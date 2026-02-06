Igrzyska Olimpijskie 2026: Plan startów. Harmonogram ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 to najważniejsza sportowa impreza tego roku obok piłkarskiego mundialu. Oficjalnie rozpoczną się w piątek, 6 lutego, ale rywalizacja na niektórych arenach zaczęła się już w środę. Pierwsze medale zostaną jednak rozdane dopiero w sobotę, po dzisiejszej ceremonii otwarcia. We Włoszech zaprezentuje się 60 reprezentantów Polski, a największe szanse na medal wiążemy z występami Damiana Żurka, Kai Ziomek-Nogal i Władimira Semirunnija w łyżwiarstwie szybkim, Aleksandry Król-Walas w snowboardzie, a także w skokach narciarskich, gdzie od 2010 roku zawsze cieszyliśmy się z medalu IO. Jednak nie będą to jedyne emocje na igrzyskach we Włoszech! Oto dokładny plan startów na ZIO 2026:

O której godzinie skoki na igrzyskach? Plan konkursów, treningi do zobaczenia na żywo

Igrzyska Olimpijskie 2026 - harmonogram i plan startów od 6.02 do 22.02:

Piątek, 6 lutego 2026

09:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet - 2. oficjalny trening

09:55: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary taneczne - taniec rytmiczny

10:00: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, oficjalny trening

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor B (Szwecja vs Wielka Brytania)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor C (Włochy vs Szwajcaria)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 5 - tor D (Stany Zjednoczone vs Kanada)

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd kobiet - 2. oficjalny trening

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd mężczyzn - 3. oficjalny trening

11:35: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary sportowe - program krótki

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Francja vs Japonia)

13:35: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - solistki - program krótki

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor A (Czechy vs Stany Zjednoczone)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor B (Włochy vs Estonia)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor C (Korea vs Wielka Brytania)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 6 - tor D (Szwecja vs Norwegia)

14:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Czechy vs Szwajcaria)

20:00: Ceremonia otwarcia

Sobota, 7 lutego 2026

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 7 - tor C (Wielka Brytania vs Kanada)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 7 - tor D (Szwajcaria vs Szwecja)

10:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle kobiet, kwalifikacje

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd kobiet - 3. oficjalny trening

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd mężczyzn – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Niemcy vs Japonia)

13:00: Biegi narciarskie – Skiathlon kobiet (10 km + 10 km) – Konkurencja medalowa

13:30: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, oficjalny trening

14:00: Narciarstwo dowolne – Slopestyle mężczyzn, kwalifikacje

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor A (Estonia vs Norwegia)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor B (Korea vs Czechy)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor C (Szwecja vs Włochy)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor D (Wielka Brytania vs Stany Zjednoczone)

14:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Szwecja vs Włochy)

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – 3000 m kobiet – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Stany Zjednoczone vs Finlandia)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 1

17:45: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - seria próbna

18:32: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 2

18:45: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - 1. runda

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor A (Korea vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor B (Kanada vs Estonia)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor C (Czechy vs Szwajcaria)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor D (Norwegia vs Włochy)

19:30: Snowboard – Big Air mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

19:45: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - soliści - program krótki

19:57: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Kanada)

22:05: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary taneczne - taniec dowolny

Niedziela, 8 lutego 2026

08:00: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, oficjalny trening

09:00: Snowboard – Slalom gigant równoległy kobiet, kwalifikacje

09:30: Snowboard – Slalom gigant równoległy mężczyzn, kwalifikacje

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 10 - tor A (Norwegia vs Czechy)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 10 - tor B (Estonia vs Korea)

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd kobiet – Konkurencja medalowa

12:30: Biegi narciarskie – Skiathlon mężczyzn (10 km + 10 km) – Konkurencja medalowa

