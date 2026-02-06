Polacy zaszaleli na ceremonii otwarcia w Mediolanie. Wielka radość Biało-czerwonych! [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski czuje się znakomicie na igrzyskach olimpijskich

Ceremonia otwarcia IO: Polska zaszalała w Mediolanie

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostały oficjalnie otwarte, a polska kadra udowodniła, że do rywalizacji przystępuje z niesamowitą energią i optymizmem. Podczas parady narodów Biało-Czerwoni skradli show swoją spontanicznością i szerokimi uśmiechami.

Zdjęcia, które spływają z Włoch, mówią same za siebie. Polska reprezentacja, ubrana w charakterystyczne jasne kurtki i czerwone czapki, bawiła się wyśmienicie. Na jednym z ujęć widać, jak uśmiechnięta od ucha do ucha zawodniczka jest triumfalnie podnoszona do góry przez kolegów z drużyny. Taki luz i pozytywne nastawienie to doskonały prognostyk przed zbliżającymi się startami.

Natalia Czerwonka w Mediolanie, Kamil Stoch w Predazzo

Tegoroczna ceremonia była wyjątkowa logistycznie – odbywała się równolegle w kilku lokalizacjach, aby sportowcy nie musieli pokonywać dużych odległości między wioskami olimpijskimi. W samym sercu wydarzeń, na mediolańskim stadionie San Siro, polską flagę niosła Natalia Czerwonka. Doświadczona panczenistka z dumą prowadziła część reprezentacji, która będzie rywalizować w stolicy Lombardii.

Z kolei w górskiej scenerii Predazzo, gdzie o medale powalczą narciarze klasyczni, honory chorążego pełnił Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego to symboliczne i prestiżowe wyróżnienie, podkreślające jego status legendy polskich skoków.

Atmosfera w polskiej ekipie jest gorąca, a widok tak zjednoczonej i radosnej drużyny z pewnością doda otuchy kibicom ściskającym kciuki przed telewizorami. Igrzyska czas zacząć!