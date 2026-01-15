Tak zmienił się Kacper Tomasiak. Jego tata o wszystkim opowiedział. "Zamieszał"

Kacper Tomasiak jest odkryciem tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich

W rozmowie z portalem „Sportowe Fakty” Wojciech Tomasiak opowiedział o nowej rzeczywistości skoczka i jego rodziny

Czy sukces odniesiony w Pucharze Świata go zmienił?

Kacper Tomasiak zmienił się przez sukces? Jego ojciec szczerze, jaki jest teraz

Kacper Tomasiak coraz śmielej poczyna sobie na skoczniach, co wiąże się z częstszymi wyjazdami i rosnącym zainteresowaniem mediów. Choć życie młodego zawodnika nabrało tempa, jego najbliżsi dbają o to, by twardo stąpał po ziemi. W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl Wojciech Tomasiak zdradził, że mimo sukcesów, podejście jego syna do życia i obowiązków domowych pozostaje niezmienne.

Mimo napiętego grafiku treningowego, Kacper nie uchyla się od zwykłych, rodzinnych obowiązków. Ojciec skoczka podkreśla, że sukcesy nie zmieniły charakteru jego syna.

– Dalej nam pomaga. Chętnie podwiezie albo odwiezie brata czy siostrę, którzy chodzą do szkoły – powiedział Wojciech Tomasiak w rozmowie z WP SportoweFakty, zaznaczając, że choć syna fizycznie jest w domu mniej, mentalnie to wciąż ten sam chłopak.

Rosnąca rozpoznawalność młodego sportowca wpływa jednak na życie całej rodziny. To właśnie do tej nowej rzeczywistości odniósł się ojciec zawodnika, używając wymownego sformułowania.– Zamieszał nam trochę Kacper. Musimy się w tym wszystkim odnaleźć, aby nie zatracić naszych wartości – przyznał szczerze Wojciech Tomasiak.

Rodzina Tomasiaka o tym, jak zmieniło się ich życie. „Gratulacje od nowych znajomych”

Rodzina musi mierzyć się teraz z blaskami, ale i cieniami popularności. Jak zauważa tata skoczka, nagle wokół rodziny pojawia się mnóstwo osób. – Kacper jest rozpoznawalny, a my – co za tym idzie – poniekąd też. Gratulacje od znajomych, gratulacje od "nowych znajomych" – wylicza.

Mimo tego zamieszania, cel państwa Tomasiaków jest jasny: – A my chcemy po prostu nie zatracić naszej spokojnej domowej atmosfery – podsumował ojciec zawodnika.