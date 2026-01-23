Polski skoczek skomentował skład kadry na igrzyska. Brutalna prawda!

Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak powalczą o medale na igrzyskach olimpijskich

W kadrze nie znalazło się miejsca dla Piotra Żyły, Macieja Kota czy Dawida Kubackiego

Kot opublikował w mediach społecznościowych rozżalony wpis

Oni powalczą o medale na igrzyskach olimpijskich

Klamka zapadła. Polski Związek Narciarski ogłosił nazwiska 21 sportowców, którzy będą reprezentować nasz kraj podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Największe emocje budzi skład kadry skoczków narciarskich, w której doszło do pokoleniowej zmiany warty. Z marzeniami o wyjeździe pożegnały się legendy, w tym Maciej Kot, który w mediach społecznościowych wylał swoją frustrację.

Wśród pięciorga powołanych skoczków (trzech mężczyzn i dwie kobiety) znalazł się niekwestionowany lider, trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Dla "Rakiety z Zębu" będzie to pożegnalny akord, gdyż po tym sezonie oficjalnie kończy on sportową karierę. Obok niego w drużynie znaleźli się 19-letni talent Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek.

Obecność tego ostatniego jest sporym zaskoczeniem dla ekspertów. Wąsek opuścił ostatnie konkursy Pucharu Świata w Sapporo i nie został zabrany na trwające MŚ w lotach w Oberstdorfie, a mimo to zyskał uznanie w oczach trenerów w kontekście najważniejszej imprezy czterolecia. Skład uzupełniają panie: Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Weterani kadry nie jadą na igrzyska. Brutalny wpis Macieja Kota

Decyzja sztabu oznacza, że igrzyska w telewizji obejrzą medaliści i weterani: Dawid Kubacki (brązowy medalista z Pekinu) oraz 39-letni Piotr Żyła. W kadrze zabrakło też miejsca dla Macieja Kota.

Doświadczony zawodnik, który walczył o powrót do ścisłej czołówki, przyjął tę decyzję z dużym bólem, ale i samokrytyką. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił wpis, w którym nie gryzł się w język.

- To był dzień z kategorii tych, o których chcesz jak najszybciej zapomnieć? Moje złe decyzje, złe skoki, a do tego rzeczy niezależne ode mnie. Może w końcu przyjdzie czas, że wszystko zacznie grać – napisał szczerze Kot.