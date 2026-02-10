Kacper Tomasiak zamieścił pierwszy wpis po zdobyciu medalu. Siedem wymownych słów nie przejdzie bez echa!

Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek z Bielska-Białej, zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, co wywołało euforię w Polsce.

Dopiero dzień po sukcesie Tomasiak zamieścił na Instagramie wpis z siedmioma słowami, demonstrując skromność.

Sukces Tomasiaka cieszy również przedstawicieli Kościoła, ponieważ skoczek był ministrantem i lektorem w bielskiej parafii.

Kacper Tomasiak zdobył wicemistrzostwo olimpijskie i wywołał euforię w kraju

Kacper Tomasiak zaledwie 20 dni po 19. urodzinach zapisał się w historii polskiego sportu. Swoją dobrą formą zawodnik z Bielska-Białej imponował od początku sezonu, ale raczej nikt nie spodziewał się tego, że może stanąć na podium na Igrzyskach Olimpijskich 2026. A jednak! To nie sen - Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski na skoczni normalnej, przegrywając tylko z Niemcem Philippem Raimundem. Sukces Polaka wywołał prawdziwą euforię w całym kraju. Cieszą się i kibice, i koledzy Kacpra z drużyny narodowej. - Miał presję, ale to, co zrobił... Powiedziałbym, że to mistrzostwo, no ale jest wicemistrzem. Jest gość, jest gość! - ekscytował się Piotr Żyła w studiu Eurosportu. Z kolei ze wzruszenia popłakał się Dawid Kubacki. Sam Kacper Tomasiak odebrał srebrny medal olimpijski (krążek wręczyła mu Maja Włoszczowska) i... "zamilkł". Przynajmniej w mediach społecznościowych.

Kacper Tomasiak zamieścił pierwszy wpis po zdobyciu medalu. Wymowne słowa pokazują skromność i pokorę

Po zdobyciu srebrnego medalu olimpijskiego inni 19-latkowie pewnie zasypaliby media społecznościowe różnymi postami. Kacper Tomasiak jednak na Instagramie ograniczył się do zamieszczenia "storki" ze zdjęciem. Dopiero dzień po sukcesie wrzucił wpis, w którym znalazło się siedem wymownych słów.

Wiara daje moc Kacprowi Tomasiakowi. Kościół w Bielsku-Białej dumny z ministranta po medalu IO!

Marzenia się spełniają!!! Dziękuję za wasze wsparcie

- napisał nasz wicemistrz olimpijski, pokazując tym postem swoją skromność i pokorę. Na pewno słowa napisane przez Kacpra Tomasiaka nie przejdą bez echa. Zresztą błyskawicznie posypały się wielkie gratulacje od fanów. Radości z sukcesu Polaka nie kryją też przedstawiciele Kościoła. Nasz skoczek przez lata był bowiem minstrantem i lektorem w jednej z bielskich parafii. Ks. Przemysław Gawlas, Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, w rozmowie z Eską podkreślił, że wierzył "w naszego ministranta od początku".

Cieszymy się niezmiernie, że Kacper już osiągnął w tak młodym wieku taki sukces. Bardzo skromny chłopak w tym wszystkim, bardzo taki poukładany. Mamy nadzieję, że to jest początek

- dodał duchowny, który zna naszego skoczka od dziecka.

Galeria: Kacper Tomasiak i jego posługa w kościele

