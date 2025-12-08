Kacper Tomasiak zarobił wielkie pieniądze w Pucharze Świata! To dopiero początek sezonu

Kacper Tomasiak radzi sobie najlepiej z polskich skoczków narciarskich w tym sezonie Pucharu Świata

Debiutant w elicie pierwszy raz w karierze zameldował się w TOP5 konkursu tej rangi

Zobacz, jak obecnie wygląda lista płac skoczków narciarskich

Puchar Świata: Lista płac skoczków. Tyle zarobił Kacper Tomasiak

Słoweniec Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, otwiera również listę płac sezonu 2025/26. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w zestawieniu finansowym jest 18-letni debiutant Kacper Tomasiak, który zajmuje 12. miejsce.

Prevc, który zdominował rywalizację podczas ostatniego weekendu w Wiśle, zgromadził dotychczas z tytułu oficjalnych premii 78 275 euro (ok. 329 tys. zł). Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się lider płac minionego sezonu, Austriak Daniel Tschofenig, z dorobkiem 48 150 euro.

Najlepszy z biało-czerwonych, Kacper Tomasiak, zarobił na skoczniach 18 050 euro (ok. 75 800 zł). 18-latek, który przed sezonem zimowym triumfował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, po ośmiu konkursach elity zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji sportowej.

Puchar Świata 2025/2026: Zmiana w wypłatach dla skoczków

W bieżącym sezonie Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) po raz pierwszy wypłaca nagrody w euro, rezygnując z franka szwajcarskiego. Zwycięstwo w konkursie indywidualnym wyceniane jest na 15 tys. euro, a wygrana w kwalifikacjach na 3175 euro. Gratifikację finansową otrzymuje każdy zawodnik, który awansuje do drugiej serii – za 30. miejsce przewidziano 500 euro. W zawodach drużynowych każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje 8500 euro.

Oficjalne listy płac FIS nie obejmują dochodów z prywatnych kontraktów sponsorskich i reklamowych, które stanowią istotną część budżetu czołowych zawodników. Ich wysokość objęta jest tajemnicą handlową.

Lista płac Pucharu Świata po 8 z 35 konkursów: podane w euro, w nawiasie w złotówkach.

1. Domen Prevc (Słowenia) 78 275 (328 800)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 68 075 (285 900)

3. Anze Lanisek (Słowenia) 61 700 (259 100)

12. Kacper Tomasiak (Polska) 18 050 (75 800)

21. Kamil Stoch (Polska) 11 725 (49 200)

22. Piotr Żyła (Polska) 9 050 (38 000)

32. Dawid Kubacki (Polska) 4 400 (18 500)

37. Paweł Wąsek (Polska) 2 450 (10 300)

38. Maciej Kot (Polska) 2 400 (10 000)