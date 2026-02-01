Ogromna tragedia. Nie żyje tata słynnego skoczka! Skakał w niedzielę w Willingen

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-02-01 14:54

Serce pęka tuż przed najważniejszą imprezą czterolecia. Johann Andre Forfang, gwiazdor norweskiej kadry, poinformował o śmierci swojego ojca. Mężczyzna przez ponad rok walczył z chorobą nowotworową. Mimo ogromnej straty, skoczek podjął decyzję dotyczącą występu w Willingen.

Johann Andre Forfang

i

Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Johann Andre Forfang

Nie żyje tata Johanna Andre Forfanga

Na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji olimpijskiej, czołowy norweski skoczek narciarski, Johann Andre Forfang, przeżywa rodzinny dramat. Zawodnik poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o śmierci swojego ojca. Mimo żałoby, Forfang zamierza wystąpić na igrzyskach, wypełniając ostatnią wolę zmarłego.

To cios, który spadł na zawodnika w najgorętszym momencie sezonu. Ojciec skoczka zmarł minionej nocy po długiej i wyczerpującej walce z chorobą. – Zeszłej nocy tata odszedł spokojnie po odważnej walce z rakiem przez ponad rok. Słowa nie potrafią opisać pustki, którą pozostawia za sobą. Tata był moim bohaterem i moim kompasem moralnym – napisał poruszony Forfang na Instagramie.

Wielu kibiców zastanawiało się, czy w obliczu takiej tragedii Norweg zdecyduje się na wyjazd do Włoch. Wątpliwości rozwiał sam zawodnik, przytaczając ostatnią rozmowę z tatą. – Jego ostatnim życzeniem było, żebym skakał i podróżował na igrzyska. Więc zamierzam to zrobić – zadeklarował Forfang. Skoczek podziękował ojcu za wszystko, kończąc wpis słowami: „Spoczywaj w pokoju, mój kochany tato”.

Forfang podzielił się również pięknym wspomnieniem sprzed dwóch lat, które pokazuje, jak wielkim wsparciem był dla niego ojciec. Mężczyzna pojechał wówczas do Kulm na MŚ w lotach, ale z powodu burzy nie mógł wrócić do domu. Zamiast tego wybrał się samotnie do Willingen, by dalej kibicować synowi. – I co to była za historia. Na zawsze będzie jednym z najlepszych wspomnień, jakie mam z moim tatą – wspomina skoczek.

Forfang otrzymał wsparcie od federacji narciarskiej

W trudnych chwilach Forfang nie został sam. Oficjalny profil FIS Ski Jumping natychmiast zareagował na smutne wieści, publikując słowa otuchy.

– Jesteśmy głęboko zasmuceni informacją o odejściu ojca Johanna Andre Forfanga. Johann, bądź silny w tym trudnym czasie! Rodzina skoków narciarskich jest z Tobą i Cię wspiera. Spraw, by wszystkie marzenia Twojego taty spełniły się na nadchodzących igrzyskach – czytamy w komunikacie federacji.

Quiz. Sprawdź, czy rozpoznasz kultowych skoczków narciarskich. Już pierwsze pytanie sprawi problemy
Pytanie 1 z 8
Kto to jest?
quizskoki
SKOKI NARCIARSKIE