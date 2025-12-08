Kamil Stoch szarpał się z barierkami w jednym celu. Piękny obrazek na PŚ w Wiśle

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-08 8:17

Polscy skoczkowie mają za sobą pierwszy występ w Pucharze Świata w naszym kraju. Biało-czerwoni w weekend rywalizowali w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Było to pożegnanie Kamila Stocha z tym obiektem. Po finałowym skoku polski skoczek musiał się nieco natrudzić. W sieci pojawiło się wideo, jak szarpał się z barierkami. I zrobił to tylko w jednym celu!

Kamil Stoch

i

Autor: pzn/ Instagram Kamil Stoch
  • Kamil Stoch po sezonie zakończy karierę w Pucharze Świata. W ten weekend ostatni raz skakał w Wiśle
  • Na profilu PZN pokazano, jak Kamil Stoch szarpał się z barierkami, by ostatecznie je przeskoczyć
  • Zrobił to w pięknym celu – dla kibiców! Brawo!

PŚ w Wiśle: Życiowy sukces Kacpra Tomasiaka

Słoweniec Domen Prevc wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zajął piąte miejsce, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. W czołowej dziesiątce uplasował się również siódmy Piotr Żyła. Dla reprezentacji Polski był to najbardziej udany występ w bieżącym sezonie – po raz pierwszy biało-czerwoni znaleźli się w najlepszej dziesiątce zawodów. W niedzielę punktował także Kamil Stoch!

Zwycięzca konkursu, Domen Prevc, oddał skoki na odległość 137 m i 132 m, uzyskując łączną notę 282,3 pkt. Drugie miejsce zajął prowadzący po pierwszej serii Japończyk Ryoyu Kobayashi (130,5 m i 129,5 m), który stracił do Słoweńca 0,9 pkt. Było to 74. podium w pucharowej karierze Japończyka. Trzecią lokatę wywalczył Niemiec Philipp Raimund (131,5 m i 129 m – 276,8 pkt).

Kacper Tomasiak uzyskał 129,5 m oraz 125 m (270,3 pkt). Siódmy Piotr Żyła lądował na 129,5 m i 125 m, gromadząc 268,4 pkt. Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli także pozostali Polacy, którzy awansowali do serii finałowej. Maciej Kot zajął 14. miejsce (127,5 m i 124 m), Paweł Wąsek ukończył zawody na 25. pozycji (119,5 m i 123 m), a Kamil Stoch był 27. (dwukrotnie 120,5 m). Rywalizację na pierwszej serii zakończyli 39. Aleksander Zniszczoł (123 m) oraz 46. Klemens Joniak (119 m).

Kamil Stoch podczas konkursu indywidualnego mistrzostw Polski w skokach narciarskich
6 zdjęć

Skoki w Wiśle: Stoch przedzierał się przez barierki do kibiców

Kamil Stoch po zakończonym starcie nie zapomniał o tych, którzy wspierali go przez lata. Chodzi oczywiście o kibiców. Polski skoczek po drugiej próbie przedzierał się do kibiców przez barierki. Rozdzielenie ich nie było łatwe, więc ostatecznie Stoch po prostu je przeskoczył.

- Barierki nie są straszne, jeśli chcesz się dostać bliżej kibiców. Prezentuje Kamil Stoch – napisano na Instagramie Polskiego Związku Narciarskiego.

Komentarze były jednoznaczne. Fani byli zachwyceni piękną postawą lidera naszej kadry, który pokazał, że jest nie tylko wielkim sportowcem, ale także świetnym człowiekiem.

