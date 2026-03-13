Kacper Tomasiak nie dostanie premii za trzy medale od PKOl? Jest problem! Jasne stanowisko

Kacper Tomasiak i Władimir Semirunnij jeszcze poczekają na swoje premie olimpijskie

Kacper Tomasiak był jednym z największych bohaterów zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Młody skoczek narciarski zdobył aż trzy medale i stał się jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski. Teraz pojawiły się jednak wątpliwości, czy olimpijczycy otrzymają zapowiadane premie finansowe.

Problem dotyczy środków przeznaczonych na nagrody dla medalistów i trenerów. Polski Komitet Olimpijski przyznał, że pieniądze miały pochodzić wyłącznie od sponsorów oraz partnerów organizacji, ponieważ PKOl nie jest finansowany z budżetu państwa. Jak podkreślono w komunikacie, budżet nagród został przygotowany na podstawie zapisów umów sponsorskich.

- Środki zabudżetowane na nagrody pochodzą jedynie od sponsorów i partnerów, ponieważ PKOl nie jest w żadnym zakresie finansowany z budżetu państwa. Budżet konstruowany jest w oparciu o zapisy umowy - przekazano w stanowisku cytowanym przez portal Sport.pl.

Kluczowe znaczenie mają środki od firmy Polkomtel, operatora sieci Plus. Pieniądze miały trafić do PKOl do 15 stycznia i zostały już wcześniej uwzględnione w planie wypłat dla medalistów zimowych igrzysk. Według komitetu faktura została przyjęta, jednak do tej pory nie wiadomo, dlaczego przelew nie został zrealizowany w terminie. - Faktura została przyjęta, ale nie mamy informacji, dlaczego jej płatność jest opóźniona - poinformował PKOl.

Opóźnienia w wypłatach premii. Tomasiak i Semirunnij dostaną na razie tokeny

Mimo tych problemów władze komitetu zapewniają, że sprawa wypłat jest traktowana priorytetowo. Równolegle rozpoczęto także procedurę przekazywania zawodnikom tokenów TMPL. - Kierownictwo PKOl traktuje kwestie wypłaty nagród priorytetowo. Jednocześnie informujemy, że ruszyła procedura przekazywania tokenów TMPL zawodnikom - dodano w komunikacie.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie olimpijczycy – w tym Kacper Tomasiak – otrzymają pełne premie za swoje sukcesy na igrzyskach. Sprawa budzi jednak duże emocje, bo chodzi o nagrody dla sportowców, którzy zapisali się w historii polskiego sportu.