13:00: Snowboard – Slalom gigant równoległy kobiet, 1/8 finału

13:24: Snowboard – Slalom gigant równoległy mężczyzn, 1/8 finału

13:30: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

13:48: Snowboard – Slalom gigant równoległy kobiet, ćwierćfinały

14:00: Snowboard – Slalom gigant równoległy mężczyzn, ćwierćfinały

14:05: Biathlon – Sztafeta mieszana 4 x 6 km (M+K) – Konkurencja medalowa

14:12: Snowboard – Slalom gigant równoległy kobiet, półfinały

14:19: Snowboard – Slalom gigant równoległy mężczyzn, półfinały

14:26: Snowboard – Slalom gigant równoległy kobiet, finały – Konkurencja medalowa

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 11 - tor A (Kanada vs Szwecja)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 11 - tor B (Wielka Brytania vs Szwajcaria)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 11 - tor C (Stany Zjednoczone vs Estonia)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 11 - tor D (Włochy vs Czechy)

14:36: Snowboard – Slalom gigant równoległy mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

14:46: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, oficjalny trening

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – 5000 m mężczyzn – Konkurencja medalowa

16:30: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet - 3. oficjalny trening

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Francja vs Szwecja)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 3

18:34: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 4 – Konkurencja medalowa

19:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn - 2. oficjalny trening

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 12 - tor A (Włochy vs Wielka Brytania)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 12 - tor B (Szwecja vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 12 - tor C (Szwajcaria vs Norwegia)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 12 - tor D (Kanada vs Korea)

19:30: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary sportowe - program dowolny

19:30: Snowboard – Big Air kobiet, kwalifikacje

20:45: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - solistki - program dowolny

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Czechy vs Finlandia)

21:55: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - soliści - program dowolny – Konkurencja medalowa

Poniedziałek, 9 lutego 2026

08:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia normalna, 1. oficjalny trening

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor A (Szwajcaria vs Kanada)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor B (Stany Zjednoczone vs Włochy)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor C (Norwegia vs Korea)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor D (Czechy vs Estonia)

10:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa mężczyzn, zjazd

10:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

11:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, zjazd - 1. oficjalny trening

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Japonia vs Włochy)

12:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle kobiet, finał – Konkurencja medalowa

13:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, oficjalny trening

13:53: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

14:00: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa mężczyzn, slalom – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Niemcy vs Francja)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 1

17:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1000 m kobiet – Konkurencja medalowa

18:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - seria próbna

18:05: Curling – Pary mieszane, półfinał - tor B

18:05: Curling – Pary mieszane, półfinał - tor D

18:35: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 2

19:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - 1. runda

19:20: Łyżwiarstwo figurowe – Pary taneczne - taniec rytmiczny

19:30: Snowboard – Big Air kobiet, finał – Konkurencja medalowa

20:12: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa

20:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Stany Zjednoczone)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Czechy)

Wtorek, 10 lutego 2026

08:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, oficjalny trening

08:53: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia normalna, 2. oficjalny trening

09:15: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, kwalifikacje

09:55: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, kwalifikacje

10:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, zjazd

10:30: Short track – 500 m kobiet - biegi eliminacyjne

11:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

11:10: Short track – 1000 m mężczyzn - biegi eliminacyjne

11:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach mężczyzn, 1. kwalifikacje

11:45: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, ćwierćfinały

11:59: Short track – Sztafeta mieszana - ćwierćfinały

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Japonia vs Szwecja)

12:15: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, ćwierćfinały

12:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

12:34: Short track – Sztafeta mieszana - półfinały

12:45: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, półfinały

12:57: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, półfinały

13:03: Short track – Sztafeta mieszana - finały – Konkurencja medalowa

13:13: Biegi narciarskie – Sprint kobiet stylem klasycznym, finał – Konkurencja medalowa

13:25: Biegi narciarskie – Sprint mężczyzn stylem klasycznym, finał – Konkurencja medalowa

13:30: Biathlon – Bieg indywidualny na 20 km mężczyzn – Konkurencja medalowa

13:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

14:00: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, slalom – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Pary mieszane, mecz o brązowy medal - tor C – Konkurencja medalowa

14:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, 1. kwalifikacje

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Włochy vs Niemcy)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 3

17:30: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - seria próbna

18:05: Curling – Pary mieszane, mecz o złoty medal - tor C – Konkurencja medalowa

18:30: Łyżwiarstwo figurowe – Soliści - program krótki

18:34: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 4 – Konkurencja medalowa

