Wielkie zamieszanie przed wręczeniem medalu Kacprowi Tomasiakowi. Maja Włoszczowska ujawnia kulisy

Kacper Tomasiak zdobył medal igrzysk olimpijskich na skoczni w Predazzo

Srebro otrzymał z rąk Mai Włoszczowskiej, która była na skoczni, ale nie była do tego przydzielona

Za kulisami było małe zamieszanie. „Maślane oczy” Polki przyniosły jednak efekt!

Obrazek Mai Włoszczowskiej wieszającej srebrny medal na szyi wzruszonego Kacpra Tomasiaka obiegnie świat. Jednak ta piękna klamra spinająca letnią i zimową historię polskiego olimpizmu to efekt improwizacji i skutecznej "dyplomacji" naszej mistrzyni w kuluarach.

Gdy 19-letni skoczek z Bielska-Białej zapewnił sobie wicemistrzostwo olimpijskie, w polskim obozie zapanowała euforia. Maja Włoszczowska, obecna na igrzyskach jako członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, postanowiła działać, mimo że protokół dyplomatyczny przewidywał inny scenariusz.

Zamieszanie przed wręczeniem medalu Tomasiakowi!

Zgodnie z harmonogramem, honory dekorowania najlepszych skoczków na normalnym obiekcie miał pełnić przedstawiciel komitetu olimpijskiego z Mongolii. Polka nie była uwzględniona w planie tej konkretnej ceremonii.

Jak wyjaśniła Włoszczowska, system przydzielania ról podczas dekoracji jest sztywny i opiera się na hierarchii. – My się zgłaszamy na te ceremonie, na które byśmy chcieli, natomiast bardzo często jest tak, że jest wielu chętnych, no i wówczas liczy się jednak priorytet pozycji w MKOl-u – tłumaczyła dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w rozmowie z TVP Sport.

Maja Włoszczowska puszczała „maślane oczy”

Tym razem jednak decydująca okazała się nie ranga w strukturach, a determinacja Polki. Włoszczowska przyznała, że przyjechała na ceremonię "przygotowana", licząc na łut szczęścia i dobrą wolę kolegów z komitetu.

– Często jest tak, że się wymieniamy ceremoniami, tak jak tutaj dzisiaj - ja nie byłam zaplanowana (...). No i takimi maślanymi oczkami spoglądałam w stronę członka MKOl-u z Mongolii, czy jeżeli będziemy mieli szansę, to czy zechce się zamienić – zdradziła kulisy Włoszczowska.

Taktyka okazała się skuteczna. Mongolski działacz, widząc sukces Polaka i zaangażowanie Włoszczowskiej, "z przyjemnością" odstąpił jej swoje miejsce. Dzięki tej dżentelmeńskiej postawie Kacper Tomasiak mógł odebrać swój pierwszy olimpijski krążek z rąk rodaczki i legendy sportu, co wywołało u niego niezapomniane łzy wzruszenia.