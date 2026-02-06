Polacy zaszaleli na ceremonii otwarcia w Mediolanie. Wielka radość Biało-czerwonych! [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
2026-02-06 22:12

Polska reprezentacja w wielkim stylu przywitała się z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2026. Podczas ceremonii otwarcia Biało-Czerwoni "zaszaleli" – uśmiechy nie schodziły im z twarzy, a w ruch poszły nawet podnoszenia i akrobacje. Dumnie powiewały też polskie flagi, które w tym roku, ze względu na wyjątkową formułę, niosło dwoje chorążych w różnych miastach.

  • Reprezentacja Polski czuje się znakomicie na igrzyskach olimpijskich
  • Biało-czerwoni zaszaleli podczas ceremonii otwarcia IO w Mediolanie
  • W ruch poszły nie tylko flagi, ale także specjalne podnoszenia i wiele więcej

Ceremonia otwarcia IO: Polska zaszalała w Mediolanie

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostały oficjalnie otwarte, a polska kadra udowodniła, że do rywalizacji przystępuje z niesamowitą energią i optymizmem. Podczas parady narodów Biało-Czerwoni skradli show swoją spontanicznością i szerokimi uśmiechami.

Zdjęcia, które spływają z Włoch, mówią same za siebie. Polska reprezentacja, ubrana w charakterystyczne jasne kurtki i czerwone czapki, bawiła się wyśmienicie. Na jednym z ujęć widać, jak uśmiechnięta od ucha do ucha zawodniczka jest triumfalnie podnoszona do góry przez kolegów z drużyny. Taki luz i pozytywne nastawienie to doskonały prognostyk przed zbliżającymi się startami.

Ceremonia otwarcia IO: Polska parada w Mediolanie
Natalia Czerwonka w Mediolanie, Kamil Stoch w Predazzo

Tegoroczna ceremonia była wyjątkowa logistycznie – odbywała się równolegle w kilku lokalizacjach, aby sportowcy nie musieli pokonywać dużych odległości między wioskami olimpijskimi. W samym sercu wydarzeń, na mediolańskim stadionie San Siro, polską flagę niosła Natalia Czerwonka. Doświadczona panczenistka z dumą prowadziła część reprezentacji, która będzie rywalizować w stolicy Lombardii.

Z kolei w górskiej scenerii Predazzo, gdzie o medale powalczą narciarze klasyczni, honory chorążego pełnił Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego to symboliczne i prestiżowe wyróżnienie, podkreślające jego status legendy polskich skoków.

Atmosfera w polskiej ekipie jest gorąca, a widok tak zjednoczonej i radosnej drużyny z pewnością doda otuchy kibicom ściskającym kciuki przed telewizorami. Igrzyska czas zacząć!

