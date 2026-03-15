PŚ w skokach: Cyrk zamiast konkursu w Oslo! Niemiec postawił się jury. "Mam to gdzieś"

- Puchar Świata w Oslo kolejny raz był farsą.
- Niedzielny konkurs zakończono po 1. serii, którą rozegrano w skandalicznych warunkach.
- Najbardziej wymownym obrazkiem była reakcja Philippa Raimunda, który zrezygnował ze skoku na górze skoczni.
PŚ w Oslo: Cyrk, a nie konkurs. Reakcja Philippa Raimunda mówi wszystko
Paweł Wąsek zajął 21. miejsce, Kacper Tomasiak 24., Kamil Stoch 28., a Maciej Kot 29. w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Po raz pierwszy w karierze wygrał Japończyk Tomofumi Naito, a okoliczności zapamięta na zawsze. Drugą serię odwołano z powodu zbyt silnego wiatru, choć już w połowie pierwszej zrobiło się niebezpiecznie. Ze zmiennym wiatrem nie poradziło sobie kilku czołowych zawodników. Poza czołową trzydziestką uplasowali się m.in. Japończyk Ryoyu Kobayashi i zwycięzca sobotniego konkursu - Szwajcar Gregor Deschwanden. Mistrz olimpijski Niemiec Philipp Raimund nie zamierzał w tym uczestniczyć i sam zrezygnował ze skoku!
- Domen, skaczesz wcześniej, ja nie skaczę. Mam to gdzieś - kamery zarejestrowały Raimunda, gdy informował o swojej decyzji zamykającego listę startową Domena Prevca.
Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że najgroźniej wyglądał skok jego kolegi Felixa Hoffmanna sprzed kilku minut. Niemiec po wyjściu z progu walczył o przetrwanie i lądował awaryjnie na 95. metrze. Problemy w powietrzu miało więcej zawodników, a na najgorsze warunki trafiła czołówka PŚ.
Jury dopięło jednak swego i udało się dokończyć pierwszą serię. Pierwotnie zaplanowano też finałową rundę, ale sytuacja była na tyle trudna, że szybko podjęto decyzję o odwołaniu drugiej serii.
Wyniki jednoseryjnego konkursu Pucharu Świata w Oslo (15.03.2026):
- 1. Tomofumi Naito (Japonia) - 128,7 pkt (131,5 m)
- 2. Anze Lanisek (Słowenia) - 128,6 pkt (127 m)
- 3. Antti Aalto (Finlandia) - 127,6 pkt (131 m)
- 4. Naoki Nakamura (Japonia) - 125,2 pkt (131 m)
- 5. Niko Kytosaho (Finlandia) - 122,4 pkt (128 m)
- 6. Stephan Embacher (Austria) - 120,4 pkt (127,5 m)
- 7. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 119,5 pkt (134 m)
- 8. Isak Andreas Langmo (Norwegia) - 119,3 pkt (125,5 m)
- 9. Domen Prevc (Słowenia) - 118,5 pkt (127,5 m)
- 10. Tate Frantz (USA) - 117,5 pkt (126 m)
- ...
- 21. Paweł Wąsek - 108,4 pkt (118 m)
- 24. Kacper Tomasiak - 106,5 pkt (119 m)
- 28. Kamil Stoch - 105,2 pkt (119,5 m)
- 29. Maciej Kot - 105,1 pkt (120 m)