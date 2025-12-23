Czcił Putina na specjalnym wiecu, teraz chce udawać neutralnego. Szykuje się skandaliczny powrót do skoków?

Klimow otwarcie wspierał inwazję Rosji na Ukrainę. Teraz chce statusu neutralnego

Już niedługo skoczkowie narciarscy wezmą udział w najbardziej prestiżowym turnieju w ramach cyklu Pucharu Świata, czyli Turnieju Czterech Skoczni. Nie ma jednak wątpliwości, że w tym sezonie TCS będzie przyćmione przez inne zawody, a chodzi oczywiście o igrzyska olimpijskie, które zaczną się już za około półtora miesiąca. Zarówno do startów w TCS, jak i igrzyskach olimpijskich, dopuszczeniu zostali już Rosjanie i Białorusini, co oczywiście nie spodobało się m.in. Polakom. Jak podano, już dwóch z nich uzyskało status neutralny (czyli nie mogą należeć do struktur wojskowych – a żołnierzami jest wielu sportowców, także w Polsce – oraz nie mogą wspierać wojny w Ukrainie) i są to Danił Sadriejew i Michaił Nazarow. Ale w kolejce są też inni, również ci, co jawnie wspierali reżim swojego kraju i prowadzoną przez niego wojnę.

Jednym z nich jest Jewgienij Klimow. – Czekamy na status neutralny dla Żeni Klimowa. On również złożył wniosek i go opłacił. Dlatego mamy nadzieję, że nie ograniczymy się tylko do dwóch zawodników w skokach mężczyzn – powiedział Dmitrij Dubrowski, prezes Rosyjskiej Federacji Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej, którego wypowiedź cytuje portal matchtv.ru. Jego dopuszczenie do rywalizacji byłoby jednak wielkim skandalem, a to z bardzo prostego powodu – absolutnie nie spełnia on zasad neutralności. Miesiąc po tym, jak zaczęła się inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę, Klimow brał udział w wiecu wsparcia dla Władimira Putina. Jakby tego było mało paradował on z bluzą z wielkim „Z” na piersi, czyli symbolem rosyjskich wojsk nacierających na Ukrainę. Otwartym pytaniem pozostaje, jak daleko sięga pamięć oficjeli rozpatrujących wnioski.

Rosjanie pierwsze starty planują już na Turnieju Czterech Skoczni, ewentualnie w Sapporo. Jeśli chcą awansować na igrzyska olimpijskie, muszą się spieszyć i wziąć udział w jak największej liczbie konkursów, ale wiedzą już, że w Polsce nie wystartują. – Jest plan A, z ich udziałem w Turnieju Czterech Skoczni, jest plan B, ze startami w Sapporo. Na razie priorytetem są kwestie techniczne – powiedział Dubrowski – Aby zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, potrzeba około 20 punktów Pucharu Świata. To oznacza dwukrotne miejsce w pierwszej dwudziestce. Jeśli masz cztery etapy Turnieju Czterech Skoczni i dwa konkursy Pucharu Świata w Japonii, to daje sześć (...) Z oczywistych powodów pominiemy konkursy w Zakopanem w Polsce – dodał. Rosjanie najpewniej wiedzą już, że nie otrzymają od polskich władz wiz na wjazd do naszego kraju, co jasno i wyraźnie zapowiedział minister sportu.