18:45: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - 1. runda

20:00: Skoki narciarskie – Konkurs drużyn mieszanych - runda finałowa – Konkurencja medalowa

20:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Stany Zjednoczone)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Finlandia vs Szwajcaria)

Środa, 11 lutego 2026

09:10: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, seria próbna skoków

10:00: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, seria konkursowa skoków

10:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

10:30: Snowboard – Halfpipe kobiet, kwalifikacje

11:00: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, 2. kwalifikacje

11:30: Narciarstwo alpejskie – Supergigant mężczyzn – Konkurencja medalowa

12:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

13:45: Kombinacja norweska – Indywidualnie, Gundersen NH/10km, bieg na 10 km – Konkurencja medalowa

14:15: Biathlon – Bieg indywidualny na 15 km kobiet – Konkurencja medalowa

14:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach kobiet, finały – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Słowacja vs Finlandia)

17:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, ślizg 1

17:51: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, ślizg 1

18:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1000 m mężczyzn – Konkurencja medalowa

18:53: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, ślizg 2 – Konkurencja medalowa

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor A (Szwecja vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor B (Kanada vs Niemcy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor C (Czechy vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 1 - tor D (Chiny vs Wielka Brytania)

19:30: Łyżwiarstwo figurowe – Pary taneczne - taniec dowolny – Konkurencja medalowa

19:30: Snowboard – Halfpipe mężczyzn, kwalifikacje

19:44: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, ślizg 2 – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Szwecja vs Włochy)

Czwartek, 12 lutego 2026

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 1 - tor A (Korea vs Stany Zjednoczone)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 1 - tor B (Japonia vs Szwecja)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 1 - tor C (Włochy vs Szwajcaria)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 1 - tor D (Kanada vs Dania)

09:30: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 1

10:00: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach mężczyzn, 2. kwalifikacje

10:00: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, 1. przejazd kwalifikacyjny

10:55: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, 2. przejazd kwalifikacyjny

11:08: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 2

11:30: Narciarstwo alpejskie – Supergigant kobiet – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Francja)

12:15: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

12:50: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

13:00: Biegi narciarskie – Bieg na 10 km stylem dowolnym kobiet – Konkurencja medalowa

13:45: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, 1/8 finału

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 2 - tor A (Norwegia vs Niemcy)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 2 - tor B (Stany Zjednoczone vs Szwajcaria)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 2 - tor C (Wielka Brytania vs Szwecja)

14:18: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, ćwierćfinały

14:30: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Finlandia vs Kanada)

14:39: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, półfinały

14:56: Snowboard – Snowboard cross mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

15:30: Bobsleje – Monobob kobiet, oficjalny trening

16:30: Łyżwiarstwo szybkie – 5000 m kobiet – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Czechy vs Kanada)

17:00: Skoki narciarskie – Skocznia duża kobiet - 1. oficjalny trening

18:30: Saneczkarstwo – Sztafeta drużynowa – Konkurencja medalowa

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 2 - tor A (Chiny vs Wielka Brytania)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 2 - tor B (Włochy vs Korea)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 2 - tor C (Dania vs Japonia)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 2 - tor D (Szwecja vs Stany Zjednoczone)

19:30: Snowboard – Halfpipe kobiet, finał – Konkurencja medalowa

20:00: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn - 1. oficjalny trening

20:15: Short track – 500 m kobiet - ćwierćfinały

20:28: Short track – 1000 m mężczyzn - ćwierćfinały

21:00: Short track – 500 m kobiet - półfinały

21:07: Short track – 1000 m mężczyzn - półfinały

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Łotwa vs Stany Zjednoczone)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Niemcy vs Dania)

21:31: Short track – 500 m kobiet - Finał B

21:36: Short track – 500 m kobiet - Finał A – Konkurencja medalowa

21:43: Short track – 1000 m mężczyzn - Finał B

21:48: Short track – 1000 m mężczyzn - Finał A – Konkurencja medalowa

Piątek, 13 lutego 2026

09:00: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia duża, 1. oficjalny trening

