Przed nami sobotni konkurs Pucharu Świata w Oslo. W kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Maciej Kot, który zajął 15. miejsce po próbie na odległość 124 m. Potrójny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich Kacper Tomasiak zaprezentował się słabiej. Zajął 34. miejsce po skoku na odległość 118,5 m. Awans wywalczyli też Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Odpadli niestety Paweł Wąsek (113 m i 52. miejsce) i Kamil Stoch - 106 m i dopiero 60. miejsce). Kończący karierę trzykrotny mistrz olimpijski wyprzedził tylko pięciu zawodników. Jego skok był zupełnie nieudany.

Fatalne wieści przed PŚ w Oslo. Bardzo zła wiadomość dla polskich skoczków. „Będzie ciężko”

Stephan Embacher, trzykrotny mistrz świata juniorów, potwierdził wysoką formę i oddał najdłuższy skok w kwalifikacjach do sobotniego konkursu PŚ w Oslo - 134 m. Startujący z niższej belki Domen Prevc, który przed tygodniem w Lahti zapewnił sobie Kryształową Kulę, lądował sześć metrów bliżej. Obaj otrzymali notę 130,0 pkt i wyprzedzili o 5,9 pkt Słoweńca Anze Laniska (128 m).

Puchar Świata gości w Oslo od 1980 roku. Pierwszy konkurs wygrał Austriak Armin Kogler. 17 marca 1996 roku swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi odniósł tu Adam Małysz, który później triumfował na Holmenkollbakken w 2001, 2003, 2006 i 2007 roku. Za ten wyczyn został nagrodzony medalem Holmenkollen - nagrodą dla zawodowych narciarzy, przyznawaną przez Związek Promocji Narciarstwa - Skiforeningen. Małysz zyskał miano „króla Holmenkollen”.

Kacper Tomasiak nie dostanie premii za trzy medale od PKOl? Jest problem! Jasne stanowisko

Skocznia w Oslo była szczęśliwa dla Polaków. 17 marca 2013 roku swoje pierwsze zawody Pucharu Świata wygrał tu Żyła, ex aequo z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem. Na podium stawali tu także Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Skoki dzisiaj: O której godzinie konkurs PŚ w sobotę 14 marca?

Na sobotę 14 marca 2026 zaplanowano pierwszy konkurs PŚ w Oslo. Początek godzinie 16.40. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program zawodów w PŚ w Oslo:

sobota, 14 marca

16:40 - konkurs indywidualny

niedziela, 15 marca

9:00 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

