Kacper Tomasiak zarobił wielkie pieniądze w Pucharze Świata! To dopiero początek sezonu

- Kacper Tomasiak radzi sobie najlepiej z polskich skoczków narciarskich w tym sezonie Pucharu Świata
- Debiutant w elicie pierwszy raz w karierze zameldował się w TOP5 konkursu tej rangi
- Zobacz, jak obecnie wygląda lista płac skoczków narciarskich
Puchar Świata: Lista płac skoczków. Tyle zarobił Kacper Tomasiak
Słoweniec Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, otwiera również listę płac sezonu 2025/26. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w zestawieniu finansowym jest 18-letni debiutant Kacper Tomasiak, który zajmuje 12. miejsce.
Prevc, który zdominował rywalizację podczas ostatniego weekendu w Wiśle, zgromadził dotychczas z tytułu oficjalnych premii 78 275 euro (ok. 329 tys. zł). Na czwartym miejscu w zestawieniu znajduje się lider płac minionego sezonu, Austriak Daniel Tschofenig, z dorobkiem 48 150 euro.
Nie wytrzymał! Są zmiany w polskiej kadrze skoczków. Nieuniknione
Najlepszy z biało-czerwonych, Kacper Tomasiak, zarobił na skoczniach 18 050 euro (ok. 75 800 zł). 18-latek, który przed sezonem zimowym triumfował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, po ośmiu konkursach elity zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji sportowej.
Puchar Świata 2025/2026: Zmiana w wypłatach dla skoczków
W bieżącym sezonie Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) po raz pierwszy wypłaca nagrody w euro, rezygnując z franka szwajcarskiego. Zwycięstwo w konkursie indywidualnym wyceniane jest na 15 tys. euro, a wygrana w kwalifikacjach na 3175 euro. Gratifikację finansową otrzymuje każdy zawodnik, który awansuje do drugiej serii – za 30. miejsce przewidziano 500 euro. W zawodach drużynowych każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje 8500 euro.
Oficjalne listy płac FIS nie obejmują dochodów z prywatnych kontraktów sponsorskich i reklamowych, które stanowią istotną część budżetu czołowych zawodników. Ich wysokość objęta jest tajemnicą handlową.
Lista płac Pucharu Świata po 8 z 35 konkursów: podane w euro, w nawiasie w złotówkach.
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 78 275 (328 800)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 68 075 (285 900)
- 3. Anze Lanisek (Słowenia) 61 700 (259 100)
- 12. Kacper Tomasiak (Polska) 18 050 (75 800)
- 21. Kamil Stoch (Polska) 11 725 (49 200)
- 22. Piotr Żyła (Polska) 9 050 (38 000)
- 32. Dawid Kubacki (Polska) 4 400 (18 500)
- 37. Paweł Wąsek (Polska) 2 450 (10 300)
- 38. Maciej Kot (Polska) 2 400 (10 000)