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor A (Kanada vs Stany Zjednoczone)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor B (Wielka Brytania vs Włochy)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor C (Chiny vs Norwegia)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 3 - tor D (Szwajcaria vs Czechy)

10:00: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 1. przejazd kwalifikacyjny

10:55: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 2. przejazd kwalifikacyjny

11:45: Bobsleje – Monobob kobiet, oficjalny trening

11:45: Biegi narciarskie – Bieg na 10 km stylem dowolnym mężczyzn – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Finlandia vs Szwecja)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Włochy vs Słowacja)

13:30: Snowboard – Snowboard cross kobiet, 1/8 finału

14:00: Biathlon – Sprint na 10 km mężczyzn – Konkurencja medalowa

14:03: Snowboard – Snowboard cross kobiet, ćwierćfinały

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor A (Dania vs Szwecja)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor B (Chiny vs Szwajcaria)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor C (Stany Zjednoczone vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 3 - tor D (Wielka Brytania vs Korea)

14:24: Snowboard – Snowboard cross kobiet, półfinały

14:41: Snowboard – Snowboard cross kobiet, finały – Konkurencja medalowa

16:00: Skeleton – Kobiety, ślizg 1

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – 10000 m mężczyzn – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Francja vs Czechy)

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

17:48: Skeleton – Kobiety, ślizg 2

18:30: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn - 2. oficjalny trening

19:00: Łyżwiarstwo figurowe – Soliści - program dowolny – Konkurencja medalowa

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor A (Szwajcaria vs Chiny)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor B (Czechy vs Norwegia)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor C (Niemcy vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 4 - tor D (Kanada vs Szwecja)

19:30: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 3

19:30: Snowboard – Halfpipe mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

21:05: Skeleton – Mężczyźni, ślizg 4 – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Szwajcaria)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

Sobota, 14 lutego 2026

09:00: Skoki narciarskie – Skocznia duża kobiet - 2. oficjalny trening

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 4 - tor A (Włochy vs Chiny)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 4 - tor B (Wielka Brytania vs Kanada)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 4 - tor D (Szwajcaria vs Japonia)

10:00: Narciarstwo alpejskie – Slalom gigant mężczyzn, 1. przejazd

10:00: Bobsleje – Monobob kobiet, oficjalny trening

10:30: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych kobiet, 1/16 finału

11:00: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych kobiet, 1/8 finału

11:20: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych kobiet, ćwierćfinały

11:35: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych kobiet, półfinały

11:46: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych kobiet, finały – Konkurencja medalowa

12:00: Biegi narciarskie – Sztafeta kobiet 4 x 7,5 km – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Szwecja vs Słowacja)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Niemcy vs Łotwa)

12:30: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening

13:30: Narciarstwo alpejskie – Slalom gigant mężczyzn, 2. przejazd – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 5 - tor A (Czechy vs Wielka Brytania)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 5 - tor B (Szwecja vs Chiny)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 5 - tor C (Szwajcaria vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 5 - tor D (Niemcy vs Stany Zjednoczone)

14:45: Biathlon – Sprint kobiet na 7,5 km – Konkurencja medalowa

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet, ćwierćfinały

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa B (Finlandia vs Włochy)

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

17:00: Łyżwiarstwo szybkie – 500 m mężczyzn – Konkurencja medalowa

17:30: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn, indywidualnie - seria próbna

18:00: Skeleton – Kobiety, ślizg 3

18:45: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn, indywidualnie - 1. runda

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 5 - tor A (Kanada vs Szwajcaria)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 5 - tor B (Japonia vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 5 - tor C (Korea vs Dania)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 5 - tor D (Włochy vs Szwecja)

19:30: Narciarstwo dowolne – Big Air kobiet, kwalifikacje

19:35: Skeleton – Kobiety, ślizg 4 – Konkurencja medalowa

19:57: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa

20:15: Short track – 1500 m mężczyzn, ćwierćfinały

21:01: Short track – 1000 m kobiet, biegi eliminacyjne

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Stany Zjednoczone vs Dania)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

