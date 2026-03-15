O której godzinie skoki dzisiaj? W niedzielę 15 marca 2026 konkurs PŚ w Oslo! [TRANSMISJA]

Michał Chojecki
PAP
2026-03-15 11:15

Skoki dzisiaj (niedziela, 15 marca 2026) to drugi konkurs Pucharu Świata w Oslo. Wystąpi w nim czterech Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot. W kwalifikacjach odpadli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Sprawdź, o której skoki dzisiaj i gdzie będzie transmisja.

O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj?

Autor: Super Express Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Puchar Świata Zakopane: Konkurs duetów 10.01.2026 [WYNIKI LIVE]
  • Drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo odbędzie się w niedzielę 15 marca 2025 roku.
  • W kwalifikacjach awans wywalczyło czterech Polaków - Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot.
  Sprawdź, o której godzinie zacznie się konkurs, by nie przegapić emocjonujących zmagań!

Kacper Tomasiak był 22., Maciej Kot - 25., Aleksander Zniszczoł - 32., a Piotr Żyła - 46. w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Wygrał Szwajcar Gregor Deschwanden. Po pierwszej serii odpadł sensacyjnie Słoweniec Domen Prevc, który zajął 42. miejsce. - W pierwszej serii spóźniłem odbicie, a w drugiej zbyt wcześnie wybiłem się z progu. Mam nadzieję, że w niedzielę będę miał większy automatyzm i oswoję się z tą skocznią - powiedział Tomasiak na antenie Eurosportu.

Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkurs PŚ w Oslo. Awans wywalczyli Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Odpadli Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Kwalifikacje wygrał triumfator PŚ Słoweniec Domen Prevc, uzyskując 137 m.

PŚ w skokach. Koszmar Piotra Żyły, ale co stało się później! Wtopa Domena Prevca w Oslo

W klasyfikacji generalnej prowadzi Domen Prevc, który ma 1894 pkt i tydzień temu w fińskim Lahti zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę. Drugie miejsce z dorobkiem 1173 pkt zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci jest Austriak Daniel Tschofenig - 1049 pkt. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zgromadził 384 pkt i plasuje się na 17. pozycji.

Do końca sezonu zostało pięć konkursów indywidualnych - niedzielny w Oslo oraz po dwa w Vikersund i Planicy na skoczniach mamucich.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w niedzielę konkurs PŚ w Oslo?

Na niedzielę 15 marca zaplanowano konkurs PŚ w Oslo. Początek pierwszej serii o godzinie 16.10. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program zawodów w PŚ w Oslo:

niedziela, 15 marca

  • 9:00 - kwalifikacje
  • 16:10 - konkurs indywidualny
Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek!
Pytanie 1 z 20
Jak ma na imię była żona Piotra Żyły?
Kacper Tomasiak dla „SE”: Nagrody za medale zainwestuję w mieszkanie
SKOKI DZISIAJ