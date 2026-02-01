Skoki w Willingen wyniki. Sportowe zmartwychstanie Piotra Żyły. Ktoś go podmienił?!

Skoki w Willingen. Odrodzenie Piotra Żyły

W niedzielnym konkursie skoków narciarskich w Willingen - podobnie jak dzień wcześniej - wystartowało pięciu Polaków. W rywalizacji nie uczestniczą przygotowujący się do startu na Igrzyskach Olimpijskich Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Na niemieckiej skoczni wystąpili za to: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Klemens Joniak. W sobotnim konkursie Pucharu Świata totalnie skompromitował się Piotr Żyła. Niewiele lepiej wypadł Klemens Joniak (skoczył 103 metry). Do finałowej trzydziestki załapał się tylko Aleksander Zniszczoł, ale w drugiej serii skoczył słabiutko i ostatecznie zajął 28. miejsce. Zawody wygrał Słoweniec Domen Prevc, a za nim uplasowali się Ren Nikaido z Japonii i Karl Geiger z Niemiec. W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Willingen naszym poszło lepiej. Do drugiej serii awansowali bowiem ci, co szczególnie zawiedli w sobotę, czyli Piotr Żyła i Klemens Joniak. Szczególnie zaimponował ten pierwszy, który zaliczył sportowe zmartywchstanie, skacząc w pierwszej serii 140 metrów, co dało mu 9. lokatę. Joniak był 24. Kot, Kubacki i Zniszczoł nie załapali się do czołowej trzydziestki.

Piotr Żyła z dziewczyną Marceliną Ziętek na wakacjach! Miłosny żar w basenie

Galeria: Tak mieszka Piotr Żyła

Skoki w Willingen niedziela. Piotr Żyła na 9. pozycji

W drugiej serii Klemens Joniak niestety wrócił na poziom, do którego nas ostatnio przyzwyczaił i skoczył zaledwie 115 metrów i spadł na 30. pozycję. Nie zawiódł za to odrodzony Piotr Żyła, który pofrunął aż 147,5 metra i utrzymał 9. lokatę! Mamy zatem nadzieję, że to, co stało się w sobotnim konkursie, było wypadkiem przy pracy. Szczególnie, że zawodnik z Cieszyna nieźle wypadł też w kwalifikacjach. Niedzielny konkurs znów wygrał niesamowity Domen Prevc, który umocnił się pozycji lidera Pucharu Świata.

TOP10 niedzielnego konkursy skoków narciarskich w Willingen:

Domen Prevc - Słowenia Ren Nikaido - Japonia Philipp Raimund - Niemcy Marius Lindvik - Norwegia Niko Kytosaho - Finlandia Kristoffer Eriksen Sundal - Norwegia Anze Lanisek - Słowenia Andreas Wellinger - Niemcy Piotr Żyła - Polska Felix Hoffmann - Niemcy