21:49: Short track – 1500 m mężczyzn, półfinały

22:05: Short track – Sztafeta kobiet na 3000 m, półfinały

22:35: Short track – 1500 m mężczyzn - Finał B

22:42: Short track – 1500 m mężczyzn - Finał A – Konkurencja medalowa

Niedziela, 15 lutego 2026

09:00: Kombinacja norweska – Duża skocznia, 2. trening oficjalny

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 6 - tor A (Stany Zjednoczone vs Szwecja)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 6 - tor B (Niemcy vs Wielka Brytania)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 6 - tor D (Norwegia vs Włochy)

10:00: Narciarstwo alpejskie – Slalom gigant kobiet, 1. przejazd

10:00: Bobsleje – Monobob kobiet, 1. ślizg

10:30: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych mężczyzn, 1/16 finału

11:00: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych mężczyzn, 1/8 finału

11:15: Biathlon – Bieg pościgowy mężczyzn na 12,5 km

11:20: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych mężczyzn, ćwierćfinały

11:30: Skoki narciarskie – Skocznia duża mężczyzn, 3. trening oficjalny

11:35: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych mężczyzn, półfinały

11:46: Narciarstwo dowolne – Jazda po muldach podwójnych mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

11:50: Bobsleje – Monobob kobiet, 2. ślizg

12:00: Biegi narciarskie – Sztafeta mężczyzn 4 x 7,5 km – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Czechy)

13:30: Narciarstwo alpejskie – Slalom gigant kobiet, 2. przejazd – Konkurencja medalowa

13:45: Snowboard – Snowboard cross drużyn mieszanych, ćwierćfinały

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 6 - tor A (Japonia vs Korea)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 6 - tor B (Dania vs Włochy)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 6 - tor C (Wielka Brytania vs Szwecja)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 6 - tor D (Stany Zjednoczone vs Chiny)

14:15: Snowboard – Snowboard cross drużyn mieszanych, półfinały

14:35: Snowboard – Snowboard cross drużyn mieszanych, finały – Konkurencja medalowa

14:45: Biathlon – Bieg pościgowy kobiet na 10 km – Konkurencja medalowa

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, ćwierćfinały

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Francja)

17:03: Łyżwiarstwo szybkie – 500 m kobiet – Konkurencja medalowa

17:35: Skoki narciarskie – Skocznia duża kobiet, indywidualnie - seria próbna

18:00: Skeleton – Drużyny mieszane – Konkurencja medalowa

18:45: Skoki narciarskie – Skocznia duża kobiet, indywidualnie - 1. runda

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 7 - tor A (Chiny vs Kanada)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 7 - tor B (Norwegia vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 7 - tor C (Włochy vs Czechy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 7 - tor D (Wielka Brytania vs Szwajcaria)

19:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Dania vs Łotwa)

19:30: Narciarstwo dowolne – Big Air mężczyzn, kwalifikacje

19:45: Łyżwiarstwo figurowe – Pary sportowe, program krótki

19:57: Skoki narciarskie – Skocznia duża kobiet, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, runda wstępna - Grupa C (Stany Zjednoczone vs Niemcy)

Poniedziałek, 16 lutego 2026

09:00: Kombinacja norweska – Duża skocznia, 3. trening oficjalny

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 7 - tor B (Szwecja vs Szwajcaria)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 7 - tor C (Chiny vs Kanada)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 7 - tor D (Dania vs Wielka Brytania)

10:00: Narciarstwo alpejskie – Slalom mężczyzn, 1. przejazd

10:00: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, 1. ślizg

10:30: Snowboard – Slopestyle kobiet, kwalifikacje

11:00: Short track – 1000 m kobiet, ćwierćfinały

11:17: Short track – 500 m mężczyzn, biegi eliminacyjne

11:57: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, 2. ślizg

11:57: Short track – 1000 m kobiet, półfinały

12:06: Short track – Sztafeta mężczyzn na 5000 m, półfinały

12:41: Short track – 1000 m kobiet, Finał B

12:47: Short track – 1000 m kobiet, Finał A – Konkurencja medalowa

13:30: Narciarstwo alpejskie – Slalom mężczyzn, 2. przejazd – Konkurencja medalowa

