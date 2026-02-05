Tak zmienił się Adam Małysz. Zbigniew Boniek ujawnia fakty! Skoczek wyglądał jak z innej planety

Artykuł przypomina o sukcesach Adama Małysza w skokach narciarskich, w tym czterokrotnym zdobyciu Pucharu Świata i mistrzostwa świata, oraz jego charakterystycznym wyglądzie.

Adam Małysz skakał i wyglądał, jakby był z inne planety

Adam Małysz to jeden z najlepszych sportowców w naszej historii. Starsi kibice doskonale pamiętają czasy "Małyszomanii". Popularności naszego skoczka nie dało się z niczym porównać. Adam Małysz fruwał tak daleko, że rywale mogli co najwyżej bić brawo i walczyć o drugie miejsce. Polak czterokrotnie zdobywał Puchar Świata i tyle samo razy zostawał mistrzem świata. Jedyne, czego nie udało mu się osiągnąć, to zdobyć złota na igrzyskach Olimpijskich. Adam Małysz w swoim dorobku ma "tylko" trzy srebrne medale i jeden brązowy. Mimo to w swoim najlepszych okresie zawodnik z Wisły sprawiał wrażenie, jakby był z innej planety. Również z powodu swojego oryginalnego... wyglądu. Charakterystyczne wąsy i kolczyk w uchu to były znaki rozpoznawcze naszego mistrza. Do tego dochodziły ciekawe stylówki. Nie ma wątpliwości co do tego, że Adam Małysz był jedyny w swoim rodzaju. To, jak zmienił się przez lata, prezentujemy w naszej galerii pod artykułem. Co ciekawe, z czasów, gdy Małysz był na topie, zna go Zbigniew Boniek, inna legenda polskiego sportu.

Zbigniew Boniek o Adamie Małyszu. Skoczek miał dyżur w kuchni

W rozmowie z TVP Sport były piłkarz Juventusu Turyn i AS Roma opowiedział o spotkaniu z Adamem Małyszem w 2006 roku, przy okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie. Zbigniew Boniek odwiedził willę pod Prageleto, w której stacjonowali polscy skoczkowie. Małysz akurat miał... dyżur w kuchni.

Do dziś pamiętam obiad, który przyszykował nam Adam Małysz, bo kiedy ich odwiedziłem, akurat jemu przypadał dyżur w kuchni. Zjedliśmy ziemniaki z jajkami sadzonymi, popiliśmy mlekiem. Porcje nie były za duże, skoczkowie mało jedli. Ale było swojsko i miło

- wspomniał "Zibi". W tamtych czasach Adam Małysz sprawiał wrażenie człowieka zamkniętego w sobie. Teraz jest zupełnie inny, na co zwrócił uwagę Boniek.

Dziś Adam jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i zupełnie innym człowiekiem. Lubi mówić, wypowiada się płynnie i dobrze

- podkreślił legendarny piłkarz.

