Finał IO w snowboardzie: Jeden błąd przekreślił szanse na medal! Aleksandra Król-Walas odpada w ćwierćfinale

Mateusz Sobiecki
2026-02-08 13:52

Nie będzie medalu dla Polski w gigancie równoległym w Livigno. Aleksandra Król-Walas szła jak burza przez kolejne etapy igrzysk olimpijskich. Niestety, jeden błąd w ćwierćfinale przekreślił szanse Polki na zdobycie medalu. A walka o złoto byłaby możliwa po sensacyjnym odpadnięciu Ester Ledeckiej w kolejnym ćwierćfinale.

  • Aleksandra Król-Walas walczyła o medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo
  • Niestety, Polka przegrała w ćwierćfinale finału IO w gigancie równoległym
Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale

Aleksandra Król-Walas awansowała do ćwierćfinału snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Wyścigi ćwierćfinałowe zaplanowano na godz. 13.48.

Historyczny medal dla Polski na igrzyskach? Aleksandra Król-Walas zdradza swój cel

- Brakuje mi tego medalu i będę o niego walczyć. A przerwa macierzyńska na pewno mi pomogła. Może kiedyś za bardzo chciałam sukcesu, a po urodzeniu dziecka priorytety się zmieniły. Z radością wracam do domu. Byłam też zdziwiona, jak szybko ciało doszło do siebie. Nie zapomniałam techniki jazdy - mówiła "Super Expressowi" Aleksandra Król-Walas.

Niestety, w ćwierćfinale Aurelie Moisan wykorzystała jeden błąd Polki na ostatniej prostej. Król-Walas zaliczyła jedną wpadkę i straciła 0,26 sekundy do Kanadyjki na mecie. To przekreśliło szanse na walkę o finał. A ta byłaby bardzo duża. W kolejnym ćwierćfinale przegrała, sensacyjnie, Ester Ledecka. 

Na żywo

Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas walczy o medal

Wielka szkoda. Było tak blisko! 

Jeden błąd Polki przekreślił jej szanse... 0,26 sekundy straty na mecie...

Bardzo równo walczą Polka z Włoszką!

Ola wychodzi na prowadzenie! 

Ruszyły!

Jest już Aleksandra Król-Walas w bramce startowej. Polka na niebieskiej trasie.

Czekamy na Polkę na trasie! 

Za nami rywalizacja panów w 1/8 finału.

Z lepszą z pary zawalczy o wielki finał zwyciężczyni rywalizacji Sabine Payer - Ester Ledecka.

Aleksandra Król-Walas powalczy w pierwszym ćwierćfinale.

Trwa rywalizacja mężczyzn w 1/8 finału. Ćwierćfinały kobiet od 13:48.

Składy ćwierćfinałów:

Lucia Dalmasso - Aleksandra Król-Walas
Sabine Payer - Ester Ledecka
Zuzana Maderova - Ramona Theresia Hofmeister
Elisa Caffont - Tsubaki Miki

W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s.

Wyścigi ćwierćfinałowe z udziałem Aleksandry Król-Walas zaplanowano na godz. 13.48.