14:00: Snowboard – Slopestyle mężczyzn, kwalifikacje

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 8 - tor A (Wielka Brytania vs Norwegia)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 8 - tor B (Czechy vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 8 - tor C (Szwecja vs Niemcy)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 8 - tor D (Włochy vs Chiny)

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, półfinały (do ustalenia)

18:00: Skoki narciarskie – Konkurs duetów mężczyzn, seria próbna

19:00: Bobsleje – Monobob kobiet, 3. ślizg

19:00: Skoki narciarskie – Konkurs duetów mężczyzn, 1. runda

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 8 - tor A (Stany Zjednoczone vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 8 - tor B (Korea vs Chiny)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 8 - tor C (Szwajcaria vs Wielka Brytania)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 8 - tor D (Japonia vs Kanada)

19:30: Narciarstwo dowolne – Big Air kobiet, finał – Konkurencja medalowa

19:43: Skoki narciarskie – Konkurs duetów mężczyzn, 2. runda

20:00: Łyżwiarstwo figurowe – Pary sportowe, program dowolny – Konkurencja medalowa

20:20: Skoki narciarskie – Konkurs duetów mężczyzn, runda finałowa – Konkurencja medalowa

21:06: Bobsleje – Monobob kobiet, 4. ślizg – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, faza pucharowa, półfinały (do ustalenia)

Wtorek, 17 lutego 2026

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 9 - tor B (Szwajcaria vs Szwecja)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 9 - tor C (Stany Zjednoczone vs Chiny)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 9 - tor D (Czechy vs Niemcy)

09:10: Kombinacja norweska – Konkurs indywidualny (duża skocznia/10 km), seria próbna skoków

10:00: Kombinacja norweska – Konkurs indywidualny (duża skocznia/10 km), seria konkursowa skoków

10:45: Narciarstwo dowolne – Skoki akrobatyczne kobiet, kwalifikacje

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, baraże o ćwierćfinał (do ustalenia)

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, baraże o ćwierćfinał (do ustalenia)

13:00: Snowboard – Slopestyle kobiet, finał – Konkurencja medalowa

13:30: Narciarstwo dowolne – Skoki akrobatyczne mężczyzn, kwalifikacje

13:45: Kombinacja norweska – Konkurs indywidualny (duża skocznia/10 km), bieg na 10 km – Konkurencja medalowa

14:00: Bobsleje – Dwójki kobiet, trening oficjalny

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 9 - tor A (Szwecja vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 9 - tor B (Włochy vs Japonia)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 9 - tor C (Dania vs Stany Zjednoczone)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 9 - tor D (Korea vs Szwajcaria)

14:30: Biathlon – Sztafeta mężczyzn 4 x 7,5 km – Konkurencja medalowa

14:30: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, półfinały

14:52: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie, półfinały

15:24: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, Finał D

15:30: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, Finał C

15:43: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie, Finał D

15:49: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie, Finał C

16:22: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, Finał B

16:28: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy mężczyzn na dochodzenie, Finał A – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, baraże o ćwierćfinał (do ustalenia)

16:41: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie, Finał B

16:47: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg drużynowy kobiet na dochodzenie, Finał A – Konkurencja medalowa

18:45: Łyżwiarstwo figurowe – Solistki, program krótki

19:00: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, 3. ślizg

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 10 - tor A (Niemcy vs Szwajcaria)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 10 - tor B (Stany Zjednoczone vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 10 - tor C (Kanada vs Wielka Brytania)

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 10 - tor D (Szwecja vs Norwegia)

19:30: Narciarstwo dowolne – Big Air mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

21:05: Bobsleje – Dwójki mężczyzn, 4. ślizg – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, baraże o ćwierćfinał (do ustalenia)

Środa, 18 lutego 2026

09:00: Kombinacja norweska – Duża skocznia, 4. trening oficjalny

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 10 - tor A (Chiny vs Dania)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 10 - tor B (Stany Zjednoczone vs Wielka Brytania)

09:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 10 - tor C (Szwecja vs Korea)

09:45: Biegi narciarskie – Sprint drużynowy kobiet stylem dowolnym, kwalifikacje

10:00: Narciarstwo alpejskie – Slalom kobiet, 1. przejazd

10:00: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, trening oficjalny

10:15: Biegi narciarskie – Sprint drużynowy mężczyzn stylem dowolnym, kwalifikacje

11:30: Narciarstwo dowolne – Skoki akrobatyczne kobiet, finały – Konkurencja medalowa

11:45: Biegi narciarskie – Sprint drużynowy kobiet stylem dowolnym, finał – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

12:15: Biegi narciarskie – Sprint drużynowy mężczyzn stylem dowolnym, finał – Konkurencja medalowa

12:30: Snowboard – Slopestyle mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

13:30: Narciarstwo alpejskie – Slalom kobiet, 2. przejazd – Konkurencja medalowa

14:00: Bobsleje – Dwójki kobiet, trening oficjalny

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 11 - tor A (Włochy vs Kanada)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 11 - tor B (Chiny vs Czechy)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 11 - tor C (Norwegia vs Szwajcaria)

14:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 11 - tor D (Stany Zjednoczone vs Wielka Brytania)

14:45: Biathlon – Sztafeta kobiet 4 x 6 km – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

18:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 11 - tor A (Wielka Brytania vs Japonia)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 11 - tor B (Szwajcaria vs Dania)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 11 - tor C (Kanada vs Włochy)

19:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 11 - tor D (Chiny vs Szwecja)

20:15: Short track – 500 m mężczyzn, ćwierćfinały

20:44: Short track – 500 m mężczyzn, półfinały

20:51: Short track – Sztafeta kobiet na 3000 m, Finał B

21:00: Short track – Sztafeta kobiet na 3000 m, Finał A – Konkurencja medalowa

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, ćwierćfinały (do ustalenia)

21:27: Short track – 500 m mężczyzn, Finał B

21:32: Short track – 500 m mężczyzn, Finał A – Konkurencja medalowa

Czwartek, 19 lutego 2026

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 12 - tor A (Szwecja vs Czechy)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 12 - tor B (Włochy vs Szwajcaria)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 12 - tor C (Chiny vs Niemcy)

09:05: Curling – Turniej mężczyzn, faza grupowa, sesja 12 - tor D (Norwegia vs Kanada)

09:10: Kombinacja norweska – Sprint drużynowy, seria próbna skoków

09:50: Skialpinizm – Sprint kobiet, biegi eliminacyjne

10:00: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, trening oficjalny

10:00: Kombinacja norweska – Sprint drużynowy, seria konkursowa skoków

10:30: Narciarstwo dowolne – Halfpipe mężczyzn, kwalifikacje

10:30: Skialpinizm – Sprint mężczyzn, biegi eliminacyjne

11:30: Narciarstwo dowolne – Skoki akrobatyczne mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

12:55: Skialpinizm – Sprint kobiet, półfinały

13:25: Skialpinizm – Sprint mężczyzn, półfinały

13:55: Skialpinizm – Sprint kobiet, finał – Konkurencja medalowa

14:00: Bobsleje – Dwójki kobiet, trening oficjalny

14:00: Kombinacja norweska – Sprint drużynowy, bieg narciarski – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 12 - tor A (Szwajcaria vs Stany Zjednoczone)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 12 - tor B (Kanada vs Korea)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 12 - tor C (Japonia vs Chiny)

14:05: Curling – Turniej kobiet, faza grupowa, sesja 12 - tor D (Wielka Brytania vs Włochy)

14:15: Skialpinizm – Sprint mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

14:40: Hokej na lodzie – Mecz o brązowy medal kobiet – Konkurencja medalowa

16:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1500 m mężczyzn – Konkurencja medalowa

