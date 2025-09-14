Historyczne skoki Polki! Dwukrotnie pokonała legendę i stanęła na podium LGP

Skoki narciarskie kobiet są w Polsce w cieniu rywalizacji mężczyzn, ale może się to zmienić za sprawą Anny Twardosz. Najlepsza polska skoczkini w ostatnim sezonie zaczęła regularnie punktować w Pucharze Świata, a latem jest już w czołówce Letniego Grand Prix! W pierwszym konkursie tego sezonu w Courchevel miała pecha, bo została zdyskwalifikowana, ale później potwierdziła świetną formę. W drugim konkursie we Francji zajęła 9. miejsce, a tydzień później w Wiśle było jeszcze lepiej - kończyła konkursy na 7. i 5. pozycji w mocnej obsadzie, z genialną Niką Prevc na czele. Tendencji wzrostowej nie zatrzymała miesięczna przerwa, a w Rasnovie Twardosz poprawiła najlepszy wynik w karierze, dwukrotnie stając na podium zawodów z cyklu elity!

Historyczne skoki Anny Twardosz w LGP

Już w pierwszym sobotnim konkursie 24-latka przeszła do historii jako pierwsza polska skoczkini na podium zawodów elity. Po skokach na odległość 93 i 89,5 m zajęła 3. miejsce (224,5 pkt) - za Japonkami Yuzuki Sato (232 pkt) i Nozomi Maruyamą (231,3 pkt), ale przed legendarną Sarą Takanashi (215,1 pkt). Posiadaczka rekordu Guinnessa za największą liczbę indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata bez podziału na płeć ponownie musiała uznać wyższość Polki w niedzielnych zawodach!

W drugim konkursie na skoczni HS97 w Rasnovie Twardosz znów potwierdziła formę i po raz drugi z rzędu stanęła na najniższym stopniu podium. Tym razem po skokach na 88 i 87 m (205,4 pkt) przegrała tylko z Kurumi Ichinohe (215,3 pkt) i Nozomi Maruyamą (214.6 pkt), pokonując wybitną Takanashi (197,9 pkt). Kapitalne występy w Rumunii sprawiły, że Polka awansowała na 7. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP!

Warto dodać, że w Rasnovie punktowały też pozostałe reprezentantki Polski. Pola Bełtowska była 14. i 26., a Nicole Konderla-Juroszek 27. i 11. Kolejne zawody LGP kobiet już w najbliższym tygodniu - będzie to próba przedolimpijska na zmodernizowanych skoczniach w Predazzo. Najpierw odbędzie się konkurs na normalnej skoczni HS109 (w czwartek, 18 września), a następnie na dużym obiekcie HS143 (w sobotę). Na olimpijskich obiektach zaprezentują się również polscy skoczkowie i będzie to ostatnia okazja do zapoznania się z tymi skoczniami przed zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie.