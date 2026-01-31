Skoki w Willingen: Świetne wiadomości z Niemiec. Jak poszło Biało-czerwonym w kwalifikacjach?

Polscy skoczkowie w komplecie zameldowali się w sobotnim konkursie w Willingen

Kadra Macieja Maciusiaka w piątkę zapewniła sobie miejsce w rywalizacji o punkty

Niestety, w kwalifikacjach tylko dwóch z nich znalazło się w czołowej 30-tce

Puchar Świata w Willingen: Skoczkowie w komplecie w konkursie!

Cel na sobotnie przedpołudnie został zrealizowany. Wszyscy reprezentanci Polski przebrnęli przez kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Willingen. Choć Biało-Czerwoni nie włączyli się do walki o czołowe lokaty, w komplecie zameldowali się na liście startowej dzisiejszych zawodów. Kwalifikacje padły łupem Austriaka Daniela Tschofeniga.

Na starcie kwalifikacji stanęło 56 zawodników (Fin Eetu Nousiainen został zdyskwalifikowany), co oznaczało, że odpaść musiało tylko pięciu skoczków. Polacy nie popełnili błędów i w pełnym, pięcioosobowym składzie awansowali do pierwszej serii.

Najlepiej z polskiej ekipy zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. Skok na odległość 141,5 m dał mu solidne 15. miejsce. Pewny awans wywalczył również Piotr Żyła, który po lądowaniu na 138,5 m został sklasyfikowany na 20. pozycji.

Pozostali Biało-Czerwoni uplasowali się w dalszej części stawki, ale zrealizowali podstawowe zadanie Dawid Kubacki – 34. miejsce (122 m), Klemens Joniak – 41. miejsce (126 m), Maciej Kot – 42. miejsce (120 m).

Ukrainiec oddał najdłuższy skok w kwalifikacjach

Zwycięzcą kwalifikacji został Daniel Tschofenig. Austriak uzyskał 142,5 m, co przy notach za styl i przelicznikach wiatrowych dało mu pierwszą lokatę. Tuż za nim uplasował się lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweniec Domen Prevc (138,5 m).

Prawdziwym objawieniem serii kwalifikacyjnej był jednak Jewhen Marusiak. Reprezentant Ukrainy oddał najdłuższy skok, szybując aż na 149. metr, co ostatecznie dało mu świetne, trzecie miejsce.

Sobotni konkurs indywidualny mężczyzn rozpocznie się punktualnie o godzinie 16:00. Wcześniej na skoczni w Willingen rywalizowały kobiety, jednak w tych zawodach Polki nie startują.