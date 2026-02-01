Dzisiaj w Willingen odbędzie się drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich z udziałem Polaków.

Polskę reprezentować będą m.in. Piotr Żyła i Dawid Kubacki, ale zabraknie czołowych zawodników przygotowujących się do igrzysk.

Sprawdź, o której godzinie startują skoczkowie i gdzie będzie transmisja.

Aleksander Zniszczoł zajął 28. miejsce w pierwszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Triumfował z dużą przewagą lider klasyfikacji generalnej PŚ Słoweniec Domen Prevc, odnosząc dziesiąte zwycięstwo w sezonie. Drugi, ze stratą 22 pkt, był Japończyk Ren Nikaido, a trzeci Niemiec Karl Geiger, który stracił do Prevca 26,4 pkt. Prevc odniósł 19. zwycięstwo w konkursie PŚ w karierze.

Aleksandre Zniszczoł został sklasyfikowany po 1. serii na 19. pozycji. W drugiej miał słabszą próbę 120 m, po swoim skoku był dziesiąty i ostatecznie wywalczył 28. lokatę, tracąc do Prevca 94,8 pkt. Awansu do finału nie wywalczyli 34. Dawid Kubacki - 116 m, 40. Maciej Kot - 115 m, 48. Klemens Joniak - 103 m i 49. Piotr Żyła - 85,5 m. - Pierwszy skok był dobry w trudnych warunkach, drugi gorszy w lepszych. Ale to mój błąd, nie utrzymałem optymalnej pozycji najazdowej i już się nie dało odlecieć. Szkoda... - powiedział reporterowi Eurosportu Zniszczoł, który w Willingen zdobył pierwsze w sezonie trzy punkty Pucharu Świata.

Warunki atmosferyczne w tej serii nie były całkiem sprawiedliwe. Kilku zawodnikom z czołówki, wśród nich także Kobayashiemu, wiał silny wiatr w plecy i nie byli w stanie daleko odlecieć. Jednak sędziowie nie wstrzymali rywalizacji. W gronie "pechowców" byli m.in. Polacy. W finale warunki już były bardziej wyrównane, Nikaido doleciał do 147. metra, Geiger miał próbę o pięć metrów krótszą. Przed ostatnim skokiem jury obniżyło o jedną belkę start dla Prevca. W tej sytuacji było wiadomo, że Słoweńcowi do zwycięstwa wystarczy wylądować w granicach 128-129 m. Najmłodszy z braci Prevców nie jest jednak minimalistą, osiągnął 155 m i choć lądował bez telemarku, to zdecydowanie wygrał mając 22 pkt przewagi nad Nikaido. Do rekordu skoczni wynoszącego 155,5 m, którego posiadaczem od 3 lutego 2024 jest Norweg Johan Andre Forfang, zabrakło pół metra.

W klasyfikacji generalnej PŚ (po 19 z 29 zawodów) Domen Prevc umocnił się na prowadzeniu, ma już na koncie 1514 pkt. Drugi jest Ryoyu Kobayashi - 976 pkt, a trzeci Ren Nikaido - 841 pkt.

Skoki dzisiaj: O której konkurs w Willingen (niedziela 1.02.2026)

Na niedzielę 1 lutego 2026 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs PŚ w Willingen. Początek kwalifikacji o godzinie 11.45. Konkurs zacznie się o godzinie 16. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 oraz online w Playerze i HBO Max Go.

Puchar Świata w Willingen (30.01-1.02.2026):

Piątek, 30.01.2026

11:00 – Oficjalny trening kobiet

13:15 – Oficjalny trening mężczyzn

16:10 – Konkurs drużyn mieszanych

Sobota, 31.01.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 01.02.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

