - 118 m.

W kwalifikacjach odpadli niestety Paweł Wąsek (113 m i 52. miejsce) i Kamil Stoch - 106 m i dopiero 60. miejse). Kończący karierę trzykrotny mistrz olimpijski wyprzedził tylko pięciu zawodników. Jego skok był zupełnie nieudany.

Stephan Embacher, trzykrotny mistrz świata juniorów, potwierdził wysoką formę i oddał najdłuższy skok w kwalifikacjach do sobotniego konkursu PŚ w Oslo - 134 m. Startujący z niższej belki Domen Prevc, który przed tygodniem w Lahti zapewnił sobie Kryształową Kulę, lądował sześć metrów bliżej. Obaj otrzymali notę 130,0 pkt i wyprzedzili o 5,9 pkt Słoweńca Anze Laniska (128 m).

Puchar Świata gości w Oslo od 1980 roku. Pierwszy konkurs wygrał Austriak Armin Kogler. 17 marca 1996 roku swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi odniósł tu Adam Małysz, który później triumfował na Holmenkollbakken w 2001, 2003, 2006 i 2007 roku. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen - nagrodą dla zawodowych narciarzy, przyznawaną przez Związek Promocji Narciarstwa - Skiforeningen. Małysz zyskał miano „króla Holmenkollen”.

Skocznia w Oslo była szczęśliwa dla Polaków. 17 marca 2013 roku swoje pierwsze zawody Pucharu Świata wygrał tu Żyła, ex aequo z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Na podium stawali tu także Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Program zawodów w PŚ w Oslo:

sobota, 14 marca

16:40 - konkurs indywidualny

niedziela, 15 marca

9:00 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

