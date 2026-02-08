Finał IO w snowboardzie: Jeden błąd przekreślił szanse na medal! Aleksandra Król-Walas odpada w ćwierćfinale

Aleksandra Król-Walas walczyła o medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo

Niestety, Polka przegrała w ćwierćfinale finału IO w gigancie równoległym

Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale

Aleksandra Król-Walas awansowała do ćwierćfinału snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Wyścigi ćwierćfinałowe zaplanowano na godz. 13.48.

Historyczny medal dla Polski na igrzyskach? Aleksandra Król-Walas zdradza swój cel

- Brakuje mi tego medalu i będę o niego walczyć. A przerwa macierzyńska na pewno mi pomogła. Może kiedyś za bardzo chciałam sukcesu, a po urodzeniu dziecka priorytety się zmieniły. Z radością wracam do domu. Byłam też zdziwiona, jak szybko ciało doszło do siebie. Nie zapomniałam techniki jazdy - mówiła "Super Expressowi" Aleksandra Król-Walas.

Niestety, w ćwierćfinale Aurelie Moisan wykorzystała jeden błąd Polki na ostatniej prostej. Król-Walas zaliczyła jedną wpadkę i straciła 0,26 sekundy do Kanadyjki na mecie. To przekreśliło szanse na walkę o finał. A ta byłaby bardzo duża. W kolejnym ćwierćfinale przegrała, sensacyjnie, Ester Ledecka.

Na żywo Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas walczy o medal Wielka szkoda. Było tak blisko! Jeden błąd Polki przekreślił jej szanse... 0,26 sekundy straty na mecie... Bardzo równo walczą Polka z Włoszką! Ola wychodzi na prowadzenie! Ruszyły! Jest już Aleksandra Król-Walas w bramce startowej. Polka na niebieskiej trasie. Czekamy na Polkę na trasie! Za nami rywalizacja panów w 1/8 finału. Z lepszą z pary zawalczy o wielki finał zwyciężczyni rywalizacji Sabine Payer - Ester Ledecka. Aleksandra Król-Walas powalczy w pierwszym ćwierćfinale. Trwa rywalizacja mężczyzn w 1/8 finału. Ćwierćfinały kobiet od 13:48. Składy ćwierćfinałów: Lucia Dalmasso - Aleksandra Król-Walas

Sabine Payer - Ester Ledecka

Zuzana Maderova - Ramona Theresia Hofmeister

Lucia Dalmasso - Aleksandra Król-Walas

Sabine Payer - Ester Ledecka

Zuzana Maderova - Ramona Theresia Hofmeister

Elisa Caffont - Tsubaki Miki

