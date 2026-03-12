Nagła zmiana w kadrze skoczków! Maciej Maciusiak zdecydował się na zmianę. Kto wskoczył do kadry?

Polscy skoczkowie i cały Puchar Świata przenosi się do Oslo

Maciej Maciusiak podjął decyzję o zmianie w składzie reprezentacji Polski na Holmenkollbakken

Kto wypadł z kadry, a kto się w niej znalazł?

PŚ w Oslo: Dawid Kubacki nie jedzie do Norwegii. Kto go zastąpił?

Polscy skoczkowie przygotowują się do kolejnych zawodów Pucharu Świata. W weekend rywalizacja przeniesie się do Oslo, gdzie na skoczni Holmenkollbakken wystąpi sześciu reprezentantów Polski. Trener Maciej Maciusiak powołał Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Macieja Kota oraz Aleksandra Zniszczoła. Ten ostatni zastąpi w składzie Dawida Kubackiego.

W zeszły weekend w Lahti rozstrzygnęła się walka o Kryształową Kulę. Po raz pierwszy w karierze trofeum zapewnił sobie Słoweniec Domen Prevc. Wśród kobiet triumfowała jego siostra Nika Prevc, która trzeci raz z rzędu wygra klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Zdobył medal na igrzyskach, a tu takie fatalne wieści! To koniec dla gwiazdy skoków

Mimo rozstrzygnięcia walki o główne trofeum sezon wciąż przynosi sporo emocji. Trwa rywalizacja o pozostałe miejsca na podium klasyfikacji generalnej oraz o małą Kryształową Kulę za loty narciarskie.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje obecnie Japończyk Ryoyu Kobayashi z dorobkiem 1153 punktów. Kolejne pozycje zajmują Austriak Daniel Tschofenig – 999 pkt, Niemiec Philipp Raimund – 948 pkt, Japończyk Ren Nikaido – 939 pkt oraz Słoweniec Anze Lanisek – 829 pkt. Wśród Polaków najwyżej sklasyfikowany jest Kacper Tomasiak, który zgromadził 375 punktów i zajmuje 17. miejsce.

Polacy na podium w Pucharze Świata w Oslo!

Obiekt w Oslo bywał szczęśliwy dla innych polskich skoczków. W 2013 roku Piotr Żyła odniósł tam swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, dzieląc triumf z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Na podium w Oslo stawali również Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Punkt konstrukcyjny skoczni wynosi 120 metrów, a jej rozmiar to 134 metry. Rekord obiektu należy do Norwega Roberta Johanssona, który w 2019 roku uzyskał 144 metry. W piątek na Holmenkollbakken odbędą się kwalifikacje, natomiast na sobotę i niedzielę zaplanowano konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć konkursów indywidualnych. Skoczkowie będą rywalizować po dwa razy w Oslo, Vikersund oraz Planicy.