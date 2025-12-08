Nie wytrzymał! Są zmiany w polskiej kadrze skoczków. Nieuniknione

Maciej Maciusiak ogłosił skład na Puchar Świata w Klingenthal

Doszło do jednej poważnej zmiany, która ma związek ze słabymi startami z jednego ze skoczków

Zniszczoł został odstawiony z kadry. W jego miejsce wchodzi Maciej Kot

Zniszczoł nie będzie skakał w Klingenthal. Tego było za dużo

Trener Maciej Maciusiak podjął decyzję o zmianie w składzie reprezentacji Polski na najbliższe zawody Pucharu Świata w Klingenthal. Słabo spisującego się od początku zimy Aleksandra Zniszczoła zastąpi Maciej Kot, który z dobrej strony pokazał się podczas weekendu w Wiśle.

W zawodach w Niemczech, zaplanowanych na 13-14 grudnia, wystąpi sześciu Biało-Czerwonych: Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz wracający do głównej kadry Maciej Kot.

Maciej Maciusiak skreślił z kadry głośne nazwisko! Wszytko tuż po zawodach w Wiśle

Roszada jest efektem dyspozycji obu zawodników. 31-letni Aleksander Zniszczoł startował w tym sezonie w Lillehammer, Falun, Ruce i Wiśle, jednak w żadnym z konkursów nie zdołał awansować do drugiej serii. Jego najlepszym wynikiem było 31. miejsce na normalnej skoczni w Falun. Decyzją sztabu szkoleniowego najbliższy weekend spędzi on na rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym w fińskiej Ruce.

Maciej Kot wykorzystał szansę. Wraca do kadry Polski

Miejsce Zniszczoła zajął Maciej Kot, który w Wiśle wykorzystał szansę startu w ramach tzw. kwoty krajowej. W niedzielnym konkursie na skoczni im. Adama Małysza zajął 14. miejsce, co jest jednym z lepszych wyników Polaków w tym sezonie.

Żyła i Tomasiak "odpalili" w Wiśle. A potem takie słowa mistrza o 18-latku! Aż ciarki przechodzą

Przed konkursami w Klingenthal liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Słoweniec Domen Prevc (470 pkt), który wyprzedza rodaka Anze Laniska (438 pkt) i Japończyka Ryoyu Kobayashiego (406 pkt). Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, plasuje się na 14. pozycji z dorobkiem 124 punktów.

Legenda skoków Martin Schmitt o zamieszaniu ze Stochem. Thurnbichler podjął dobrą decyzję?