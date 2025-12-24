Wykształcenie Adama Małysza zaskoczy niejednego kibica! Wyuczony zawód dekarza to nie wszystko

Jakie wykształcenie ma Adam Małysz? Zdecydował się na popularny kierunek studiów!

Adam Małysz zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu i światowych skoków narciarskich. Po tym, jak zakończył swoją karierę, nie było jednak takie oczywiste, że zostanie przy tej dyscyplinie – nigdy później nie dał się namówić na założenie nart i oddanie skoku na „normalnej” skoczni, choćby na jakiejś charytatywnej imprezie, niedawno wykluczył choćby to, że odda skok podczas pożegnania Kamila Stocha. Co jednak ważniejsze, po skokach narciarskich przez kilka lat startował w całkiem innej dyscyplinie – rajdach samochodowych! Ostatecznie Małysz przy skokach i sportach zimowych oczywiście pozostał, a z dwóch dostępnych ścieżek – trenera lub działacza – wybrał tę drugą.

Adam Małysz dzięki wielkim osiągnięciom w skokach narciarskich nie musiał się martwić o zabezpieczenie finansowe swojej rodziny. Na początku kariery nie było to jednak takie pewne i Małysz łączył edukację ze startami – dzięki uprzejmości swojej szkoły ukończył zawodówkę, został blacharzem-dekarzem. Później oczywiście już nie musiał myśleć o tym, by konstruować dachy, ale mimo wielkich sukcesów i poważnych zarobków, o edukacji nie zapomniał.

Już po zakończeniu kariery Adam Małysz postanowił uzupełnić swoje wykształcenie i postawił na studia wyższe, najpierw pierwszego stopnia – uzyskał stopień licencjata w 2018 roku na Politechnice Częstochowskiej, co okazało się dla niego... niezwykle stresującym doświadczeniem! Mimo że przez wiele lat zmagał się z niewyobrażalną presją w trakcie kariery, to przyznał, że obrona pracy kosztowała go dużo wysiłku – Ostatni raz tak się stresowałem na maturze – wyznał Adam Małysz w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Nie był to jednak koniec jego przygody z edukacją.

Wcześniej Małysz łączył naukę w zawodówce z karierą skoczka, a następnie studia wyższe z rolą działacza w Polskim Związku Narciarskim. W latach 2016-2022 pełnił rolę dyrektora koordynatora ds. skoków, ale nie przeszkodziło mu to najpierw w uzyskaniu wspomnianego stopnia licencjata, a następnie zostania magistrem – już dwa lata później, na tej samej uczelni, ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Czy pomogło mu to w karierze w PZN? Trudno powiedzieć, ale zarządzanie to z pewnością jedna z domen bycia dyrektorem koordynatorem, a następnie prezesem związku sportowego, którym Małysz został w 2022 roku.