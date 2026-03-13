Dzisiaj (13.03.2026) odbędą się kwalifikacje do Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo.

Sześciu Polaków, w tym Kacper Tomasiak, powalczy na skoczni Holmenkollbakken (HS134).

Sprawdź, o której skoki dzisiaj i gdzie będzie transmisja.

Przed nami zawody Pucharu Świata w Oslo. Trener Maciej Maciusiak powołał Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła, który zastąpił Dawida Kubackiego (sprawy prywatne).

W zeszły weekend w Lahti pierwszą w karierze Kryształową Kulę zapewnił sobie Słoweniec Domen Prevc. To nie oznacza jednak, że emocje w tym sezonie się skończyły. Wciąż trwa walka o pozostałe miejsca na podium. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi, który zgromadził 1153 pkt. Za nim plasują się Austriak Daniel Tschofenig - 999, Niemiec Philipp Raimund - 948, Japończyk Rein Nikaido - 939 i Słoweniec Anze Lanisek - 829. Ci zawodnicy nadal walczą o czołową trójkę. Najlepszy z Polaków jest Tomasiak, który ma 375 pkt i plasuje się na 17. pozycji. Do końca sezonu zostało sześć konkursów indywidualnych - po dwa w Oslo, Vikersund i Planicy.

Puchar Świata gości w Oslo od 1980 roku. Pierwszy konkurs wygrał Austriak Armin Kogler. 17 marca 1996 roku swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi odniósł tu Adam Małysz, który później triumfował na Holmenkollbakken w 2001, 2003, 2006 i 2007 roku. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen - nagrodą dla zawodowych narciarzy, przyznawaną przez Związek Promocji Narciarstwa - Skiforeningen. Małysz zyskał miano „króla Holmenkollen”.

Skocznia w Oslo jest szczęśliwa dla Polaków. 17 marca 2013 roku swoje pierwsze zawody Pucharu Świata wygrał tu Żyła, ex aequo z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Na podium stawali tu także Stoch i Kubacki.

Skoki dzisiaj: O której godzinie kwalifikacje w Oslo w piątek 13 marca 2026?

Na piątek 13 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje do konkursu PŚ w Oslo. Początek o godzinie 16.45. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Program zawodów:

piątek, 13 marca

14:30 - oficjalny trening

16:45 - kwalifikacje

sobota, 14 marca

16:40 - konkurs indywidualny

niedziela, 15 marca

9:00 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

