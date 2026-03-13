Fatalne wieści przed PŚ w Oslo. Bardzo zła wiadomość dla polskich skoczków. „Będzie ciężko”

Mateusz Sobiecki
2026-03-13 12:22

Potężna wichura uderzyła w Norwegię i może pokrzyżować plany organizatorów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. W nocy wiatr osiągał nawet 100 km/h, powodując ogromne zniszczenia. Pojawiły się już pierwsze sygnały, że weekendowe zawody na Holmenkollen mogą być zagrożone.

Kacper Tomasiak

i

Autor: ART SERVICE / Super Express Kacper Tomasiak
  • Bardzo złe wieści przed Pucharem Świata w Oslo!
  • W nocy wiatr dochodził do 100 kilometrów na godzinę
  • Według informacji napływających ze stolicy Norwegii, skoki mogą być niemożliwe!

Puchar Świata w Oslo: Pogoda zrujnuje weekendowe skoki?

Potężna wichura przeszła w nocy nad południową Norwegią i spowodowała poważne utrudnienia w kilku regionach kraju. Najmocniej ucierpiała stolica, gdzie powalone drzewa blokowały drogi, a służby musiały zabezpieczać uszkodzone budynki. Niespokojna pogoda może mieć także wpływ na zaplanowane w weekend zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo.

Porywy wiatru miejscami dochodziły do około 100 kilometrów na godzinę. W efekcie kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych w regionach Akershus, Østfold i Innlandet zostało odciętych od energii elektrycznej. Operatorzy sieci zapowiadają, że przywracanie zasilania może potrwać nawet do soboty.

Najwięcej problemów odnotowano w Oslo. Silny wiatr łamał drzewa, które spadały na ulice i utrudniały ruch w wielu częściach miasta. Strażacy i policja interweniowali także przy jednym z większych kościołów w stolicy – Lambertseter – gdzie wichura zerwała część dachu.

Trudna sytuacja panuje również w zachodniej części kraju. Intensywne opady deszczu doprowadziły tam do kilku osunięć ziemi. Jedno z nich zablokowało fragment ważnej trasy E16, a inne uszkodziło linię kolejową między Oslo a Bergen. Mimo zniszczeń służby nie informują o ofiarach ani o poważnie rannych osobach.

PŚ w Oslo: Skoki zagrożone? „Będzie ciężko”

Niesprzyjające warunki pogodowe mogą jednak pokrzyżować plany organizatorów zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W weekend na słynnej skoczni Holmenkollen mają odbyć się konkursy kobiet i mężczyzn, a wcześniej zaplanowano treningi i kwalifikacje.

Według relacji z Norwegii silny wiatr może jednak poważnie utrudnić przeprowadzenie rywalizacji.

- Jeden z polskich fotoreporterów mieszkający w Oslo mówi, że w Oslo wiatr ponad 90 km/h i zaczynają przychodzić komunikaty na sms. I na jego doświadczenie, to jutro i w sobotę będzie ciężko o skoki - przekazał w mediach społecznościowych menedżer ds. komunikacji PZN Piotr Majchrzak.

Synoptycy zapowiadają, że sytuacja pogodowa powinna zacząć się poprawiać w sobotę, jednak do tego czasu organizatorzy zawodów muszą liczyć się z możliwością zmian w programie rywalizacji.

