Kacper Tomasiak zarobił w Pucharze Świata wielkie pieniądze. Potrzebował na to 11 dni!

Kacper Tomasiak jest w tym sezonie najlepszym polskim skoczkiem

18-latek błyszczy formą i daje nadzieję na zostanie nowym liderem reprezentacji Polski

Ile udało mu się zarobić już w tym sezonie Pucharu Świata?

Puchar Świata: Domen Prevc liderem listy płac

Słoweniec Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, dominuje również na liście płac. Po weekendzie w Engelbergu jego zarobki w tym sezonie przekroczyły 134 tysiące euro (ok. 566 tys. zł). Najlepiej z Polaków finansowo radzi sobie 18-letni Kacper Tomasiak, który zajmuje 13. miejsce w całym zestawieniu.

Prevc jest w tym sezonie bezkonkurencyjny. W Engelbergu wygrał sobotni konkurs (było to jego piąte zwycięstwo z rzędu), a w niedzielę uznał wyższość jedynie Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Świetna forma sportowa przekłada się bezpośrednio na finanse – Słoweniec jako jedyny w stawce przekroczył barierę 130 tys. euro, gromadząc dokładnie 134 775 euro.

Turniej Czterech Skoczni: Pilne wieści w sprawie Dawida Kubackiego! Nie ma odwrotu

Kacper Tomasiak najlepiej zarabiającym skoczkiem z Polski

W polskiej kadrze liderem pod względem zarobków jest Kacper Tomasiak. 18-latek zanotował bardzo udany weekend w Szwajcarii (13. miejsce w sobotę i 5. w niedzielę), co pozwoliło mu awansować na 13. lokatę w klasyfikacji finansowej.

Znacznie słabiej w tym zestawieniu wypada triumfator poprzedniego sezonu, Daniel Tschofenig. Austriak, który w niedzielę nie awansował nawet do drugiej serii, zajmuje obecnie ósme miejsce na liście płac z kwotą 54 650 euro.

Aktualna lista płac Pucharu Świata (kwoty w euro i złotych):

1. Domen Prevc (Słowenia) 134 775 (566 000)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 103 075 (432 900)

3. Philipp Raimund (Niemcy) 76 175 (319 900)

.......................................................

13. Kacper Tomasiak (Polska) 28 450 (119 500)

23. Kamil Stoch (Polska) 16 325 (68 600)

24. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)

32. Paweł Wąsek (Polska) 6 450 (27 200)

36. Dawid Kubacki (Polska) 5 100 (21 400)

37. Maciej Kot (Polska) 4 200 (17 600)

"Leć Adam, leć!". Co wiesz o Adamie Małyszu? Rozwiąż popkulturowy quiz o słynnym skoczku Pytanie 1 z 10 Kto z rodziny Adama Małysza również był skoczkiem narciarskim? Dziadek Ojciec Wuj Następne pytanie

Ile zarabiają skoczkowie za każdy punkt w Pucharze Świata?

Od tego sezonu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) po raz pierwszy wypłaca nagrody w euro, a nie we frankach szwajcarskich. Zwycięstwo w konkursie indywidualnym wyceniane jest na 15 tys. euro, a wygrana w kwalifikacjach na 3175 euro. Premię otrzymuje każdy zawodnik, który awansuje do drugiej serii (500 euro za 30. miejsce). W konkursach drużynowych na każdego członka zwycięskiego zespołu przypada 8500 euro.

Należy pamiętać, że oficjalne premie FIS stanowią tylko część dochodów skoczków. Zawodnicy ze ścisłej czołówki czerpią zyski również z prywatnych kontraktów sponsorskich i reklamowych, których wartości nie są podawane do publicznej wiadomości.