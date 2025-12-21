Turniej Czterech Skoczni: Pilne wieści w sprawie Dawida Kubackiego! Nie ma odwrotu

Dawid Kubacki nie pojedzie na świąteczno-noworoczny Turniej Czterech Skoczni

Polski skoczek, który kilka lat temu wygrał TCS, w tym sezonie nie błyszczy formą

Maciej Maciusiak mógł podjąć w jego sprawie tylko jedną decyzję

Dawid Kubacki nie jedzie na Turniej Czterech Skoczni

Trener kadry Maciej Maciusiak ogłosił pięcioosobowy skład reprezentacji Polski na zbliżający się 74. Turniej Czterech Skoczni. W prestiżowym cyklu wystąpią: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot oraz Piotr Żyła. W zestawieniu zabrakło miejsca dla Dawida Kubackiego, byłego triumfatora tej imprezy.

Decyzja szkoleniowca została opublikowana na oficjalnym profilu Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych kilkadziesiąt minut po zakończeniu niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. To właśnie wyniki ze Szwajcarii okazały się decydujące przy ustalaniu kadry.

Puchar Świata w Engelbergu: Kacper Tomasiak otarł się o podium!

Podczas próby generalnej w Engelbergu z bardzo dobrej strony pokazał się Kacper Tomasiak, zajmując 5. miejsce. Punkty zdobyli również Paweł Wąsek (13. lokata), Kamil Stoch (18.) oraz Maciej Kot (27.). Piotr Żyła zakończył zmagania na 42. miejscu.

Najsłabiej wypadł Dawid Kubacki, który był 43. i to właśnie dla niego zabrakło miejsca w busie jadącym na niemiecko-austriacki turniej. Kubacki to zwycięzca TCS z sezonu 2019/2020.

Turniej Czterech Skoczni: Kiedy się odbywa?

Rywalizacja o "Złotego Orła" rozpocznie się tradycyjnie w Niemczech. 28 grudnia w Oberstdorfie zaplanowano kwalifikacje, a dzień później pierwszy konkurs. Następnie skoczkowie przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen (noworoczny konkurs 1 stycznia), Innsbrucka (4 stycznia) oraz Bischofshofen (finał 6 stycznia).

Turniej Czterech Skoczni to najważniejszy punkt pierwszej części sezonu zimowego. W przeszłości Polacy wygrywali go pięciokrotnie: trzykrotnie dokonał tego Kamil Stoch, a po jednym razie Adam Małysz i Dawid Kubacki.