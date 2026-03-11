Zdobył medal na igrzyskach, a tu takie fatalne wieści! To koniec dla gwiazdy skoków

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich potrwa do 29 marca.

Do końca zostało 6 konkursów indywidualnych i 1 drużynowy.

Wiadomo już, że zabraknie w nich Jana Hoerla - austriackiego mistrza olimpijskiego w duetach i 8. zawodnika PŚ.

Skąd taka decyzja? Dowiedz się w dalszej części tekstu.

Skoki: Mistrz olimpijski przedwcześnie kończy sezon

Podczas igrzysk olimpijskich był jednym z bohaterów w skokach narciarskich. W pamiętnym konkursie duetów Jan Hoerl uratował honor Austrii, zdobywając złoto wraz ze Stephanem Embacherem, wyprzedzając Polskę (Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek) oraz Norwegię (Kristoffer Eriksen Sundal i Johann Andre Forfang), ale już po igrzyskach kibice austriackiego skoczka mieli powody do obaw. Hoerl opuścił weekend Pucharu Świata w Bad Mitterndorf ze względu na problemy z plecami. Później wrócił co prawda w Lahti - i ponownie wygrał dla Austrii konkurs duetów, tym razem z Danielem Tschofenigiem - jednak na tym jego starty w sezonie 2025/26 dobiegły końca! Austriacki związek wypuścił oficjalny komunikat.

- Kończę sezon zwycięstwem w duetach w Lahti. Po złotym medalu na Igrzyskach Olimpijskich jestem bardzo zadowolony z sezonu, nawet jeśli nie wszystko poszło optymalnie. Problemy z kręgosłupem są ze mną już zbyt długo. Skupiam się więc na zadbaniu o moje zdrowie w długoterminowej perspektywie - poinformował skoczek za pośrednictwem Austriackiego Związku Narciarskiego.

Tym samym Hoerl zakończy sezon z dorobkiem 772 punktów w PŚ. Obecnie daje to 8. miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie stawał na podium, za każdym razem na 2. miejscu - w tym w Zakopanem. Drugi był także w Turnieju Czterech Skoczni, a na igrzyskach poza złotem w duetach był indywidualnie na 11. i 5. miejscu. Wcześniejsze mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie ukończył tuż za podium, poprawiając sobie humor drużynowym srebrem.