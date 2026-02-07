Tak Karol Nawrocki został pominięty podczas ceremonii otwarcia IO. Zachowanie komentatorów wzbudziło niesmak kibiców

Karol Nawrocki i Jakub Rutnicki reprezentowali Polskę podczas ceremonii otwarcia IO w Mediolanie

Podczas transmisji wspomniano jednak jedynie o ministrze sportu

Ten szczegół nie umknął uwadze kibiców, którzy byli rozczarowani pominięciem prezydenta

Ceremonia otwarcia IO: Karol Nawrocki pominięty podczas transmisji

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich to moment, w którym oczy całego świata zwrócone są na trybunę honorową. Zasiadają tam głowy państw i najważniejsi politycy. Polska delegacja w Mediolanie jest silna, jednak widzowie oglądający transmisję mogli odnieść inne wrażenie. W relacji zabrakło wzmianki o prezydencie RP.

Sytuację błyskawicznie wychwycili czujni internauci. W momencie, gdy kamery pokazywały trybuny lub omawiano gości honorowych, padły słowa dotyczące przedstawiciela rządu, ale zabrakło informacji o głowie państwa.

Użytkownicy portalu X (dawniej Twitter) cytują słowa, które padły na antenie: – Ja powiem tylko, że w ceremonii udział bierze minister sportu Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk – mieli usłyszeć widzowie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w Mediolanie obecny jest również prezydent Karol Nawrocki.

W sieci natychmiast pojawiły się komentarze sugerujące, że pominięcie Nawrockiego nie było przypadkowe. Internauci ironizują, że o prezydencie po prostu "zapomniano". – Udział w ceremonii bierze też prezydent naszego kraju, Karol Nawrocki. Ale o nim „zapomnieli” – punktują rozgoryczeni użytkownicy mediów społecznościowych.

Obecność prezydenta na igrzyskach była zapowiadana wcześniej, a Karol Nawrocki miał zasiąść na trybunach obok innych światowych przywódców, w tym wiceprezydenta USA, JD Vance'a.

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich Komentatorzy: „ja powiem tylko, że w ceremonii udział bierze minister sportu Jakub Rudnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk” Udział w ceremonii bierze też prezydent naszego kraju, Karol Nawrocki. Ale o nim „zapomnieli” pic.twitter.com/mwFyoT1RIv— chrzanik (@chrzanikx) February 6, 2026

