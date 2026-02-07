Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków w sobotę, 7.02. Terminarz na 2. dzień ZIO 2026

Huczna ceremonia otwarcia oficjalnie rozpoczęła XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, które potrwają do 22 lutego. Po raz pierwszy w historii odbyła się ona jednocześnie w dwóch miastach, a sportowcy wzięli udział w tradycyjnej paradzie także w innych włoskich miejscowościach - Predazzo i Livigno. A już kilkanaście godzin po tym efektownym wydarzeniu zostaną rozdane pierwsze medale ZIO 2026! W jakich dyscyplinach?

Igrzyska Olimpijskie 2026: Plan startów. Harmonogram ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Igrzyska 2026: Starty Polaków w sobotę, 7.02.2026

Pierwsze medale tegorocznych igrzysk rozdano w narciarstwie alpejskim. Szwajcar Franjo von Allmen został mistrzem olimpijskim w zjeździe, a na podium stanęli także Włosi Giovanni Franzoni i Dominik Paris. Tuż po zakończeniu tej konkurencji do medalowej walki stanęły narciarki klasyczne - w tym Polki Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Biało-Czerwone nie nawiązały jednak walki z najlepszymi w biegu łączonym na 20 kilometrów. Czy lepiej pójdzie im koleżankom na skoczni? Anna Twardosz i Pola Bełtowska będą kolejnymi polskimi zawodniczkami w walce o medale ZIO 2026. Wieczorem zakończą się także kwalifikacje łyżwiarzy w zawodach drużynowych, ale Polska niezależnie od występu solisty Władimira Samojłowa straciła już szansę na awans do finału dla 5 najlepszych ekip.

Oto terminarz ZIO 2026 w sobotę, 7 lutego, z uwzględnieniem Polaków:

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 7 - tor C (Wielka Brytania vs Kanada)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 7 - tor D (Szwajcaria vs Szwecja)

10:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle kobiet, kwalifikacje

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd kobiet - 3. oficjalny trening

11:30: Narciarstwo alpejskie – Zjazd mężczyzn – Konkurencja medalowa

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Niemcy vs Japonia)

13:00: Biegi narciarskie – Skiathlon kobiet (10 km + 10 km) – Konkurencja medalowa (Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

13:30: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, oficjalny trening (Klaudia Domaradzka)

14:00: Narciarstwo dowolne – Slopestyle mężczyzn, kwalifikacje

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor A (Estonia vs Norwegia)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor B (Korea vs Czechy)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor C (Szwecja vs Włochy)

14:35: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 8 - tor D (Wielka Brytania vs Stany Zjednoczone)

14:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Szwecja vs Włochy)

16:00: Łyżwiarstwo szybkie – 3000 m kobiet – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Stany Zjednoczone vs Finlandia)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 1 (Mateusz Sochowicz)

17:45: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - seria próbna (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

18:32: Saneczkarstwo – Jedynki mężczyzn, ślizg 2 (Mateusz Sochowicz)

18:45: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - 1. runda (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor A (Korea vs Stany Zjednoczone)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor B (Kanada vs Estonia)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor C (Czechy vs Szwajcaria)

19:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 9 - tor D (Norwegia vs Włochy)

19:30: Snowboard – Big Air mężczyzn, finał – Konkurencja medalowa

19:45: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - soliści - program krótki (Władimir Samojłow)

19:57: Skoki narciarskie – Skocznia normalna kobiet, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Kanada)

22:05: Łyżwiarstwo figurowe – Zawody drużynowe - pary taneczne - taniec dowolny