19:00: Łyżwiarstwo figurowe – Solistki, program dowolny – Konkurencja medalowa

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, półfinał - tor B

19:05: Curling – Turniej mężczyzn, półfinał - tor D

19:10: Hokej na lodzie – Mecz o złoty medal kobiet – Konkurencja medalowa

19:30: Narciarstwo dowolne – Halfpipe kobiet, kwalifikacje

Piątek, 20 lutego 2026

10:00: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, trening oficjalny

10:00: Narciarstwo dowolne – Ski cross kobiet, runda kwalifikacyjna

12:00: Narciarstwo dowolne – Ski cross kobiet, 1/8 finału

12:35: Narciarstwo dowolne – Ski cross kobiet, ćwierćfinały

12:54: Narciarstwo dowolne – Ski cross kobiet, półfinały

13:10: Narciarstwo dowolne – Ski cross kobiet, finały – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Turniej kobiet, półfinał - tor B

14:05: Curling – Turniej kobiet, półfinał - tor D

14:15: Biathlon – Bieg masowy mężczyzn na 15 km – Konkurencja medalowa

16:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1500 m kobiet – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, półfinały (do ustalenia)

18:00: Bobsleje – Dwójki kobiet, 1. ślizg

19:05: Curling – Mecz o brązowy medal mężczyzn - tor C – Konkurencja medalowa

19:30: Narciarstwo dowolne – Halfpipe mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

19:50: Bobsleje – Dwójki kobiet, 2. ślizg

20:15: Short track – 1500 m kobiet, ćwierćfinały

21:02: Short track – 1500 m kobiet, półfinały

21:10: Hokej na lodzie – Turniej mężczyzn, faza pucharowa, półfinały (do ustalenia)

21:18: Short track – Sztafeta mężczyzn na 5000 m, Finał B

21:30: Short track – Sztafeta mężczyzn na 5000 m, Finał A – Konkurencja medalowa

22:00: Short track – 1500 m kobiet, Finał B

22:07: Short track – 1500 m kobiet, Finał A – Konkurencja medalowa

Sobota, 21 lutego 2026

10:00: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, 1. ślizg

10:00: Narciarstwo dowolne – Ski cross mężczyzn, runda kwalifikacyjna

10:45: Narciarstwo dowolne – Skoki akrobatyczne drużyn mieszanych, finały – Konkurencja medalowa

11:00: Biegi narciarskie – Bieg masowy mężczyzn na 50 km stylem klasycznym – Konkurencja medalowa

11:57: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, 2. ślizg

12:00: Narciarstwo dowolne – Ski cross mężczyzn, 1/8 finału

12:35: Narciarstwo dowolne – Ski cross mężczyzn, ćwierćfinały

12:54: Narciarstwo dowolne – Ski cross mężczyzn, półfinały

13:10: Narciarstwo dowolne – Ski cross mężczyzn, finały – Konkurencja medalowa

13:30: Skialpinizm – Sztafeta mieszana – Konkurencja medalowa

14:05: Curling – Mecz o brązowy medal kobiet - tor C – Konkurencja medalowa

14:15: Biathlon – Bieg masowy kobiet na 12,5 km – Konkurencja medalowa

15:00: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg masowy mężczyzn, półfinały

15:50: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg masowy kobiet, półfinały

16:40: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg masowy mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

17:15: Łyżwiarstwo szybkie – Bieg masowy kobiet, finał – Konkurencja medalowa

19:00: Bobsleje – Dwójki kobiet, 3. ślizg

19:05: Curling – Mecz o złoty medal mężczyzn - tor C – Konkurencja medalowa

19:30: Narciarstwo dowolne – Halfpipe kobiet, finał – Konkurencja medalowa

20:40: Hokej na lodzie – Mecz o brązowy medal mężczyzn – Konkurencja medalowa

21:05: Bobsleje – Dwójki kobiet, 4. ślizg – Konkurencja medalowa

Niedziela, 22 lutego 2026

10:00: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, 3. ślizg

10:00: Biegi narciarskie – Bieg masowy kobiet na 50 km stylem klasycznym – Konkurencja medalowa

11:05: Curling – Mecz o złoty medal kobiet - tor C – Konkurencja medalowa

12:15: Bobsleje – Czwórki mężczyzn, 4. ślizg – Konkurencja medalowa

14:10: Hokej na lodzie – Mecz o złoty medal mężczyzn – Konkurencja medalowa

20:00: Ceremonia zamknięcia