Drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo odbędzie się w niedzielę 15 marca 2025 roku.

W kwalifikacjach awans wywalczyło czterech Polaków - Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot.

Sprawdź, o której godzinie zacznie się konkurs, by nie przegapić emocjonujących zmagań!

Kacper Tomasiak był 22., Maciej Kot - 25., Aleksander Zniszczoł - 32., a Piotr Żyła - 46. w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Wygrał Szwajcar Gregor Deschwanden. Po pierwszej serii odpadł sensacyjnie Słoweniec Domen Prevc, który zajął 42. miejsce. - W pierwszej serii spóźniłem odbicie, a w drugiej zbyt wcześnie wybiłem się z progu. Mam nadzieję, że w niedzielę będę miał większy automatyzm i oswoję się z tą skocznią - powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu.

Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkurs PŚ w Oslo. Awans wywalczyli Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Odpadli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Kwalifikacje wygrał triumfator PŚ Słoweniec Domen Prevc, uzyskując 137 m.

PŚ w skokach. Koszmar Piotra Żyły, ale co stało się później! Wtopa Domena Prevca w Oslo

W klasyfikacji generalnej prowadzi Domen Prevc, który ma 1894 pkt i tydzień temu w fińskim Lahti zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę. Drugie miejsce z dorobkiem 1173 pkt zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci jest Austriak Daniel Tschofenig - 1049 pkt. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zgromadził 384 pkt i plasuje się na 17. pozycji.

Do końca sezonu zostało pięć konkursów indywidualnych - niedzielny w Oslo oraz po dwa w Vikersund i Planicy na skoczniach mamucich.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs PŚ w Oslo?

Na niedzielę 15 marca zaplanowano konkurs PŚ w Oslo. Początek pierwszej serii o godzinie 16.10. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program zawodów w PŚ w Oslo:

niedziela, 15 marca

9:00 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie