IO 2026: Karol Nawrocki pominięty przez komentatorów TVP. Szef stacji zabrał głos! Jasne słowa

Czy Karol Nawrocki został pominięty przez komentatorów TVP Sport podczas ceremonii otwarcia IO?

Po wybuchu afery w sieci sprawa nabrała poważnych rozmiarów

Głos w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl zabrał szef TVP Sport Jakub Kwiatkowski

Burza medialna po ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie nie cichnie. Widzowie i internauci zarzucili Telewizji Polskiej celowe pominięcie informacji o obecności prezydenta Karola Nawrockiego na trybunach, podczas gdy powitano ministra sportu. W obliczu krytyki głos zabrał dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, odpierając zarzuty o polityczną motywację.

Kontrowersje wybuchły, gdy podczas transmisji z parady narodów komentatorzy wspomnieli o ministrze Jakubie Rudnickim jako przedstawicielu rządu, zapominając o głowie państwa, która również znajdowała się na stadionie San Siro. W sieci natychmiast pojawiły się sugestie, że było to działanie celowe, podyktowane niechęcią stacji do prezydenta.

Tak Karol Nawrocki został pominięty podczas ceremonii otwarcia IO. Zachowanie komentatorów wzbudziło niesmak kibiców

11

Szef TVP Sport tłumaczy się z afery: "Rozmawiałem z komentatorami"

W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl Jakub Kwiatkowski odniósł się do zamieszania. Dyrektor TVP Sport przyznał, że choć sam nie śledził transmisji na żywo, wyjaśnił sprawę ze swoimi pracownikami. Jego zdaniem, oskarżenia o cenzurę są bezpodstawne.

– Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka – zapewnił Kwiatkowski.

Karol Nawrocki był wspomniany podczas zawodów łyżwiarstwa figurowego!

Na obronę stacji szef TVP Sport przytoczył fakt, że nazwisko prezydenta nie zostało całkowicie wygumkowane z anteny tego dnia. Według Kwiatkowskiego, informacja o obecności Karola Nawrockiego we Włoszech została przekazana widzom przy okazji innej dyscypliny.

– Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu – dodał dyrektor w wywiadzie dla WP SportoweFakty.