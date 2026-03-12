Nagła zmiana w kadrze polskich skoczków na PŚ! Głośny powrót. Nie będzie Dawida Kubackiego

Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo potrwa od 13 do 15 marca.

W składzie reprezentacji Polski doszło do niespodziewanej zmiany.

Powołany wcześniej Dawid Kubacki nie wystąpi w Oslo!

Kto go zastąpi? Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Do końca sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zostały 3 weekendy. Najbliższy w Oslo rozpocznie się w piątek, 13 marca, a już po ostatnich zawodach w Lahti trener Maciej Maciusiak ogłosił, że do stolicy Norwegii uda się ta sama szóstka, która rywalizowała w Finlandii. Tymczasem tuż przed wylotem pojawił się niespodziewany komunikat o zmianie w polskiej kadrze! Miejsce w składzie stracił Dawid Kubacki.

"Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego" - poinformował oficjalnie Polski Związek Narciarski. Powody takiej decyzji pozostają na razie nieznane, ale powrót Zniszczoła wzbudził sporo emocji.

32-latek zaczął ten sezon w PŚ i miał walczyć o dodatkowe miejsce startowe dla Polski na igrzyskach, ale był bez formy i nie zdobył choćby punktu. Na początku grudnia po zawodach w Wiśle wypadł z elity i przez miesiąc skakał w Pucharze Kontynentalnym. Przed IO wrócił na chwilę do PŚ, a w Willingen zdobył jedyne w tym sezonie 3 punkty za 28. miejsce. W ostatnim czasie nie prezentował się wcale lepiej, mimo to otrzymał powołanie na zawody w Oslo.

"Dlaczego nie Klemens Joniak?" - dziwią się kibice w mediach społecznościowych. Skoczek urodzony w 2005 roku miał w ostatnich startach lepsze wyniki od Zniszczoła, m.in. w mistrzostwach Polski rozegranych po igrzyskach, a także w ramach Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie. Joniak wystartował później w PŚ na Kulm, gdzie był 43. i 45. w kwalifikacjach.