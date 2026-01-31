W konkursie Pucharu Świata w Willingen wystartowało pięciu Polaków: Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Maciej Kot.

Piotr Żyła zaliczył kompromitujący skok na odległość 85,5 metra. Pozostali Polacy również skakali słabo, z wyjątkiem Zniszczoła, który awansował do drugiej serii.

Aleksander Zniszczoł ostatecznie zajął 28. miejsce. Zawody wygrał Domen Prevc ze Słowenii, wyprzedzając Rena Nikaido z Japonii i Karla Geigera z Niemiec.

Kompromitacja Piotra Żyły w Willingen

Ten sezon dla polskich skoczków narciarskich jest - mówiąc bardzo delikatnie nieudany. Mimo wszystko jednak mamy nadzieję na to, że na XXV Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo, nasi zawodnicy wypadną przynajmniej przyzwoicie. Męską kadrę we Włoszech reprezentować będą Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Cała trójka na zawody do Willingen nie pojechała. Byli za to inni Polacy. W kwalifikacjach najlepiej wypadł Aleksander Zniszczoł, który zajął w nich 15. miejsce. Do czołowej pięćdziesiątki załapali się też: Piotr Żyła (20. miejsce), Dawid Kubacki (34. miejsce), Klemens Joniak (41. miejsce) i Maciej Kot (42. miejsce). Ten pierwszy chyba jednak wolałby się nie dostać do zawodów. W konkursie bowiem zaliczył kompromitujący skok na odległość... 85,5 metra. Warto dodać, że skocznia w Willingen to największy obiekt, który nie zalicza się do tzw. mamutów.

Szalone skoki w Willingen! Co z Polakami? Przebłysk na początek weekendu PŚ

Puchar Świata w Willingen. Wygrał niezawodny Domen Prevc

Nieco lepiej, ale też kiepsko spisali się inni nasi reprezentanci: Klemens Joniak skoczył 103 m, Maciej Kot - 115, a Dawid Kubacki - 116. Honor naszych uratował Aleksander Zniszczoł, który pofrunął 123,5 m i awansował do drugiej serii. Pierwszą turę wygrał niezawodny Domen Prevc, który skoczył na odległość 146,5 metra! W drugiej serii Zniszczoł skoczył słabiej (120 m.) i spadł na 28. miejsce. Ostatecznie zawody w Willingen wygrał wspomniany Prevc, który wyprzedził Rena Nikaido z Japonii i Karla Geigera z Niemiec. Oto pierwsza dziesiątka:

Domen Prevc (Słowenia) Ren Nikaido (Japonia) Karl Geiger (Niemcy) Felix Hoffmann (Niemcy) Manuel Fettner (Austria) Andreas Wellinger (Niemcy) Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) Vladimir Zografski (Bułgaria) Ryoyu Kobayashi (Japonia) Daniel Tschofenig (Austria)

