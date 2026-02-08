Finał IO w snowboardzie: Jeden błąd przekreślił szanse na medal! Aleksandra Król-Walas odpada w ćwierćfinale

- Aleksandra Król-Walas walczyła o medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo
- Niestety, Polka przegrała w ćwierćfinale finału IO w gigancie równoległym
Na relację na żywo z jej walki o medal
Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale
Aleksandra Król-Walas awansowała do ćwierćfinału snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s. Wyścigi ćwierćfinałowe zaplanowano na godz. 13.48.
Historyczny medal dla Polski na igrzyskach? Aleksandra Król-Walas zdradza swój cel
- Brakuje mi tego medalu i będę o niego walczyć. A przerwa macierzyńska na pewno mi pomogła. Może kiedyś za bardzo chciałam sukcesu, a po urodzeniu dziecka priorytety się zmieniły. Z radością wracam do domu. Byłam też zdziwiona, jak szybko ciało doszło do siebie. Nie zapomniałam techniki jazdy - mówiła "Super Expressowi" Aleksandra Król-Walas.
Niestety, w ćwierćfinale Aurelie Moisan wykorzystała jeden błąd Polki na ostatniej prostej. Król-Walas zaliczyła jedną wpadkę i straciła 0,26 sekundy do Kanadyjki na mecie. To przekreśliło szanse na walkę o finał. A ta byłaby bardzo duża. W kolejnym ćwierćfinale przegrała, sensacyjnie, Ester Ledecka.
Finał IO w snowboardzie: Aleksandra Król-Walas walczy o medal
Wielka szkoda. Było tak blisko!
Jeden błąd Polki przekreślił jej szanse... 0,26 sekundy straty na mecie...
Bardzo równo walczą Polka z Włoszką!
Ola wychodzi na prowadzenie!
Ruszyły!
Jest już Aleksandra Król-Walas w bramce startowej. Polka na niebieskiej trasie.
Czekamy na Polkę na trasie!
Za nami rywalizacja panów w 1/8 finału.
Z lepszą z pary zawalczy o wielki finał zwyciężczyni rywalizacji Sabine Payer - Ester Ledecka.
Aleksandra Król-Walas powalczy w pierwszym ćwierćfinale.
Trwa rywalizacja mężczyzn w 1/8 finału. Ćwierćfinały kobiet od 13:48.
Składy ćwierćfinałów:
Lucia Dalmasso - Aleksandra Król-Walas
Sabine Payer - Ester Ledecka
Zuzana Maderova - Ramona Theresia Hofmeister
Elisa Caffont - Tsubaki Miki
W 1/8 finału Polka wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s.
Wyścigi ćwierćfinałowe z udziałem Aleksandry Król-Walas zaplanowano na godz. 13.48.