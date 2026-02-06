Polska ma medalową passę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, a Czesław Lang wierzy w jej kontynuację.

- Wierzę, że ta passa będzie podtrzymana – powiedział „Super Expressowi” attaché olimpijski Czesław Lang, wicemistrz igrzysk 1980 w kolarstwie. - Dużo szans mamy w łyżwiarstwie, chociaż oprócz formy trzeba też mieć szczęście. „Czarnym koniem” mógłby być któryś ze skoczków narciarskich. Bo czy ktoś spodziewał się, że Wojciech Fortuna zwycięży w igrzyskach w Sapporo?

Damian Żurek nadzieją na złoty medal

Znakomitą i równą formą imponuje tej zimy Damian Żurek. Panczenista Pilicy Tomaszów Maz. zajmuje drugie lokaty w punktacji Pucharu Świata na obu sprinterskich dystansach – 500 i 1000 m. W obu konkurencjach pobił rekordy Polski, a ten na 1000 m (1.06,02 min) daje mu także drugą lokatę w tabeli światowej sezonu, za Jordanem Stolzem z USA. W ostatnich pucharowych zawodach, w Inzell dwukrotnie pokonał Stolza na dystansie 500 m. Forma rośnie.

- Wiem, że to będą igrzyska, a z nimi wielkie ciśnienie, ale ja (…) po prostu stanę na starcie i przejadę jak najlepiej się da. Nie wywieram na sobie żadnej presji – zapowiedział Żurek w wywiadzie dla portalu Interia.

Natalia Maliszewska - do trzech razy sztuka?

Sporo można oczekiwać po występie innego panczenisty, Władimira Semirunnija. Zawodnik pochodzący z Jekatierynburga na Uralu od trzech lat przebywa w Polsce, a obywatelstwo otrzymał latem ub. roku. Tej zimy jest liderem światowej tabeli na najdłuższym dystansie – 10.000 m. Jego czas 12.28,05 min to drugi wynik w historii tej konkurencji. Semirunnij chciałby też wystartować na 5000 m, ale na tym dystansie jest tylko rezerwowym.

Liderką ekipy w łyżwiarskim short tracku będzie Natalia Maliszewska. Faworytką na swoim koronnym dystansie 500 m była jednak cztery lata temu, a od startu odsunął ją wtedy pozytywny wynik testu na covid. Teraz medalowe nadzieje pokładać możemy raczej w sztafecie mieszanej z jej udziałem. Kwartet Maliszewska, Topolska, Niewiński i Pigeon wywalczył niedawno srebrny medal ME.

Z nadzieją możemy spoglądać na stok w Livigno, gdzie w niedzielę w snowboardowym gigancie równoległym powalczy Aleksandra Król-Walas (35 l.). Brązowa medalistka MŚ 2023 i 2025 dwukrotnie tej zimy stawała na podium Pucharu Świata.

A gdy mowa o gigancie, nie zapominajmy o narciarce alpejskiej Marynie Gąsienicy-Daniel, której forma rośnie tej zimy (dwa razy piąta w PŚ). Zaciskajmy też kciuki za 19-letniego skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, aby wyskoczył w Predazzo tak jak Forutna w Sapporo.

